Hành trình thay đổi món ăn giúp mẹ 3 con 46 tuổi trẻ như phụ nữ tuổi băm

Erin Devine, một phụ nữ 46 tuổi đến từ California và là mẹ của 3 đứa trẻ, thường xuyên nhận được lời khen ngợi rằng cô trông trẻ hơn cả thập kỷ. Cô cho biết bí quyết của mình chính là thay đổi chế độ ăn uống.

Ở tuổi 46, Erin cảm thấy kiệt sức vì chuỗi ngày dài đấu tranh với tình trạng sức khỏe tinh thần kém, mà cô tạm thời giải tỏa bằng nicotine, cần sa và rượu. Nhưng giờ đây, với tư cách là một huấn luyện viên sức khỏe và cá nhân chứng chỉ, người đã từng thử qua nhiều chế độ ăn kiêng và cắt giảm khắc nghiệt trước đó, Erin biết rằng cô cần phải có sự thay đổi.

"Mục tiêu duy nhất của tôi là cuối cùng cảm thấy khỏe mạnh và trở thành người mẹ mà con cái thực sự cần", cô nói.

Thay vì cố gắng giảm 9kg trong 2 tháng như đã từng làm nhiều lần, Erin đã chuyển hướng tập trung vào việc tối ưu hóa sức khỏe.

Với mục tiêu mới này trong tâm trí, bà mẹ này đã phát động Fit After 40, một chương trình chăm sóc sức khỏe, tập trung vào dinh dưỡng và thay đổi lối sống bền vững hơn là mục tiêu về thể dục không thực tế, giúp phụ nữ kiểm soát lại sức khỏe thể chất và tinh thần của mình.

Thay đổi ăn uống và cơ thể chuyển biến ngoạn mục

Trong một video gần đây, người ảnh hưởng này đã chia sẻ những thay đổi đơn giản trong việc lựa chọn thức ăn mà cô tin rằng chính là nguyên nhân của sự thay đổi hình thể, bắt đầu từ bữa sáng.

Thay vì ăn yến mạch, một nguồn cung cấp carbohydrate phức hợp có thể dẫn đến sự tăng đường huyết đặc biệt đối với những người nhạy cảm với glucose, Erin lại chọn trứng gà tự nhiên. Cô khẳng định rằng những quả trứng đầy đủ protein này giúp ổn định mức đường huyết của cô suốt cả ngày.

Khi nói đến vấn đề ăn vặt, Erin chọn thực phẩm nguyên chất như một nắm hạt hoặc một trái cây, thay vì các thanh ngũ cốc chế biến, để thêm "nhiều chất xơ, dưỡng chất, màu sắc và ít carbohydrate rỗng" vào chế độ ăn uống của mình và giúp cô tránh cảm giác đói.

Do hàm lượng carbohydrate tự nhiên thấp nhưng giàu chất xơ và chất béo lành mạnh, các loại hạt là một lựa chọn ăn vặt lý tưởng cho những người muốn quản lý đường huyết và bảo vệ não bộ khỏi sự suy giảm liên quan đến tuổi tác.

Ăn uống lành mạnh là lựa chọn thông minh cho sức khỏe

Một nghiên cứu của Đại học Reading đã phát hiện, khi người trẻ tuổi thêm chỉ 50g hạt óc chó vào bữa sáng, họ tận hưởng thời gian phản ứng nhanh hơn và trí nhớ sắc nét hơn trong suốt cả ngày - chứng minh rằng chỉ cần một sự thay đổi đơn giản cũng có thể mang lại lợi ích tinh thần đáng kể.

Erin cũng không ăn bánh mì siêu chế biến từ siêu thị, thay vào đó là chọn bánh mì chua, loại bánh dễ tiêu hóa hơn và được làm với ít phụ gia hơn.

Việc ăn thường xuyên các thực phẩm siêu chế biến bao gồm bánh mì trắng, đóng gói đã gần đây được liên kết với nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng cao, với các nghiên cứu mới cho rằng chế độ ăn uống giàu các thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ tử vong do căn bệnh này lên hơn một phần ba.

Dù cà phê vẫn là thứ không thể thiếu đối với huấn luyện viên cá nhân bận rộn này, cô đã không còn uống sữa hạt hay kem nhân tạo - những thứ chứa nhiều đường, chất bảo quản và dầu hạt, tất cả đều có thể gây viêm nhiễm. Thay vào đó cô chọn kem đặc nguyên chất.

Cô nói: "Đó là sản phẩm sữa thật sự với chất béo và vitamin lành mạnh nhưng không có gôm và dầu hạt".

Nghiên cứu đã từ lâu nêu bật lợi ích sức khỏe của cà phê, từ việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và thậm chí cả ung thư, trong khi các nghiên cứu khác báo cáo rằng nó kéo dài tuổi thọ. Đó là lý do tại sao nó vẫn là một phần không thể thiếu trong thói quen hàng ngày của Erin.

Sự thay đổi cuối ngày và lời khuyên vàng

Cuối cùng, sau một ngày dài, Erin thích thưởng thức một "mocktail" giàu khoáng chất thay vì một ly rượu để giúp hỗ trợ chức năng gan.

"Bằng cách này, tôi giữ được cơ thể được hydrat hóa, hỗ trợ gan, tránh được cảm giác mệt mỏi sau khi ăn đường, mệt mỏi sau khi uống rượu và làn da cũng như mái tóc khô", cô nói.

Mặc dù việc thưởng thức một ly rượu mỗi tối đã từ lâu được cho rằng không ảnh hưởng nhiều đến huyết áp, một nghiên cứu mới công bố hôm qua đã phát hiện ra rằng việc uống rượu kể cả ở mức độ thấp cũng có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe tim mạch, làm tăng huyết áp có thể cuối cùng dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ và bệnh thận.

Phản ánh về hành trình của mình, Erin nói: "Tôi cảm thấy và trông tốt hơn bao giờ hết, và không phải do kiêng khem. Đó là nhờ việc ngồi xuống để thưởng thức những bữa ăn giàu dinh dưỡng, ngon miệng mà khiến tôi tỏa sáng từ bên trong".

Lời khuyên lớn nhất của cô là hãy kiên nhẫn với kết quả, nhưng hãy cụ thể với những gì bạn đưa vào cơ thể.

Cô nói: "Đặt ra những mục tiêu nhỏ, thực tế mà bạn có thể đạt được mỗi ngày. Những chiến thắng nhỏ sẽ xây dựng niềm tin, và từng bước một bạn sẽ xây dựng được những thói quen tốt hơn, sức khỏe tốt hơn, và trước khi bạn biết, bạn sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình, ngay cả khi bạn đã trên 40 tuổi."

Sự ra mắt của cô đến đúng lúc một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng việc ăn thường xuyên các thực phẩm siêu chế biến có thể thay đổi cấu trúc của não, duy trì một chu kỳ ăn quá mức không có lợi.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến ở mức độ cao hơn có liên quan đến việc viêm não ở những khu vực liên quan đến cảm giác đói và thưởng thức, gợi ý rằng thực phẩm siêu chế biến gây ra ảnh hưởng đối với não bộ ngoài việc chỉ góp phần vào béo phì.

(Nguồn: Mail)