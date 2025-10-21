Sau sinh, đặc biệt là sau 2 lần mang thai, hiếm có người phụ nữ nào vẫn giữ được vòng eo phẳng lỳ như thuở son rỗi. Sự thay đổi nội tiết tố, cơ bụng giãn nở và quá trình tích mỡ tự nhiên khiến ngay cả những người có vóc dáng đẹp bẩm sinh cũng khó tránh khỏi vùng bụng mềm nhão. Nhưng Candice Swanepoel, thiên thần nội y nổi tiếng của Victoria's Secret, lại là ngoại lệ hiếm hoi. Dù đã là mẹ của 2 con, cô vẫn giữ được chiếc bụng phẳng lỳ và vòng eo săn gọn đến khó tin, sự nghiệp vẫn thăng hoa, còn các cô gái trẻ phải trầm trồ.

Tập yoga giúp Candice Swanepoel cân bằng nội tiết và giữ bụng phẳng lỳ

Candice Swanepoel từng chia sẻ trên Tạp chí Women's Health: "Yoga là khoảng thời gian tôi kết nối lại với chính mình. Sau mỗi buổi tập, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, đầu óc thư thái và cơ bụng được siết chặt hơn". Không chạy theo các bài tập cường độ cao, siêu mẫu chọn yoga như một cách giúp cơ thể phục hồi tự nhiên sau sinh mà vẫn giữ được độ dẻo dai và săn chắc.

Các chuyên gia sức khỏe cũng khẳng định, yoga không chỉ là bài tập thể chất mà còn là "liệu pháp nội tiết tự nhiên" dành cho phụ nữ. Theo trang Harvard Health Publishing, những động tác yoga như plank, bridge hay boat pose (tư thế con thuyền) giúp kích hoạt cơ bụng sâu, nhóm cơ quan trọng tạo nên "bụng phẳng", đồng thời cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ quá trình đốt mỡ hiệu quả.

Đặc biệt, việc kết hợp hít thở sâu trong yoga (deep breathing) giúp ổn định hormone cortisol - loại hormone gây tích mỡ vùng bụng khi cơ thể căng thẳng. Khi cortisol giảm, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn, giúp giảm mỡ nội tạng và phục hồi cơ bụng sau sinh.

Một lợi ích khác ít ai biết là yoga còn giúp cân bằng tuyến giáp, cơ quan kiểm soát chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Những tư thế như Shoulder Stand (trồng cây chuối) hay Fish Pose (cá heo) kích thích tuần hoàn máu lên vùng cổ, hỗ trợ tuyến giáp hoạt động hiệu quả, từ đó giúp duy trì vóc dáng thon gọn và tránh tăng cân do rối loạn nội tiết.

Không chỉ cải thiện dáng vóc, yoga còn giúp Candice giữ được tinh thần tích cực, giảm căng thẳng - yếu tố quan trọng trong hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, stress không chỉ khiến phụ nữ ăn nhiều hơn mà còn làm rối loạn giấc ngủ, cản trở quá trình đốt mỡ. Chính vì vậy, việc duy trì yoga đều đặn giúp cơ thể của Candice không chỉ khỏe mạnh mà còn giữ được đường cong quyến rũ một cách bền vững.

Ngoài yoga, siêu mẫu 2 con còn có những thói quen khác đáng học hỏi để bụng phẳng lỳ

Dù nổi tiếng là "nữ hoàng yoga" của giới người mẫu, Candice Swanepoel không bó buộc mình trong một phương pháp duy nhất. Cô yêu thích các môn thể thao năng động như bơi lội, đấm bốc, chèo ván và pilates. Đây là những hoạt động giúp toàn thân vận động nhịp nhàng, đốt calo tự nhiên và cải thiện độ săn chắc.

Cô từng chia sẻ trên Vogue: "Tôi không cố ép mình phải tập để gầy. Tôi tập vì muốn cảm thấy mạnh mẽ và tự do trong cơ thể của mình". Triết lý đó thể hiện rõ trong cách Candice tiếp cận dinh dưỡng. Cô không ăn kiêng khắc nghiệt mà ưu tiên "ăn sạch" (clean eating), nghĩa là lựa chọn thực phẩm tươi, ít qua chế biến, giàu dưỡng chất.

Candice thích tự nấu ăn tại nhà, vì theo cô, "nấu ăn khiến tôi biết rõ mình đang nạp gì vào cơ thể". Thực đơn hàng ngày của cô đa dạng với nhiều rau củ, trái cây, các loại hạt và protein từ thịt nạc, cá, trứng. Cô hạn chế đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn - 2 nguyên nhân chính gây tích mỡ bụng và rối loạn nội tiết ở phụ nữ sau sinh.

Một yếu tố khác giúp siêu mẫu 2 con giữ dáng chính là thói quen uống nhiều nước và ngủ đủ giấc. Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể tiết ra hormone leptin, hormone "kiểm soát đói", từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn đêm và giữ cân nặng ổn định.

