Lưu Diệc Phi, biểu tượng nhan sắc xứ Trung, một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện trong đêm tiệc do Tạp chí Vogue tổ chức gần đây. Nữ diễn viên 38 tuổi diện chiếc váy đính hơn 3.000 bông hoa, mất hơn 2.000 giờ để hoàn thiện, kết hợp cùng trang sức lấp lánh khiến cô trở thành tâm điểm thảm đỏ.

Điều khiến dân tình choáng ngợp không chỉ là thần thái sang trọng mà còn ở làn da trắng mịn, căng bóng như "thời gian bỏ quên". Dưới những ống kính phóng đại của cánh phóng viên, khó ai tin được "Thần tiên tỷ tỷ" nay đã bước qua tuổi 38 mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung đến vậy.

Bí quyết của cô đến từ thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh. Đặc biệt 2 năm gần đây, người đẹp gắn bó với 1 bộ môn giúp cân bằng nội tiết mạnh mẽ: Yoga bay.

Yoga bay giúp Lưu Diệc Phi trẻ trung bất chấp tuổi U40

Khoảng 2 năm trở lại đây, Lưu Diệc Phi bắt đầu kết thân với yoga bay, một biến thể độc đáo của yoga truyền thống kết hợp với nghệ thuật đu dây. Bộ môn này giúp người tập treo mình lơ lửng giữa không trung nhờ sự hỗ trợ của một dải lụa hoặc võng đặc biệt.

Thoạt nghe, nhiều người nghĩ đây là một "trò biểu diễn nghệ thuật" hơn là thể thao, nhưng thực tế, yoga bay là một trong những phương pháp giúp cải thiện vóc dáng và cân bằng nội tiết tố hiệu quả nhất cho phụ nữ trung niên.

Vì sao yoga bay giúp giữ dáng và cân bằng nội tiết?

Khi bước qua ngưỡng 35, cơ thể phụ nữ bắt đầu giảm dần khả năng sản xuất estrogen, hormone "nữ tính" giúp da căng mịn, săn chắc và ổn định tâm trạng. Việc mất cân bằng nội tiết có thể khiến da khô sạm, dễ nổi mụn và lão hóa nhanh hơn.

Yoga bay được xem là một liệu pháp tự nhiên giúp cải thiện tình trạng này nhờ cơ chế kích thích tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và hỗ trợ hệ nội tiết hoạt động ổn định.

1. Tăng tuần hoàn máu, thúc đẩy sản sinh collagen

Khi cơ thể treo ngược hoặc lơ lửng trên võng, máu sẽ dồn lên vùng đầu, cổ và mặt, giúp tăng oxy và dưỡng chất đến các tế bào da. Nhiều nghiên cứu trên Tạp chí Journal of Bodywork and Movement Therapies chỉ ra rằng, các tư thế đảo ngược trong yoga có thể cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ tái tạo tế bào da và làm chậm quá trình lão hóa.

2. Giải phóng hormone hạnh phúc, cân bằng nội tiết tự nhiên

Yoga bay kết hợp nhịp thở sâu và cảm giác bay bổng giúp giảm cortisol (hormone căng thẳng), đồng thời tăng endorphin và serotonin, hormone hạnh phúc giúp phụ nữ ngủ ngon, tinh thần tích cực, từ đó cân bằng lại hệ nội tiết.

3. Cơ thể săn chắc, dẻo dai mà không cần tập nặng

Mỗi động tác trên võng buộc người tập phải siết cơ bụng, mông, đùi để giữ thăng bằng. Nhờ đó, toàn bộ cơ trung tâm (core) được kích hoạt mạnh mẽ. Đây là vùng cơ quan trọng giúp vóc dáng săn chắc, eo gọn và cải thiện tư thế.

Không cần tập gym hay cardio cường độ cao, chỉ với 2–3 buổi yoga bay mỗi tuần, người tập vẫn có thể đạt được vóc dáng thon gọn, linh hoạt và thần thái nhẹ nhàng như Lưu Diệc Phi.

Những lưu ý quan trọng khi tập yoga bay

HLV Ngọc Phạm (huấn luyện viên Yoga bay, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, với một số trường hợp đặc biệt như phụ nữ mang thai, người gặp vấn đề về xương khớp, phẫu thuật cột sống, người đang gặp chấn thương, vấn đề tim mạch, hệ tuần hoàn, người béo phì, tiểu đường, tăng nhãn áp, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và huấn luyện viên trước khi tham gia lớp tập Yoga bay.

Dải lụa mềm là dụng cụ tập luyện trong các lớp Yoga bay. Khi tập luyện, người tập sẽ dồn một phần hoặc toàn bộ trọng lượng vào võng, khi đó võng sẽ rất căng. Chính sức căng này cho phép cơ thể người tập được giữ chắc trên dây. Nhưng căng đồng nghĩa với việc phần cơ thể trên võng sẽ bị siết chặt lại.

Trong một số trường hợp, học viên có thể giảm đau bằng cách học gồng và siết cơ với một lực vừa đủ. Với các học viên mới đây có thể là cảm giác không mấy dễ chịu nên lúc này sẽ cần kinh nghiệm của huấn luyện viên để hỗ trợ học viên điều chỉnh, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn.

Rất nhiều tư thế trong Yoga bay, học viên sẽ được treo người trên cao và khoá chắc trên võng, kỹ năng của huấn luyện viên là sẽ giúp học viên vào tư thế và thoát tư thế (hạ sàn) một cách an toàn. Vậy nên, học viên không nên tự tập Yoga bay một mình tại nhà khi chưa đủ thể lực và kinh nghiệm tập luyện. Ngoài ra cần tránh đeo đồ trang sức trong khi tập Yoga bay vì các vật này dễ bị mắc vào võng trong quá trình tập, không an toàn cho chính người tập.

