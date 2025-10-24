Trên mạng xã hội những ngày gần đây, một đoạn video liên tục được chia sẻ lại. Trong video là hình ảnh một cô gái trẻ với phần mũi biến dạng, bị rút lõm, mất cả sống mũi khiến ai xem cũng không khỏi rùng mình. Theo chia sẻ, ban đầu cô chỉ định nâng nhẹ phần sống cho gương mặt thanh thoát hơn, nhưng kết quả lại là chuỗi ngày sống trong hối hận, đau đớn và mặc cảm vì không tìm hiểu kỹ trước khi nâng mũi.

Ảnh chụp màn hình,

Câu chuyện của cô gái không phải là trường hợp hiếm. Chỉ cần gõ từ khóa "nâng mũi hỏng" trên TikTok hay Facebook, bạn sẽ thấy hàng trăm video của những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự: Mũi sưng đỏ, thủng da đầu mũi, lệch sống mũi, thậm chí mất luôn dáng mũi sau khi tháo sụn.

Phần lớn những ca này đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân: Làm ở nơi không được cấp phép, người thực hiện không có chuyên môn và quy trình vô trùng không đảm bảo. Trong khi đó, những lời quảng cáo nâng mũi rẻ đẹp vẫn xuất hiện tràn lan trên mạng, thu hút không ít người trẻ.

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, ngày nay, phẫu thuật nâng mũi là một trong những loại phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến. Dẫu vậy vẫn có rất nhiều chị em tìm hiểu về nâng mũi chưa kỹ, chưa có kiến thức về kỹ thuật nâng mũi dẫn đến khi đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi về có thể có những kết quả không được như mong muốn hoặc những vấn đề trục trặc, biến chứng.

Vậy, làm sao để hạn chế những rủi ro, hạn chế những điều mình không mong muốn khi nâng mũi? BS Thanh Hùng chia sẻ cụ thể trong video dưới đây:

1. Tìm hiểu về bác sĩ sẽ tiến hành nâng mũi cho bạn

"Người bạn định lựa chọn để tiến hành nâng mũi phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề do các cơ quan quản lý y tế cấp phép", BS Hùng khẳng định.

Ảnh minh họa

2. Cơ sở thẩm mỹ phải được cấp phép về Phẫu thuật thẩm mỹ

Theo BS Hùng, cơ sở bạn định lựa chọn để nâng mũi cần được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ. Đó có thể là ở bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, khoa phẫu thuật thẩm mỹ của các bệnh viện đa khoa hoặc tại các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

"Ở các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, bạn cần lưu ý một số thẩm mỹ viện đăng ký với sở y tế là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì được thực hiện nhưng có những thẩm mỹ viện không đăng ký là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì không được phép thực hiện", BS Hùng lưu ý.

3. Khi nâng mũi nên nghe theo tư vấn của bác sĩ

Theo BS Hùng, khi đi nâng mũi thì nên nghe theo lời khuyên, lời tư vấn của bác sĩ chứ tuyệt đối không nên chạy theo trào lưu, chạy theo một dáng mũi đang gây sốt. Nguyên nhân bởi những trào lưu phẫu thuật làm đẹp thực sự chỉ mang tính nhất thời.

"Lời khuyên hữu ích cho các bạn khi chọn dáng mũi là nên chọn dáng mũi vừa phải, hài hòa với khuôn mặt, dáng mũi cao nhưng trong mức độ chịu đựng của da mũi cũng như cấu trúc mũi ban đầu của mình. Bạn hãy nhớ mình đi nâng mũi cải thiện những nhược điểm của chiếc mũi ban đầu chứ không phải vì mong muốn giống như của người này người kia", BS Hùng nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, chị em không nên so sánh dáng mũi của mình với người này người kia, mong muốn nâng mũi giống người này người kia… vì dáng mũi đó phù hợp với gương mặt của riêng người đó nhưng không có nghĩa là đẹp, là phù hợp nhất với bạn.

Ảnh minh họa

4. Tuân thủ chế độ chăm sóc sau phẫu thuật nâng mũi của bác sĩ

BS Hùng cho biết, sau khi nâng mũi, bạn cần chú ý chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc, vệ sinh vết mổ, chế độ nghỉ ngơi, vận động. Sau khi nâng mũi xong, các bác sĩ đều có hướng dẫn tỉ mỉ chăm sóc sau nâng mũi tại nhà để vết mổ nhanh chóng phục hồi.

"Bạn nên lưu ý tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn đó để quá trình bình phục diễn ra tốt nhất, dáng mũi nhanh ổn định nhất, thời gian nâng mũi được bền lâu nhất cũng như tránh những rủi ro không mong muốn", BS Hùng cho hay.

5. Thường xuyên tái khám

Để có một chiếc mũi đẹp bền theo thời gian, đừng quên thường xuyên tái khám với bác sĩ. Bạn cũng nên trao đổi với bác sĩ, nhân viên y tế tại cơ sở mình đã nâng mũi khi có bất cứ băn khoăn, lo lắng cũng như cảm thấy có điều gì đó bất thường sau nâng mũi.

Một số dấu hiệu bất thường sau khi tiến hành nâng mũi như đau, sưng nhiều, đỏ, nóng ở vùng mũi… thì cần liên hệ ngay với cơ sở của mình để tái khám sớm, tiến hành thăm khám cụ thể. Tại đây, các bác sĩ sẽ xem xét mức độ như thế nào, sau đó tính đến những diễn biến bất thường sau nâng mũi để có thể xử lý kịp thời.

"Khi có những tình trạng như vậy, nếu được can thiệp sớm thì sẽ không để lại những hậu quả nặng nề như biến dạng mũi trong tương lai", BS Nguyễn Thanh Hùng nói.