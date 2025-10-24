Vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2025, người đẹp Philippines Emma Tiglao khiến khán giả không chỉ ngưỡng mộ nhan sắc rực rỡ mà còn trầm trồ trước vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn gàng và làn da khỏe khoắn căng bóng collagen. Xuất hiện trong loạt hình hậu đăng quang, Tân Hoa hậu được khen có thần thái tự tin, toát lên năng lượng của một người phụ nữ hiện đại, biết yêu và chăm sóc chính mình.

Điều khiến công chúng tò mò hơn cả chính là bí quyết siết eo thần tốc giúp cô nhanh chóng đạt tới tỷ lệ hình thể gần như hoàn hảo trước thềm chung kết. Và câu trả lời đến từ chính chia sẻ giản dị của nàng hậu: Bỏ ăn 3 thứ, đồ chiên rán, thịt đỏ và đường, toàn những món "giết mòn" nội tiết trong 30 ngày.

Bỏ 3 thứ gây hại nhan sắc, "giết mòn" nội tiết giúp Tân Hoa hậu chạm đến thành công dễ hơn

Trong suốt 30 ngày thanh lọc cơ thể, Emma Tiglao chỉ ăn rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein từ cá, trứng. Cô vẫn duy trì thói quen tập gym 5 buổi/tuần, kết hợp thêm yoga buổi sáng để tăng độ dẻo dai và tinh thần thư thái.

Không ăn đồ chiên rán, thịt đỏ và đường tinh luyện, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại là nguyên tắc vàng giúp nàng hậu giảm mỡ, săn cơ và làm sáng da một cách tự nhiên.

1. Ngưng ăn đồ chiên rán

Theo Healthline, thực phẩm chiên rán chứa chất béo chuyển hóa (trans fat), loại chất béo "xấu" có thể làm tăng mỡ nội tạng và gây viêm trong cơ thể. Khi loại bỏ nhóm thức ăn này, gan và hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, mỡ bụng giảm nhanh, giúp vùng eo trở nên săn gọn.

Bên cạnh đó, thực phẩm chiên rán còn làm da xỉn màu, dễ nổi mụn do tăng phản ứng viêm. Việc nói "không" với chúng giúp da sáng hơn, giảm mụn và đều màu tự nhiên, điều mà ai cũng có thể nhận ra rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của Emma.

2. Bỏ ăn thịt đỏ

Một nghiên cứu trên tạp chí The Journal of Nutrition (2023) cho thấy, việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ có thể làm tăng hormone stress (cortisol) và phản ứng viêm trong cơ thể, ảnh hưởng đến nội tiết nữ. Khi cắt giảm, cơ thể phụ nữ dễ ổn định hormone estrogen, từ đó giảm sưng phù, giảm đau bụng kinh và hỗ trợ da dẻ hồng hào, bớt nhờn mụn.

Người đẹp vẫn đảm bảo lượng protein nhờ ăn cá hồi, trứng và đậu nành, giúp duy trì cơ săn chắc mà không gây tích mỡ. Nhờ đó, làn da sáng hơn, ngủ ngon hơn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

3. Cắt đường tinh luyện

Đường là "kẻ thù" thầm lặng của làn da đẹp. Khi nạp quá nhiều đường, cơ thể xảy ra hiện tượng glycation, phản ứng khiến collagen và elastin bị phá hủy, khiến da nhanh chảy xệ, kém đàn hồi. Theo WebMD, chỉ cần giảm 50% lượng đường mỗi ngày, da có thể cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm chỉ sau 4 tuần.

Bỏ đường, Emma thay thế bằng trái cây tươi và mật ong nguyên chất. Nhờ đó, làn da của cô sáng trong, mịn màng như phủ sương, không cần đến lớp trang điểm dày vẫn rạng rỡ tự nhiên.

Điều khiến hành trình 30 ngày của Tân Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế đặc biệt, không phải vì cô ăn kiêng khắc nghiệt mà vì cô học cách lắng nghe cơ thể. Emma chia sẻ rằng sau 1 tháng, cô không chỉ nhẹ hơn mà còn cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt và tâm trạng luôn tích cực.

Giảm mỡ, săn cơ hay siết eo không nhất thiết phải theo đuổi những chế độ khắc nghiệt. Đôi khi, chỉ cần loại bỏ 3 "thủ phạm" quen thuộc như đồ chiên rán, thịt đỏ, đường, thay thế bằng thực phẩm tươi sạch, giàu chất xơ, kết hợp vận động nhẹ mỗi ngày, là bạn đã có thể cảm nhận cơ thể thay đổi rõ rệt.

