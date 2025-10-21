Xuất hiện tại thảm đỏ Giải Kim Chung lần thứ 60, nữ minh tinh Phan Nghinh Tử, biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hoa ngữ một thời, khiến cả thảm đỏ phải trầm trồ. Ở tuổi 76, bà khoác lên mình chiếc váy trắng xuyên thấu, khoe làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và thần thái sang trọng chẳng khác gì thời "Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ". Nhiều người thốt lên: "Tuổi tác với Phan Nghinh Tử dường như chỉ là con số".

Vậy điều gì giúp "nữ thần không tuổi" giữ được vẻ trẻ trung đến ngỡ ngàng như vậy? Câu trả lời nằm trong một hũ sữa chua trắng không đường mà bà duy trì suốt nhiều thập niên qua.

Kiểu ăn sữa chua giúp Phan Nghinh Tử "chống già" ngoạn mục

Theo chia sẻ trong sự kiện, Phan Nghinh Tử có một quy tắc ăn uống bất di bất dịch: Sữa chua chỉ nên là sữa chua, không thêm đường, không thêm mùi vị. Mỗi ngày, bà dùng một hũ sữa chua trắng không đường, không gì khác như một thói quen khó bỏ.

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng đây chính là bí quyết chống lão hóa thông minh mà khoa học đã chứng minh.

Các chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Harvard từng chỉ ra rằng, đường là một trong những "thủ phạm" lớn nhất khiến da nhanh lão hóa. Khi hấp thụ quá nhiều đường, cơ thể sẽ xảy ra phản ứng glycation, loại đường gắn vào protein, tạo ra các phân tử AGEs (Advanced Glycation End Products), làm sợi collagen và elastin trong da bị cứng, mất đàn hồi, khiến da nhăn nheo và xỉn màu.

Trong khi đó, sữa chua trắng không đường lại là nguồn thực phẩm tự nhiên chứa probiotic (lợi khuẩn) giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu tốt vitamin, khoáng chất. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng đồng nghĩa với làn da sáng và sạch mụn hơn. Đây vốn là điều Phan Nghinh Tử luôn giữ được suốt nhiều thập kỷ.

Nhiều người có thói quen chọn sữa chua có đường hoặc sữa chua hoa quả vì vị ngon dễ ăn. Nhưng chính lượng đường và hương liệu đó lại phá vỡ cân bằng dinh dưỡng, khiến sản phẩm mất đi giá trị "trẻ hóa" ban đầu. Việc nói không với đường khi ăn sữa chua giúp cơ thể kiểm soát cân nặng, ngăn mỡ bụng và giữ da mịn căng tự nhiên. Tất cả đã minh chứng rõ qua hình ảnh của Phan Nghinh Tử trong hiện tại.

Ngoài ăn sữa chua không đường, Phan Nghinh Tử có những thói quen "chống già" cực tốt sức khỏe, rất đáng học hỏi

1. Kiêng đồ ngọt hoàn toàn

Trong suốt nhiều năm, Phan Nghinh Tử không hề đụng đến bánh kẹo, nước ngọt hay món tráng miệng nhiều đường.

2. Uống nước ấm pha mật ong mỗi sáng

Thói quen này giúp thanh lọc gan, kích thích tiêu hóa và cung cấp năng lượng nhẹ nhàng. Mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, tăng khả năng tái tạo tế bào da.

3. Tập gym hầu hết các ngày trong tuần

Ở tuổi 76, bà vẫn đều đặn đến phòng tập. Các bài tập tạ nhẹ, yoga và giãn cơ giúp duy trì khối cơ săn chắc, tuần hoàn máu tốt, nhờ đó da dẻ hồng hào, săn mịn.

4. Nói không với thực phẩm chế biến sẵn

Phan Nghinh Tử luôn chọn rau củ tươi, cá, trứng và gạo lứt, hạn chế tối đa đồ hộp, xúc xích hay đồ ăn nhanh. Thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối, chất béo trans và chất bảo quản, vốn là kẻ thù của làn da và tim mạch.

5. Massage da bằng đá nóng

Mỗi tối, bà dùng đá nóng hoặc khăn ấm chườm mặt khoảng 10 phút để giảm phù nề, giúp da hấp thu tốt dưỡng chất. Việc này còn giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da, giảm chảy xệ và bọng mắt.

6. Bôi kem chống nắng, che chắn kỹ lưỡng

Dù chỉ ra ngoài 10 phút, Phan Nghinh Tử vẫn thoa kem chống nắng, đội mũ và mang kính râm. Bởi bà hiểu rõ, ánh nắng là thứ khiến phụ nữ già đi nhanh nhất, hơn cả thời gian.

(Ảnh: Internet)