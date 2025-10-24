Khi còn trẻ, thức đến 2–3 giờ sáng vẫn tỉnh như sáo, sáng dậy chỉ cần cốc cà phê là đủ "hồi sinh". Nhưng sau 35 tuổi, chỉ cần vài đêm ngủ muộn là mặt xám xịt, người uể oải, sáng dậy sưng húp như thiếu ngủ triền miên.

Bác sĩ Chu Khang (Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Y học cổ truyền Thượng Hải, Trung Quốc) chia sẻ: "Nhiều người nghĩ thức khuya 1-2 ngày không sao, cùng lắm là hơi mệt. Nhưng đến 35–40 tuổi, cơ thể xuống sức rất rõ, chỉ một đêm thức muộn sẽ mệt cả tuần".

Theo sách Hoàng Đế Nội Kinh, phụ nữ 35 tuổi "khí huyết suy, sắc mặt kém, tóc bắt đầu rụng", nam giới 40 tuổi "thận khí giảm, tóc rụng, răng yếu".

Hiểu đơn giản, Phụ nữ sau 35 tuổi, khả năng hấp thu và tuần hoàn kém đi, da không còn hồng hào, tóc dễ rụng. Đàn ông sau 40 tuổi, thận khí yếu, sức bền giảm, tóc và răng cũng yếu hơn. Nếu coi khí huyết là tiền tiết kiệm trong "ngân hàng sức khỏe", thì thức khuya chính là rút tiền vượt hạn mức, thậm chí vay nóng của tương lai. Và khi bước qua tuổi 35 – cơ thể sẽ bắt đầu "tính lãi".

Sau 23 giờ vẫn chưa ngủ nghĩa là bạn đã thức khuya!

Theo các bác sĩ, ngủ sau 23 giờ đã là thức khuya. BS Từ Hiếu Sinh (Bệnh viện Phụ sản trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc) khuyên, giấc ngủ khỏe phải đảm bảo 2 yếu tố: Giờ giấc đều đặn; Đủ 7–9 tiếng mỗi đêm. Nếu ngủ không đều hoặc dưới 7 tiếng, đều tính là thức khuya.

Nhiều người cho rằng, ngủ từ 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng, đủ 8 tiếng là được. Thực tế không phải vậy. Cơ thể hoạt động theo nhịp sinh học gắn liền với ánh sáng, hormone và quá trình trao đổi chất. Ngủ muộn khiến nội tiết rối loạn, da sạm, trí nhớ kém, thậm chí tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Nói đơn giản: Ngày làm - đêm nghỉ là quy luật tự nhiên. Đi ngược lại, cơ thể sẽ tự động "phản ứng".

Khung giờ vàng 23 giờ - 3 giờ sáng: Nhất định phải ngủ

Nếu công việc khiến bạn khó ngủ sớm, hãy cố đảm bảo ngủ trong khoảng 23 giờ đến 3 giờ sáng. Nếu tổng thời gian ngủ không thay đổi, hãy dời khung giờ ngủ sớm hơn một chút để đảm bảo cơ thể được nghỉ trong 'giờ vàng phục hồi'.

Đây là lúc gan, mật và hệ miễn dịch hoạt động mạnh nhất, giúp thải độc, tái tạo tế bào và phục hồi năng lượng. Mất đi khoảng thời gian này, cơ thể coi như bỏ lỡ cơ hội tự chữa lành mỗi đêm.

8 mẹo giúp "cai" thói quen thức khuya

1. Cố định giờ dậy mỗi sáng

Không cần ép phải ngủ sớm ngay, chỉ cần dậy đúng giờ. Khi cơ thể quen với nhịp sáng - tối ổn định, buổi tối bạn sẽ dễ buồn ngủ hơn.

2. Ra ngoài hít nắng sớm

Chỉ cần 30 phút ánh nắng sớm mỗi ngày là đồng hồ sinh học được "reset". Ánh sáng buổi sáng giúp cơ thể tiết melatonin đúng giờ, hỗ trợ ngủ sâu vào ban đêm.

3. Giữ nhịp sống ban ngày cân bằng

Nhiều người thức khuya vì ban ngày quá căng thẳng, tối mới có thời gian "bù đắp". Hãy sắp xếp công việc hợp lý, dành vài phút nghỉ ngơi, đi bộ hoặc đọc sách nhẹ nhàng.

4. Tắm hoặc ngâm chân nước ấm trước khi ngủ

Nước ấm giúp thư giãn cơ bắp, lưu thông máu và dễ vào giấc hơn. Chỉ cần tắm hoặc ngâm chân 1-2 giờ trước khi ngủ, đến khi người hơi ấm là đủ.

5. Thử "hít thở 4-7-8"

Hít sâu bằng mũi trong 4 giây.

Nín thở 7 giây.

Thở ra chậm rãi bằng miệng trong 8 giây.

Thực hiện 2–3 vòng giúp nhịp tim chậm lại, dễ ngủ nhanh hơn.

6. Tránh dùng điện thoại trước khi ngủ

Đặt điện thoại ở ngoài phòng ngủ, dùng đồng hồ báo thức thay thế. Ít nhất 90 phút trước khi ngủ nên ngừng sử dụng điện thoại hoặc máy tính.

7. Ngủ sớm dần từng chút một

Không nên thay đổi đột ngột. Mỗi tối đi ngủ sớm hơn 15–20 phút, sau vài tuần sẽ dễ dàng ngủ đúng khung giờ 22 - 23 giờ.

8. Giữ phòng ngủ yên tĩnh và tối

Ánh sáng và tiếng ồn đều cản trở giấc ngủ. Nên dùng rèm cản sáng, bịt tai nếu cần, chọn chăn nệm êm và nhiệt độ phòng mát để dễ ngủ hơn.