Chế độ ăn uống tập luyện giảm 25kg, đưa ảnh hậu Cbiz trở về thời đỉnh cao nhan sắc

Mã Tư Thuần - một trong những ảnh hậu thực lực của Cbiz không chỉ ghi dấu ấn bằng diễn xuất tinh tế, nội lực mà còn khiến khán giả trầm trồ với màn “lột xác” ngoạn mục về diện mạo trong thời gian gần đây. Tái xuất với vẻ ngoài trẻ trung và thần thái rạng ngời, cô được nhận xét như đang quay lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.

Ít ai biết rằng, để có được thân hình mảnh mai như hiện tại, Mã Tư Thuần đã phải trải qua hành trình giảm cân đầy gian nan. Trong thời gian điều trị trầm cảm, cô từng có giai đoạn tăng cân chạm mốc gần 80kg, khiến nữ diễn viên tự ti và hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, bằng nỗ lực bền bỉ cùng chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm túc, mỹ nhân sinh năm 1988 đã giảm thành công 25kg, lấy lại vóc dáng gọn gàng, thon gọn. Màn “biến hình” không chỉ giúp cô lấy lại tự tin mà còn khiến nhiều người thêm nể phục ý chí mạnh mẽ của minh tinh Cbiz.

Mã Tư Thuần liên tục gây sốt với visual xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng mảnh mai, thon gọn thời gian gần đây. Thậm chí, hậu giảm cân, ngoại hình của cô còn ngày càng "lão hóa ngược", trẻ trung như mới ngoài đôi mươi.

Mã Tư Thuần từng có thời gian phát tướng vì điều trị trầm cảm.

Theo đó, Mã Tư Thuần tuân thủ nguyên tắc 70% ăn uống – 30% tập luyện. Trong 2 tháng đầu tiên, mỗi sáng cô uống nước ép xanh detox gồm cải xoăn, rau bina, dầu dừa… Nữ diễn viên uống 1 ly nước ép màu xanh vào buổi sáng, được kết hợp từ các nguyên liệu như cải xoăn, rau chân vịt, chuối và dầu dừa để cung cấp chất xơ, hỗ trợ giải độc cũng nhưtạo cảm giác no lâu, tăng hiệu quả trao đổi chất cũng như chuyển hóa năng lượng trong cơ thể.

Một loại nước ép màu vàng khác gồm chanh đã gọt vỏ và giấm táo, pha loãng với khoảng 1500ml nước sẽ được Mã Tư Thuần uống trong ngày để duy trì lượng nước nạp vào cơ thể, kích thích trao đổi chất và hỗ trợ quá trình thải độc. Đến buổi tối, thực đơn của ảnh hậu xứ Trung sẽ bao gồm konjac và miếng bít tết nhỏ chiên bằng dầu ô liu, hoàn toàn không ăn trái cây.

Sau đó, cô áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting) theo tỷ lệ 16:8 hoặc 18:6. Buổi sáng vẫn nước ép + quả mọng. Buổi tối ăn gạo lứt, đạm từ đậu nành/gà/cá/tôm. Bên cạnh đó, cô duy trì mục tiêu vận động mỗi ngày hơn 5km, bao gồm chạy bộ, bơi, đạp xe, cầu lông, leo núi, đôi khi ngay cả khi đói.

Bên cạnh điều chỉnh thực đơn và tăng cường tập luyện, Mã Tư Thuần còn tuân thủ một số nguyên tắc phụ trợ: uống giấm táo hỗ trợ trao đổi chất, không nằm ngay sau ăn no, nhúng rau qua nước ấm để loại bỏ dầu thừa, ưu tiên luộc/ hấp, hạn chế chiên xào, ngủ đủ giấc, không ăn đêm và dùng nhiều nước ấm mỗi ngày.

Mã Tư Thuần tập luyện chăm chỉ kết hợp cùng chế độ ăn uống nghiêm ngặt để giảm cân.

Với những ai đang muốn giảm cân nhanh chóng, Mã Tư Thuần từng chia sẻ một thực đơn cấp tốc mà cô đã áp dụng thành công giảm 3kg/3 ngày. Trong hai ngày đầu tiên, cô chỉ tiêu thụ 4 quả trứng gà mỗi ngày. Đến ngày thứ ba, chế độ ăn được thay đổi với bắp luộc vào buổi trưa và một khẩu phần nhỏ gồm bít tết cùng vài quả dâu tây vào buổi tối. Thực đơn khắt khe này giúp cô giảm được khoảng 3kg chỉ trong vòng 3 ngày. Tuy vậy, cô cũng nhấn mạnh rằng phương pháp này không dành cho tất cả mọi người và cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

Bên cạnh thực đơn giảm cân nghiêm ngặt và các bài tập thể dục, Mã Tư Thuần cũng duy trì một loạt nguyên tắc hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng. Cô uống một lượng vừa đủ giấm táo mỗi ngày để thúc đẩy trao đổi chất, tránh nằm ngay sau khi ăn và luôn trụng rau qua nước ấm để loại bỏ dầu thừa. Nữ diễn viên ưu tiên các món hấp hoặc luộc, đồng thời nếu cần đổi vị, cô chọn chế biến với dầu olive thay vì dầu thông thường. Ngoài ra, cô còn nói không với việc ăn đêm, uống thật nhiều nước, đặc biệt là nước ấm, và giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh bằng cách đi ngủ sớm, dậy sớm mỗi ngày.

Mã Tư Thuần từng chia sẻ hình ảnh thời kỳ cô nặng nhất so với hiện tại, nhận được sự khâm phục của đông đảo cộng đồng mạng.