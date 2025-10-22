Mới đây, chủ tài khoản mạng xã hội H.N vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ trải nghiệm "đau đớn" của mình: Cô bị lây virus Herpes, loại virus gây mụn rộp, phồng rộp, đau rát quanh miệng, sau một buổi makeup ở studio. Theo lời chia sẻ, rất có thể món đồ quen thuộc với mọi cô gái như cọ trang điểm, bông mút đánh nền, son môi dùng chung cho nhiều khách. Vài ngày sau, vùng môi cô nổi mụn nước, sưng đỏ, đau rát. Kết quả xét nghiệm xác nhận dương tính với Herpes simplex type 1 (HSV-1).

Dưới bài đăng của H.N, nhiều người bình luận không có chuyện mấy món đồ này có khả năng lây virus Herpes, mà chỉ có thể qua con đường quan hệ tình dục kém an toàn. Vậy ngoài quan hệ tình dục kém an toàn còn những con đường nào khác có thể dẫn đến rủi ro này?

Quan hệ tình dục kém an toàn là con đường lây nhiễm virus Herpes phổ biến nhất

Theo BSCKII Bùi Thị Xuân (Chuyên gia Phụ khoa và Ung bướu, làm việc tại Hà Nội), Herpes có 2 loại chính: HSV-1 (thường gây tổn thương ở môi, miệng) và HSV-2 (thường gây mụn rộp sinh dục). Cả hai đều có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với vùng da, niêm mạc đang có virus hoạt động, đặc biệt là trong quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm cả đường miệng, âm đạo, hậu môn.

Virus Herpes dễ lây ngay cả khi người mang bệnh không có triệu chứng rõ ràng. Việc không sử dụng bao cao su, hoặc dùng nhưng không che phủ hết vùng da có tổn thương, đều có thể khiến virus lây lan.

Tuy nhiên, Herpes không chỉ dừng ở đó. Theo BSCKII Bùi Thị Xuân, virus này có thể truyền nhiễm qua nhiều hoạt động rất đời thường. Nếu không cẩn trọng, bạn có thể vô tình trở thành nạn nhân tiếp theo.

Những con đường lây Herpes ít người ngờ tới

1. Dùng chung dụng cụ makeup, cạo mặt, đánh răng

Các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với vùng miệng, môi hoặc da có vết thương hở có thể là "cầu nối" cho virus Herpes. Son môi, cọ trang điểm, dao cạo, bàn chải đánh răng, ly uống nước… nếu không được vệ sinh kỹ, virus có thể tồn tại và lây sang người dùng sau.

Nhiều chuyên gia da liễu cảnh báo, virus Herpes có thể sống trên bề mặt vật thể vài giờ, thậm chí lâu hơn trong môi trường ẩm. Chỉ một vết xước nhỏ trên da cũng đủ để virus xâm nhập nên mọi người tuyệt đối không chủ quan.

2. Hôn, hoặc tiếp xúc gần với người đang có mụn rộp môi

Đây là cách lây phổ biến của HSV-1. Virus trong nước bọt hoặc dịch mụn nước dễ dàng lan sang người khác khi hôn, hoặc khi dùng chung muỗng, ly, ống hút. Vì thế, nếu thấy đối phương có dấu hiệu mụn nước quanh môi, dù chỉ nhỏ, tốt nhất nên tránh tiếp xúc trực tiếp.

3. Truyền từ mẹ sang con khi sinh nở

Nếu người mẹ bị Herpes sinh dục hoạt động ở giai đoạn cuối thai kỳ mà sinh thường, virus có thể lây cho trẻ sơ sinh khi đi qua đường sinh dục. Đây là một dạng lây nguy hiểm, vì hệ miễn dịch trẻ còn yếu, dễ dẫn đến biến chứng nặng.

4. Tiếp xúc gián tiếp qua đồ cá nhân

Khăn tắm, dao cạo, đồ lót, hoặc quần áo dính dịch tiết của người nhiễm Herpes đều có thể là nguồn lây. Đặc biệt ở môi trường tập thể như spa, studio, phòng gym… nếu không được khử khuẩn đúng cách, nguy cơ lây bệnh là có thật.

Bởi vậy, giới chuyên gia khuyên:

- Không dùng chung đồ cá nhân, đặc biệt là các vật tiếp xúc trực tiếp với miệng hoặc vùng kín.

- Khi đến spa, studio, hãy yêu cầu vệ sinh hoặc dùng đồ cá nhân của riêng mình.

- Nếu xuất hiện mụn rộp quanh môi hoặc vùng kín, đi khám sớm để được điều trị đúng.

Virus Herpes không chỉ là bệnh "của người có quan hệ tình dục kém an toàn", mà có thể đến từ chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Cẩn trọng từ những chi tiết nhỏ chính là cách bảo vệ mình và người thân khỏi căn bệnh khó dứt này chị em nhé!

(Ảnh minh họa: Internet)