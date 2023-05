Nhìn con gà trên bàn nhậu của em chồng, tôi tức đến sôi gan

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và một người em trai chồng tên Vỹ. Năm nay Vỹ đã gần 30 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ con, công việc cũng bấp bênh. Vỹ làm thợ sơn, khi nào có công trình thì làm liên tục, khi nào không có việc thì nghỉ suốt cả tháng trời. Đã thế, cậu ấy còn có nhiều bạn bè và hay rủ rê bạn về nhậu nhẹt.

Mỗi lần nhậu xong, Vỹ đều bỏ mặc chén bát để chị dâu rửa; còn mình thì đi chơi tiếp hoặc đi ngủ. Cứ như việc dọn dẹp, rửa bát là của tôi, còn cậu ấy không liên quan đến. Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở vài lần vẫn không ăn thua mà còn bị mang tiếng là chị dâu mà không bao dung em chồng.

Mà tính Vỹ cũng kì lắm, cứ thấy gì ngon trong tủ lạnh là lại lấy ăn nhậu, không hề hỏi qua ai. Có lần, tôi mua kí tôm về, định chiều hấp cho cả nhà ăn nhưng đến khi cần thì lại không thể tìm ra. Tôi hỏi, mẹ chồng mới bảo em chồng đã lấy đi nhậu với bạn rồi.

Hôm trước con tôi bị bệnh nên tôi mua một con gà về, định hầm cho con ăn tẩm bổ. Nào ngờ chiều đi làm về, tôi đã thấy con gà luộc nằm trên bàn nhậu của em chồng. Cả nhóm 4 người vừa ăn vừa cười nói rôm rả, chẳng hề quan tâm đến sắc mặt của tôi.

Quá tức, tôi nói thẳng luôn, bảo em chồng trả lại cho mình 300 nghìn tiền con gà ấy để tôi mua con gà khác về nấu cho cả nhà ăn. Bạn bè của Vỹ thấy tôi giận đỏ mặt thì kéo nhau bỏ về. Cứ nghĩ em chồng sẽ biết sai nhưng không ngờ, Vỹ vung tay đòi đánh tôi vì tội làm mất mặt cậu ấy trước bạn bè.

Bố mẹ chồng nghe chị em to tiếng cãi vã nên ra can ngăn. Chồng còn trách tôi chuyện bé xé ra to, có mỗi một con gà mà cũng làm ầm ĩ nhà cửa lên. Tức quá, tôi nói luôn những điều mình ấm ức trong lòng. Ví dụ em chồng chưa bao giờ cho cháu được một đồng nào để ăn bánh kẹo nhưng luôn đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy. Hay 5 năm nay, chưa bao giờ em chồng đưa cho tôi một đồng tiền ăn nào nhưng luôn đòi ăn ngon và tự tiện lấy thức ăn chị dâu mua để nhậu nhẹt. Tôi cũng tuyên bố thẳng nếu như chồng tôi vẫn còn bênh em trai thì tôi sẵn sàng ly hôn, chứ tôi không chịu được cảnh sống này nữa.

Sau cuộc cãi vã, tôi không nhìn mặt, cũng không mở miệng nói chuyện với em chồng nữa. Tôi sẽ chuyển ra ở riêng. Nhưng nếu chồng không đồng ý thì tôi có nên bế con ra thuê nhà trọ ở, mặc kệ anh ấy không?