Mùa thu là mùa tỳ vị suy yếu: Món ăn sáng này mềm mịn, bổ dưỡng, tốt cho dạ dày và tỳ vị

Những ngày thu trong lành, mát mẻ cuối cùng cũng đã đến! Thời tiết dạo này thật tuyệt, tôi không thể cưỡng lại việc mua một số nguyên liệu và bắt đầu nấu ăn vào cuối tuần này! Sau một mùa hè gian bếp bị bỏ bê, nồi hấp, lò nướng và chảo chiên đều đã được vệ sinh kỹ lưỡng, và căn bếp mùa thu giờ đây tràn ngập những món ăn hấp dẫn khó cưỡng!

Vụ thu hoạch bí đỏ năm của bố tôi rất bội thu, và bố đã mang về cho tôi một lượng lớn. Bí đỏ nhà trồng ngon tuyệt - mềm, xốp và ngọt vô cùng. Tôi đang nghĩ đến việc tận dụng tối đa số bí đỏ này để làm những bữa sáng đẹp mắt cho các thành viên trong gia đình. Theo Đông y, bí đỏ có vị ngọt, tính ấm, giúp điều hòa tỳ vị, bổ trung ích khí và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và đau dạ dày. Hỗ trợ bồi bổ cơ thể, dưỡng tâm, giúp ngủ ngon giấc và giảm suy nhược.

Loại bánh dừa mềm và dai này không cần ủ men, nên dễ làm hơn nhiều so với bánh bao, bánh mì. Làm bánh tươi vào buổi sáng sẽ không tốn nhiều thời gian. Sau khi hấp xong, bánh nóng hổi, chỉ cần một miếng thôi là bạn sẽ bị cuốn hút bởi vị ngọt ngào, mềm mại của bánh và hương thơm của dừa bào sợi - ngon đến nỗi bạn không thể ngừng ăn!

Nếu gia đình bạn có những đứa con rất kén chọn về hình thức món ăn, thì một bữa sáng trông ngon mắt, thơm phức và đậm đà hương vị như thế này sẽ rất được ưa chuộng!

Nguyên liệu làm món bánh dừa pha lê

150g bí đỏ, 100g bột gạo nếp, 100g nước cốt dừa, một ít dừa bào sợi.

Cách làm món bánh dừa pha lê

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần hấp bí đỏ trước. Gọt vỏ bí đỏ, bỏ hạt rồi cắt thành miếng nhỏ. Cho bí đỏ vào xửng, hấp đến khi chín thì lấy ra, nghiền nhuyễn. Nạo cùi dừa thành dạng sợi rồi cho vào máy xay ở tốc độ cao. Trộn 150g bí đỏ nghiền, 100g bột gạo nếp và 100g dừa nghiền với nhau, rồi dùng đũa khuấy nhẹ.

Bước 2: Trộn bột cho đến khi không còn bột khô, sau đó nhào thành khối bột có độ dẻo vừa phải. Vì hàm lượng nước của bí đỏ và dừa nghiền khác nhau, nên bột thành phẩm sẽ có độ ẩm khác nhau. Bạn có thể thêm nước hoặc bột mì để điều chỉnh độ dẻo. Khi khối bột đã đồng nhất, bạn hãy chia thành từng phần nhỏ.

Bước 3: Lăn từng phần bột đã chia nhỏ thành hình dạng bạn muốn. Sau đó nhúng bột vào trong nước rồi nhanh chóng lấy ra. Tiếp tục lăn bột qua dừa nạo để phủ đều. Lắc nhẹ để loại bỏ phần dừa thừa giúp bánh có vẻ ngoài đẹp mắt hơn sau khi hấp. Đặt các viên bánh đã chuẩn bị vào nồi hấp có lót lá tre/lá chuối. Hấp ở lửa lớn trong 10 phút là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món bánh dừa pha lê

Món bánh dừa pha lê sau khi hấp đã chuyển sang màu đậm hơn, lớp vỏ vàng óng được phủ bởi những vụn dừa trắng muốt, trông vô cùng hấp dẫn. Hương thơm dừa thoang thoảng thật dễ chịu. Chỉ cần một miếng cắn, bạn sẽ cảm nhận được kết cấu mềm mại, tinh tế khó cưỡng; bạn có thể dễ dàng ăn ba cái cùng một lúc mà vẫn muốn ăn thêm nữa!

Lưu ý:

Cơm dừa có hàm lượng nước rất cao, vì vậy bạn có thể xay nhuyễn bằng máy xay tốc độ cao mà không cần thêm nước. Cơm dừa càng đặc càng tốt.

Vì bí đỏ và dừa nghiền có hàm lượng nước khác nhau, nên bột cũng sẽ có độ ẩm khác nhau. Có thể điều chỉnh bằng cách thêm nước hoặc bột mì. Bột không nên quá ướt, nếu không sẽ khó vo thành viên và sẽ ảnh hưởng đến hình thức của sản phẩm sau khi hấp.



