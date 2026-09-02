Món bánh cực dễ làm với hương vị trái cây thơm lừng, ấm áp, dùng ăn sáng hay uống trà chiều đều hợp

Táo là loại trái cây quen thuộc trong gia đình chúng ta, nhưng đôi khi, do trữ quá nhiều, chúng dần mất đi độ tươi ngon và giòn. Ăn trực tiếp sẽ làm giảm hương vị, trong khi vứt bỏ thì có vẻ lãng phí. Tại sao không thử làm bánh nướng táo hạnh nhân? Kết hợp trái cây thông thường với kỹ thuật nướng đơn giản sẽ mang đến một chút ấm áp ngọt ngào cho cuộc sống thường nhật.

Bánh Scone có nguồn gốc từ một loại bánh ngọt đơn giản của Anh. Chúng không đòi hỏi khâu chuẩn bị phức tạp hay nguyên liệu cầu kỳ; chỉ riêng kết cấu mềm mại, mộc mạc của chúng đã khiến chúng trở thành món ăn yêu thích cho bữa sáng và trà chiều. Những chiếc bánh scone táo và hạnh nhân này có kết cấu tươi mát, kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt và chua tự nhiên của trái cây, vị béo ngậy của bơ và hương thơm của hạnh nhân, tạo nên hương vị nhẹ nhàng và dễ chịu.

Bỏ lõi và thái nhỏ táo tươi, sau đó làm cho chúng mềm từ từ trong bơ, để mất đi vị chua gắt của táo tươi mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Khi bơ sôi liu riu trên lửa nhỏ, hơi nước dần bay hơi, làm cho các miếng táo trở nên mềm và béo ngậy. Mỗi thớ táo đều hấp thụ hương thơm đậm đà của bơ, tạo nên hương vị ngọt ngào nhưng không quá ngấy, mềm ẩm nhưng không dính. Món ăn này hoàn toàn vượt trội so với độ giòn của táo tươi, mang đến hương vị khói ấm áp và dịu nhẹ.

Điểm nhấn cuối cùng chắc chắn là những lát hạnh nhân và đường hạt to rắc lên trên. Những lát hạnh nhân khô sau ngâm, được nướng ở nhiệt độ cao, chúng từ từ trở nên giòn và caramel hóa, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Đường hạt to rắc lên trên tan chảy nhẹ dưới sức nóng, tạo thành một lớp caramel mỏng. Khi cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tan bên ngoài, trong khi bên trong là lớp vỏ bánh mềm mại với nhân táo ngọt ngào - một sự tương phản hoàn hảo giữa giòn và mềm, thơm và ngọt.

Vào một buổi chiều thu hay một buổi sáng se lạnh, hãy nướng một khay bánh táo và hạnh nhân ấm áp, để cả nhà ngập tràn hương thơm dịu nhẹ của trái cây, sữa và các loại hạt. Thưởng thức cùng một tách sữa ấm hoặc một tách trà thảo mộc thanh mát, mỗi miếng bánh đều là một trải nghiệm tuyệt vời. Vị ngọt dịu của táo tan chảy trong miệng, trong khi vị giòn tan của hạnh nhân làm tăng thêm hương vị, tạo nên sự hài hòa tinh tế của những nguyên liệu đơn giản.

Nguyên liệu làm món bánh táo và hạnh nhân nướng

Bột bánh: 150g bột mì làm bánh, 140g kem tươi, 15g đường cát, 4g bột nở.

Nhân bánh: 100g táo (bỏ lõi), 15g đường cát, 8g bơ.

Trang trí: 1 lòng đỏ trứng gà, hạnh nhân thái lát, một nhúm đường hạt to.

Cách làm món bánh táo và hạnh nhân nướng

Bước 1: Rửa sạch táo sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Cho bơ vào nồi và đun cho đến khi tan chảy. Thêm táo thái hạt lựu và xào cho đến khi mềm. Thêm đường cát rồi xào trên lửa nhỏ cho đến khi toàn bộ nước bay hơi hết, sau đó để sang một bên cho nguội và dùng sau.

Bước 2: Trộn bột mì, bột nở và đường cát với nhau, khuấy nhẹ bằng phới lồng để các nguyên liệu được trộn đều. Tiếp theo đổ kem tươi vào rồi trộn đều. Sau đó đổ phần nhân táo đã nấu chín vào. Dùng phới dẹt để trộn các nguyên liệu thành hỗn hợp đồng nhất, không cần nhào mạnh.

Bước 3: Rắc một ít bột mì ít gluten lên thớt, đặt bột lên đó và cán mỏng. Gấp phần trên và phần dưới vào giữa, sau đó trải phẳng ra lại. Lặp lại 3 lần. Cuối cùng, cán bột thành hình chữ nhật, dày khoảng 1cm. Sau đó cắt thành bất kỳ hình dạng nào bạn thích.

Bước 4: Phết một lớp lòng đỏ trứng lên bề mặt. Ngâm các lát hạnh nhân trong nước khoảng 10 phút trước khi nướng, vớt ra để ráo và rải đều lên bề mặt bánh, sau đó rắc thêm một ít đường hạt to lên. Đặt vào lò nướng đã được làm nóng trước ở 175 độ C (350 độ F), ở giá giữa phía dưới và nướng trong khoảng 30 phút.

Sau khi nướng xong, bạn lấy ra và thưởng thức với một ly sữa nóng vào bữa sáng hoặc uống cùng một tách trà vào bữa xế. Món bánh với lớp vỏ bên ngoài giòn thơm phức hương vị trái cây. Cực thích hợp trong tiết trời mùa thu khô hanh, se lạnh!