Đừng chỉ xào hay nấu canh khoai tây: 4 cách chế biến khoai tây đơn giản mà ngon tuyệt vời, ai ăn cùng thích

Khoai tây, một món ăn quen thuộc trên bàn ăn của chúng ta, luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị. Nhưng bạn có biết? Đừng chỉ xào khoai tây! Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 4 cách chế biến khoai tây tuyệt vời nhưng thực hiện đơn giản, ngon miệng và đảm bảo ai ăn cũng sẽ thích!

1. Tôm nướng phô mai và khoai tây nghiền

Món ăn này kết hợp hoàn hảo giữa độ mịn mượt của khoai tây nghiền, vị béo ngậy của phô mai và độ tươi ngon của tôm, mang đến cả vẻ ngoài hấp dẫn và hương vị thơm ngon.

Chuẩn bị nguyên liệu

10-12 con tôm tươi, 500g khoai tây, 50g bơ, một ít sữa tươi, 200g phô mai mozzarella, một chút bột tiêu đen.

Cách làm món tôm nướng phô mai và khoai tây nghiền

Bước 1: Gọt vỏ khoai tây, rửa sạch và cắt thành miếng nhỏ. Cho khoai tây vào nồi, hấp đến khi chín mềm. Khoai tây chín là khi bạn dùng đũa có thể dễ dàng xiên qua. Cho khoai tây đã hấp vào bát và nghiền nhuyễn. Thêm muối, tiêu đen, bơ và sữa tươi rồi trộn đều. Cho khoai tây đã nghiền vào thố sứ. Rửa sạch tôm, bỏ đầu và bóc vỏ, rồi khía một đường dọc theo lưng mỗi con tôm để loại bỏ chỉ đen. Sau đó, đặt tôm đã chuẩn bị lên khoai tây nghiền và sắp xếp gọn gàng.

Bước 2: Rắc một lớp phô mai bào dày lên trên tôm và khoai tây nghiền. Nướng trong lò đã được làm nóng trước ở 180 độ C trong khoảng 15-20 phút, hoặc cho đến khi phô mai chuyển sang màu vàng nâu và nổi bọt khí. Lấy phô mai ra khỏi lò nước là bạn có thể thưởng thức.

Thành phẩm món tôm nướng phô mai và khoai tây nghiền

Khi bạn lấy món tôm nướng khoai tây nghiền phô mai này ra khỏi lò, hương thơm nồng nàn của phô mai sẽ lan tỏa. Lớp phô mai vàng óng, hơi sém bao bọc lấy những con tôm mềm ngọt và khoai tây nghiền mềm mại. Chỉ cần một miếng cắn, vị béo ngậy của phô mai, vị ngọt của tôm và hương vị đậm đà của khoai tây nghiền sẽ hòa quyện trong miệng bạn, khiến món ăn trở nên khó cưỡng.

2. Bánh khoai tây chiên

Bánh khoai tây chiên là một món ăn đơn giản mà vui miệng với lớp bên ngoài giòn tan và bên trong mềm mại, hương thơm khó cưỡng.

Chuẩn bị nguyên liệu

2 củ khoai tây, 50g bột mì, 1 quả trứng gà, hành lá thái nhỏ, muối và bột tiêu lượng vừa phải.

Cách làm món bánh khoai tây chiên

Bước 1: Gọt vỏ khoai tây và bào thành sợi mỏng. Nếu khoai tây bào ra nhiều nước, bạn có thể dùng khăn bếp để vắt bớt nước thừa. Cho khoai tây đã vắt vào một tô lớn, thêm lượng bột mì vừa đủ, một quả trứng, hành lá thái nhỏ, muối và tiêu. Dùng đũa trộn đều tất cả các nguyên liệu sao cho mỗi sợi khoai tây bào sợi đều được phủ bột.

Bước 2: Làm nóng chảo chống dính, cho một ít dầu vào, dùng thìa múc một thìa bột khoai tây vào chảo. Nhẹ nhàng ấn bột thành hình tròn như bánh kếp bằng spatula. Chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi vàng nâu cả hai mặt, thỉnh thoảng xoay chảo để đảm bảo bánh chín đều.

Thành phẩm món bánh khoai tây chiên

Bánh khoai tây chiên có màu vàng óng và giòn tan bên ngoài, trong khi phần khoai tây bào sợi bên trong vẫn mềm và dai. Hương thơm của hành lá tạo nên hương vị độc đáo. Chúng sẽ ngon hơn nữa khi ăn kèm với tương cà, sốt mayonnaise hoặc loại nước chấm yêu thích của bạn.

3. Mì khoai tây chua cay

Món mì khoai tây chua cay này với nước dùng đậm đà và mì được làm từ khoai tây mềm mượt, ăn vô cùng ngon miệng, chắc chắn sẽ trở thành món ăn yêu thích của nhiều người.

Chuẩn bị nguyên liệu

Mì khoai tây, dưa chuột muối chua (hoặc đậu đũa muối chua), một ít vừng trắng rang, đậu phộng rang, dầu ớt/ớt bột, nước tương, giấm, muối, tinh chất cốt gà, đường, hành lá thái nhỏ và rau mùi.

Cách làm món mì khoai tây chua cay

Bước 1: Luộc mì khoai tây trong nước sôi. Thời gian luộc thường khoảng 8-10 phút. Sau khi luộc, vớt ra và rửa lại với nước lạnh. Với sợi mì khoai tây ra, để ráo. Điều này sẽ giúp mì khoai tây dai hơn. Để làm mì khoai tây, bạn cho khoai tây cùng với bột mì vào máy làm sợi mì. Hoặc sau khi pha chế bột xong thì dùng dụng cụ vắt sợi mì thủ công để tạo hình sợi mì theo ý bạn. Sau đó cho vào luộc.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị nước sốt. Trong một bát tô, cho lượng vừa đủ nước tương, giấm, đường, muối, tinh chất cốt gà và dầu ớt/ớt bột (nếu không ăn được cay có thể bỏ qua), vừng rang vào, khuấy đều. Thái nhỏ dưa chuột muối chua hoặc đậu đũa muối chua và giã nhỏ đậu phộng. Sau đó cho phần mì khoai tây vào bát tô, thêm nước sốt đã chuẩn bị, thêm đậu đũa và dưa chuột muối chua đã thái nhỏ, rắc hành lá và rau mùi thái nhỏ lên trên. Cuối cùng, đổ lượng nước sôi vừa đủ vào và trộn đều trước khi thưởng thức.

Thành phẩm món mì khoai tây chua cay

Nước dùng chua cay bao phủ từng sợi mì khoai tây, trong khi vị chua giòn của dưa chuột muối chua và hương thơm của đậu phộng và hạt vừng tạo nên những tầng hương vị phong phú. Mỗi miếng ăn đều mang đến một cú hích chua cay kích thích, khiến bạn hoàn toàn thỏa mãn.

4. Thịt ba chỉ kho khoai tây

Khoai tây ngấm nước dùng từ thịt heo kho, trở nên mềm, ngọt và mọng nước, trong khi thịt kho, nhờ có khoai tây, trở nên ít béo hơn.

Chuẩn bị nguyên liệu

Khoai tây, thịt ba chỉ, đường phèn, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn.

Cách là món thịt ba chỉ kho khoai tây

Bước 1: Cắt thịt ba chỉ thành miếng nhỏ, cho vào nồi nước, thêm rượu nấu ăn, đun sôi, hớt bọt, vớt ra và rửa sạch. Gọt vỏ khoai tây và cắt thành miếng nhỏ. Cho một ít dầu vào nồi, thêm đường phèn, rồi xào trên lửa nhỏ cho đến khi đường phèn tan chảy và chuyển sang màu caramel. Cho thịt ba chỉ đã chần vào nồi và đảo đều để mỗi miếng thịt được phủ đều màu caramel. Thêm hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, nước tương và nước tương đen, tiếp tục xào đều để thịt ba chỉ ngấm đều gia vị.

Bước 2: Thêm lượng nước vừa đủ vào sao cho đủ ngập thịt ba chỉ, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 30-40 phút cho đến khi thịt ba chỉ mềm. Thêm khoai tây thái miếng vào và tiếp tục ninh trong 15-20 phút, cho đến khi khoai tây mềm và nước dùng sánh lại.

Thành phẩm món thịt ba chỉ kho khoai tây

Món ăn này khi được dọn ra có màu đỏ tươi rực rỡ và tỏa ra hương thơm khó cưỡng. Từng miếng thịt heo kho tan chảy trong miệng, đậm đà mà không hề ngấy; miếng khoai tây mềm, ngọt và thấm đẫm hương vị nước dùng. Đây là lựa chọn tuyệt vời ăn kèm với cơm.

4 cách chế biến các món ăn từ khoai tây này đều ngon miệng và độc đáo. Hãy thử và để chúng tỏa sáng trên bàn ăn của bạn, làm cho gia đình bạn vui vẻ và hài lòng!