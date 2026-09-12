Thịt băm cứ nấu theo công thức này, ăn bao nhiêu cơm cũng hết, đặc biệt là vào tiết trời mùa thu

Nguyên liệu để làm món thịt băm sốt cay

150g thịt thăn (hoặc thịt nạc vai), 1 quả cà chua to, 1/2 quả ớt chuông xanh, 1/2 quả ớt chuông đỏ, lượng muối vừa ăn, lượng nước tương vừa phải, tinh chất cốt gà, 1 thìa canh rượu nấu ăn, tinh bột bắp, lượng dầu ăn vừa đủ, 1 thìa canh tương ớt, 1 thìa canh ớt bột (nếu bạn thích ăn cay hơn).

Cách làm món thịt băm sốt cay

Bước 1: Rửa sạch thịt heo rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt heo thành các lát mỏng và băm nhỏ. Cho thịt băm vào bát, thêm một ít rượu nấu ăn và bột bắp, rồi trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 10 phút. Ớt chuông xanh và đỏ bỏ cuống cùng hạt, rửa sạch rồi thái nhỏ. Rửa sạch cà chua rồi khía hình chữ thập lên bề mặt. Đun sôi nước trong nồi, cho cà chua vào chần khoảng 1 phút rồi vớt ra. Bóc vỏ cà chua rồi thái nhỏ dạng hạt lựu.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho thịt băm vào xào đến khi đổi màu, săn lại. Tiếp theo nêm nước tương vào rồi tiếp tục xào đều cho hòa quyện, thịt chuyển màu vàng nâu.

Bước 3: Đẩy thịt sang một bên góc nồi, cho ớt chuông xanh và đỏ vào, xào thơm. Thêm cà chua thái hạt lựu vào và xào đến khi chín tới. Cho thịt băm trở lại vào, nêm thêm tương ớt, ớt bột (nếu thích ăn cay hơn), muối và tinh chất cốt gà (hoặc bột nêm vị gà) cho vừa ăn, rồi xào cho đến khi các nguyên liệu quyện đều và đậm đà hương vị.

Thành phẩm món món thịt băm sốt cay

Nếu trước đây bạn đã quá quen với các công thức món ăn từ thịt băm với hương vị đậm đà như: thịt băm xào nấm, thịt băm hấp trứng, khoai tây sốt thịt băm... thì hãy thử ngay công thức thơm nức, đa tầng hương vị này. Món ăn có đủ rau và thịt, hương vị cay thơm rất đưa vị vào mùa thu. Phần nước sốt thịt dùng chan vào cơm rồi trộn đều lên, ăn vô cùng cuốn. Hương vị đậm đà của thịt bằm và chút hăng hăng, cay cay của ớt chuông tưởng đơn giản nhưng đưa vị vô cùng!

Chúc các bạn ngon miệng với món thịt băm sốt cay này nhé!