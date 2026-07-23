Bữa sáng cả nhà sẽ ăn "sạch bay" với món mì siêu ngon lại không gây tăng cân

So với bột mì thông thường, bột mì yến mạch trải qua quá trình chế biến tối thiểu, giữ lại tối đa chất xơ và dưỡng chất của hạt. Chúng ít chất béo và calo, dễ tiêu hóa, là một loại thực phẩm tuyệt vời. Hơn nữa, bột mì yến mạch có hương thơm đặc trưng của hạt, kết cấu dai và đậm đà, càng ăn càng ngon.

Hôm nay chúng ta hãy dùng bột yến mạch làm món mì với sợi nhỏ nhọn cực ngộ nghĩnh và ngon. Móm mì yến mạch này sau khi nấu sẽ dai và mềm, không bị nhão và có khả năng thấm nước dùng tuyệt vời, khiến mỗi miếng ăn đều vô cùng đậm đà hương vị.

Điều đặc biệt của món mì này là nước dùng nấm đậm đà và thơm ngon. Nấm đùi gà to và chắc thịt, có độ dai; nấm tràm trà thơm và có hương vị đặc trưng; còn nấm kim châm thì mềm, mọng nước và có vị ngọt thanh mát. Mỗi loại nấm trong ba loại này đều có đặc điểm riêng biệt, tạo nên một nước dùng chay đậm đà mà không cần quá nhiều thịt. Việc thêm cà chua càng làm tăng thêm màu sắc tươi tắn và hấp dẫn cho nước dùng, tạo nên vị chua ngọt dễ chịu, vừa ngon miệng vừa sảng khoái.

Một bát mì yến mạch nấu cà chua và nấm nóng hổi với hương vị đậm đà, thơm phức vào bữa sáng sẽ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng cho ngày mới.

Nguyên liệu làm món mì yến mạch nấu cà chua và nấm

300g bột mì yến mạch, 80g nấm bào ngư, 80g nấm kim châm, 50g nấm tràm trà, 1-2 cây hành lá, dầu ăn, 1 muỗng canh bột hành tây, bột gừng và bột tỏi, 2 quả cà chua, 2 muỗng canh nước tương.

Cách làm món mì yến mạch nấu cà chua và nấm

Bước 1: Đầu tiên chúng ta làm sợi mì yến mach. Bạn cho bột yến mạch vào âu trộn, thêm lượng nước sôi tương đương với trọng lượng bột (nhiệt độ 85-95 độ C). Nhanh chóng khuấy đều bằng đũa cho đến khi hỗn hợp trông giống như khối bột vụn nhỏ. Nhào bột bằng tay cho đến khi đạt được độ đặc vừa phải, không quá mềm cũng không quá cứng.

Bước 2: Chia bột thành từng phần nhỏ, sau đó nhào từng phần thành sợi có độ dày khoảng bằng ngón tay trỏ. Sau đó bóp bột yến mạch thành những đoạn nhỏ cỡ cúc áo. Lấy một viên bột nhỏ và lăn đều trong lòng bàn tay. Vòm phẳng nhẹ cả hai đầu và cuộn chúng lại thành các góc nhọn. Sau khi nhào xong tất cả các viên bột yến mạch, hãy phủ chúng bằng vải thoáng để tránh bị khô.

Bước 3: Tiếp theo chúng ta nấu nước dùng cho món mì. Rửa sạch riêng từng nguyên liệu và để ráo nước. Loại bỏ phần gốc của nấm bào ngư, nấm kim châm và nấm tràm trà, rồi cắt chúng thành từng đoạn dài khoảng 5cm. Cắt nhỏ cà chua. Cho lượng dầu ăn vừa phải vào chảo rồi đun đến khi nóng khoảng 80% nhiệt độ tối đa. Sau đó cho nấm sò vua và nấm tràm trà vào. Xào cho đến khi nấm chuyển sang màu vàng bóng, lấy ra để riêng.

Bước 4: Trong một nồi khác, đun nóng một ít dầu ăn, sau đó cho hành lá đã thái nhỏ vào. Thêm bột gừng và bột tỏi vừa đủ, rồi xào đến khi dậy mùi thơm. Thêm cà chua thái hạt lựu và đảo đều. Cho nấm bào ngư và nấm tràm đã xào vào, đảo đều, sau đó thêm nấm kim châm rồi xào đều. Thêm một chút nước tương vào, đun nhỏ lửa trong khoảng 10 phút, và thêm lượng nước vừa đủ vào. Nêm chút muối cho vừa ăn, khuấy đều và đun sôi trên lửa lớn. Cho mì yến mạch vào, đun sôi lại và nấu thêm khoảng 5 phút nữa là hoàn thành.

Thành phẩm món mì yến mạch nấu cà chua và nấm

Món mì yến mạch nấu cà chua và nấm là một bữa ăn thơm ngon vị thanh thơm đậm đà. Phần nước dùng có màu đỏ cam bắt mắt, vị chua ngọt tự nhiên hòa quyện cùng vị ngọt thanh của nấm và độ bùi béo, dai mềm vừa phải của từng sợi mì yến mạch cực đưa vị và cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể vào bữa sáng.

Lưu ý khi làm món mì yến mạch nấu cà chua và nấm:

1. Nhiệt độ nước khi nhào bột cần cao để đảm bảo bột đạt được độ dẻo thích hợp.

2. Sợi mì yến mạch không nên quá to; loại nhỏ và mềm không chỉ dễ nấu hơn mà còn ngon hơn.

3. Nếu bạn dùng dầu mè thay vì dầu ăn thông thường để xào, món ăn sẽ có hương vị thơm ngon hơn nữa.