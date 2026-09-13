Loại hoa mà gan yêu thích nhất vào mùa: Nấu thành các món ăn vừa ngon lại giúp chức năng gan hoạt động trơn tru

Khi mùa thu đến, các loại rau củ theo mùa ở chợ liên tục được cập nhật. Trong số đó, có một loài hoa nhỏ bé không mấy nổi bật luôn được đặt sang một bên. Với những bông hoa mảnh mai, màu vàng óng ánh hình dáng như những bông hoa huệ nhỏ, đó chính là hoa hiên (hoa kim châm), được người xưa gọi là Huyền Thảo, và nhiều người quen thuộc hơn với cái tên lãng mạn "vong ưu thảo" (cỏ làm quên nỗi sầu). Ý nghĩa của cái tên này bởi người xưa tin rằng hoa biên có thể giúp con người quên đi những lo lắng, chủ yếu là vì chúng có tác dụng làm dịu gan, giảm trầm cảm và thanh nhiệt. Theo cách hiểu hiện đại, điều đó không có nghĩa là chỉ ăn một vài miếng là có thể xóa tan mọi phiền muộn, mà là thành phần dịu nhẹ có trong loại hoa này có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho cơ thể chúng ta.

Thời tiết mùa thu khô hanh, dễ gây cáu gắt và khó thở, dẫn đến suy giảm chức năng gan, chán ăn và mệt mỏi. Hoa hiên rất giàu chất xơ, caroten và nhiều khoáng chất như canxi và sắt. Chúng có vị nhẹ nhàng, dịu ngọt, khác với các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan. Chúng rất tốt cho sức khỏe mùa thu và bạn nên thêm vào bữa ăn hàng ngày.

Dưới đây là 3 công thức nấu ăn với hoa hiên: Hấp, nấu canh và hầm. Tất cả đều đơn giản và dễ làm. Bạn có thể luân phiên chế biến các món này cho gia đình vào mùa thu. Chúng có vị tươi mát và sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn.

1. Thịt gà hấp hoa hiên

Khi mùa thu đến và cái nóng mùa hè dịu đi, một món hấp giữ được hương vị nguyên bản của món ăn ở mức tối đa, đồng thời tốt cho sức khỏe hơn vì ít dầu mỡ. Thịt gà hấp hoa hiên là món ăn ngon và tốt cho sức khỏe, lại dễ làm. Thịt gà giàu protein và có vị nhẹ; khi ăn kèm với hoa hiên đã ngấm nước cốt từ thịt, sự kết hợp giữa thịt và rau củ tạo nên hương vị ngon hơn.

So với các món kho, xào, món ăn này ít chất béo hơn và không gây thêm gánh nặng cho cơ thể. Món ăn này phù hợp cho cả người lớn và trẻ em, có thể chế biến một hoặc hai lần một tuần. Nó cân bằng dinh dưỡng, mang lại sự thư thái, thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh mà không gây gánh nặng cho cơ thể, dẫn đến tâm trạng tốt hơn.

Nguyên liệu: Nửa con gà, 50-70g nụ hoa hiên, nửa con gà ta, nước tương, 1 thìa canh tinh bột bắp, muối, bột tiêu trắng, dầu hào, một ít dầu mè

Cách làm món thịt gà hấp hoa hiên

Bước 1: Ngâm hoa hiên trong nước ấm khoảng 20 phút cho mềm, sau đó rửa sạch nhiều lần với nước và vắt bớt nước thừa. Sơ chế sạch thịt gà rồi chặt thành từng miếng nhỏ, đều nhau và ngâm trong nước sạch 10 phút để loại bỏ máu và tạp chất. Cho các miếng thịt gà vào một tô lớn, thêm một lượng nước tương vừa đủ, dầu hào, bột bắp, chút xíu muối, bột tiêu trắng và vài giọt dầu mè. Trộn đều và ướp khoảng 20 phút.

Bước 2: Rải nụ hoa hiên đã ngâm xuống đáy đĩa hoặc thố sứ sâu lòng. Sau đó dàn đều các miếng thịt gà đã ướp lên trên. Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước. Khi nước sôi, đặt đĩa vào xửng và hấp ở lửa vừa nhỏ khoảng 25 phút. Rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ lên trên để tăng thêm hương thơm. Như vậy là món ăn đã hoàn thành.

2. Canh hoa hiên và sách bò

Trong những thời điểm chuyển mùa, nhiều người cảm thấy chán ăn và mệt mỏi ngay cả trong bữa ăn. Vào những lúc như vậy, một bát canh hoa hiên và sách bò là gợi ý lý tưởng - một món canh dịu nhẹ và ấm áp trong mùa thu.

Sách bò có kết cấu giòn và tươi mát, khi kết hợp với hoa hiên, cà chua và nấm, món canh có vị chua ngọt, rất ngon miệng. Một chút giấm và ớt giúp tăng thêm hương vị, ngăn vị ngấy hoặc béo ngậy. Món canh nóng hổi này chắc chắn làm ấm bụng và giúp giảm bớt cảm giác buồn nôn.

Nguyên liệu: 50g nụ hoa hiên khô, sách bò, nấm mộc nhĩ khô, nấm kim châm, cà chua, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô.

Cách làm món canh hoa hiên với sách bò

Bước 1: Ngâm mộc nhĩ khô và hoa hiên khô trong nước ấm cho đến khi mềm. Sau đó rửa sạch và để ráo. Bóc vỏ và thái hạt lựu cà chua, bỏ rễ nấm kim châm rồi xé nhỏ thành các nhanh, làm sạch sách bò và cắt thành dải rộng. Cho một ít dầu ăn vào nồi, sau đó thêm gốc hành lá, gừng, tỏi và ớt khô vào xào trên lửa nhỏ cho thơm. Tiếp theo, cho cà chua thái hạt lựu vào và đảo liên tục cho đến khi cà chua tiết ra nước.

Bước 2: Đổ nước sôi vào, đun sôi lại trên lửa lớn. Sau đó sách bò, mộc nhĩ và nấm kim châm vào theo thứ tự đó và nấu trong 15 phút. Sau đó cho hoa hiên vào nấu thêm khoảng 5 phút. Thêm lượng muối, tiêu trắng và một ít giấm balsamic vừa đủ để nêm gia vị, làm sánh nhẹ bằng bột bắp, sau đó tắt bếp và rắc một ít rau mùi lên trên.

3. Thịt bò hầm hoa huệ và mộc nhĩ

Khi nhiệt độ giảm dần, chúng ta thèm thịt để bổ sung năng lượng, nhưng lại lo lắng thịt quá nhiều dầu mỡ và gây khó tiêu. Thịt bò hầm hoa hiên và mộc nhĩ là món ăn hoàn hảo cho thời điểm này trong năm.

Thịt bò giàu protein và sắt, giúp bổ sung năng lượng, mộc nhĩ có tác dụng dưỡng âm, dưỡng ẩm và thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở đường ruột. Hoa hiên có tác dụng làm dịu gan, thanh nhiệt. Ăn ba loại nguyên liệu này cùng nhau có thể ngăn cảm giác béo ngậy, đồng thời có tác dụng dưỡng ẩm và điều hòa khí huyết. Sau khi ăn, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái và toàn thân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nguyên liệu: 100g nụ hoa hiên khô, 500g thịt ức bò, một ít mộc nhĩ khô, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô.

Cách làm món thịt bò hầm hoa huệ và mộc nhĩ

Bước 1: Ngâm hoa hiên và mộc nhĩ trong nước ấm cho đến khi mềm, sau đó rửa sạch. Thịt ức bò sau khi hầm thì cắt thành các miếng dày. Hành lá cắt thành khúc. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 2 muỗng canh nước tương, một ít nước tương đen, 1 muỗng canh dầu hào, một ít rượu nấu ăn, bột tiêu trắng và nửa bát nước vào. Khuấy đều và để sang một bên.

Bước 2: Làm nóng nồi trên lửa lớn, sau đó cho một ít dầu ăn vào, rồi cho hành lá, gừng, tỏi và ớt khô vào xào thơm. Cho thịt bò vào nồi và xào sơ qua trước khi cho nước sốt đã chuẩn bị vào và đun sôi. Cho hoa hiên và mộc nhĩ vào, đun nhỏ lửa khoảng 15 phút để các hương vị hòa quyện. Nêm muối vừa ăn, sau đó đun lớn lửa cho đến khi nước dùng sánh lại một chút. Cuối cùng, rắc thêm hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để thưởng thức hoa hiên. Hoa hiên khô dễ bảo quản và có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, như hấp, luộc và kho. Trong cuộc sống hàng ngày, điều quan trọng là ăn ít đồ ăn nhiều dầu mỡ và gia vị, thay vào đó ăn nhiều thực phẩm tự nhiên và thanh nhẹ để giảm gánh nặng cho cơ thể. Khi khí gan lưu thông thuận lợi, cuộc sống sẽ bớt căng thẳng và dễ chịu hơn.