Cả tuần không phải nghĩ ăn gì, có 5 món hấp này cứ luân phiên nấu mỗi ngày tươi ngon, thơm phức

Khi trời nóng và bạn không muốn đứng bếp, và khi trời lạnh và bạn quá lười rửa chảo dầu, hấp là cách nấu ăn dễ nhất. Chỉ cần xếp các nguyên liệu lên đĩa, cho vào nồi hấp, và bạn có thể đi làm việc khác. Món hấp không quá cay, giữ được chất dinh dưỡng, thịt mềm và rau củ tươi ngon; ngay cả nước dùng cũng rất hợp để trộn với cơm. Dưới đây là 5 công thức món hấp làm đơn giản mà ngon bạn có thể luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức nhé! 5 món ăn này giúp bạn không lặp lại món nào trong cả tuần.

1. Thịt heo hấp váng đậu

Váng đậu khô sau khi ngâm mềm, đem hấp cùng với thịt heo sẽ ngấm nước thịt và có vị ngon hơn cả thịt, với kết cấu mềm nhưng vẫn dai.

Nguyên liệu: Một nắm váng đậu que khô, 250gr thịt thăn lợn, gừng thái sợi, tỏi băm, nước tương, dầu hào, bột bắp, muối và hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt heo hấp váng đậu

Bước 1: Ngâm váng đậu khô trong nước ấm cho đến khi mềm nhưng không quá nhũn. Vớt ra, để ráo và cắt thành từng khúc, xếp vào đáy đĩa. Thái mỏng thịt thăn lợn, thêm gừng băm, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp và một chút muối. Trộn đều và ướp trong 15 phút.

Bước 2: Xếp các lát thịt lợn lên trên váng đậu và rắc tỏi băm lên trên. Hấp trong 12 phút sau khi nước sôi. Sau khi món ăn chín, lấy ra khỏi nồi hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới một muỗng dầu nóng để dậy mùi thơm. Váng đậu sẽ mềm mượt, thịt lợn rất mềm.

2. Sườn heo hấp khoai môn

Món ăn này với 2 nguyên liệu đơn giản, khoai môn vào mùa thu đông ngon nhất được xếp dưới đáy, ngấm nước dùng từ sườn heo. Nó mềm, mịn và tan chảy trong miệng.

Nguyên liệu: 450g sườn heo, 1kg khoai môn, gừng băm, tỏi băm, đậu đen lên men, nước tương, dầu hào, tinh bột bắp, muối và hành lá thái nhỏ.

Cách làm món sườn heo hấp khoai môn

Chặt sườn heo thành từng miếng nhỏ, ngâm trong nước lạnh nửa tiếng để rút hết máu, sau đó vớt ra để ráo. Cho gừng và tỏi băm, 1 thìa tương đậu đen lên men, 1 thìa nước tương, nửa thìa dầu hào, 1 thìa bột bắp và một chút muối vào sườn heo, trộn đều và ướp trong 20 phút. Gọt vỏ và thái khoai môn thành các khối vừa ăn (nhớ đeo găng tay), xếp đều xuống đáy đĩa.

Bước 2: Đặt sườn heo đã ướp lên trên khoai môn. Sau đó cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa sườn heo khoai môn lên xửng rồi bắt đầu hấp trong 25 phút sau khi nước sôi. Khi món ăn chín, bạn lấy ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Sườn heo sẽ mềm rụng khỏi xương, khoai môn sẽ mềm và nước dùng rất ngon để om với cơm.

3. Thịt bò hấp giá đỗ

Một món ăn đơn giản nhưng thanh mát và ngon miệng. Giá đỗ giòn tan ở phía dưới, trong khi thịt bò mềm và mịn, tạo nên một món hấp thanh mát và không hề ngấy.

Nguyên liệu: 150g giá đỗ, 200g thịt thăn bò, gừng thái sợi, tỏi băm, nước tương, dầu hào, bột bắp, dầu ăn, muối và hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt bò hấp giá đỗ

Bước 1: Rửa sạch giá đỗ, để ráo nước rồi xếp xuống đáy đĩa. Rửa sạch thịt bò rồi thái thịt bò thành lát mỏng. Cho thịt bò vào bát, thêm gừng băm nhỏ, một muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh dầu hào, một muỗng canh bột bắp và một ít nước vào. Trộn đều cho đến khi hỗn hợp sệt lại, sau đó rưới một muỗng canh dầu ăn và ướp trong 15 phút.

Bước 2: Đặt thịt bò lên trên giá đỗ và rắc tỏi băm nhỏ lên trên. Đặt đĩa nguyên liệu vào nồi và bắt đầu hấp. Hấp trong 10 phút sau khi nước sôi. Món ăn chín, lấy ra khỏi nồi hấp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới dầu nóng. Giá đỗ giòn, thịt bò mềm, và một đĩa ăn sẽ không bao giờ là đủ!

4. Mướp hấp miến

Mướp có vị ngọt và thanh mát, còn miến được ngâm trong nước sốt tỏi, khiến chúng trơn mượt và thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả thịt.

Nguyên liệu: 1 quả mướp, một ít miến dong, 1 củ tỏi, hành lá, nước tương, dầu hào, đường và muối.

Cách làm món mướp hấp miến

Bước 1: Ngâm miến trong nước ấm cho đến khi mềm, sau đó cắt thành từng đoạn ngắn và xếp xuống đáy đĩa. Gọt vỏ và thái mướp thành từng dải, rồi xếp lên trên miến. Băm nhỏ tỏi và chia làm hai phần. Làm nóng dầu trong chảo, cho một phần tỏi băm vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi hơi vàng. Thêm 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh đường và một chút muối, khuấy đều. Rưới nước sốt tỏi lên mướp.

Bước 2: Đặt đĩa nguyên liệu vào nồi hấp đã có nước. Sau đó bật bếp và hấp trong 8 phút tình từ lúc nước sôi. Sau khi món ăn chín, bạn lấy ra khỏi nồi hấp, rắc phần tỏi băm còn lại và hành lá thái nhỏ lên trên, rồi rưới một chút dầu nóng để dậy mùi thơm. Miến sẽ mềm mượt, mướp mềm, và mùi thơm của tỏi thật khó cưỡng.

5. Thịt gà hấp nấm hương

Thịt gà mềm, nấm hương mềm mịn, khi kết hợp với nhau, hương vị được tăng cường, và món hấp vẫn giữ được hương vị ban đầu.

Nguyên liệu: 3 phần thịt má đùi gà, một ít nấm hương khô, gừng băm nhỏ, tỏi băm, nước tương, dầu hào, tinh bột bắp, dầu ăn, muối và hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt gà hấp nấm hương

Bước 1: Rửa sạch rồi ngâm nấm hương khô trong nước ấm cho đến khi mềm, sau đó thái lát. Không đổ bỏ nước ngâm, để lắng. Thịt má đùi gà sau khi rửa sạch thấm khô nước, thái thành từng miếng vừa ăn. Cho gừng băm nhỏ, tỏi băm, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh dầu hào, một muỗng canh bột bắp và một chút muối vào.

Bước 2: Trộn đều, sau đó đổ 2 muỗng canh nước ngâm nấm vào và trộn lại. Ướp trong 20 phút. Xếp các lát nấm hương xuống đáy đĩa, sau đó xếp các miếng gà lên trên. Hấp trong 18 phút sau khi nước sôi. Món ăn chín, bạn lấy ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Thịt gà sẽ mềm và mọng nước, nấm hương cũng ngấm hết nước cốt gà - món ăn vô cùng ngon miệng!

5 món ăn này có thể luân phiên nấu, đảm bảo mỗi ngày trong tuần đều có một món khác nhau. Món hấp rất tiện lợi, bạn không cần phải đứng cạnh bếp hay rửa nhiều nồi niêu xoong chảo. Chỉ cần xếp các nguyên liệu, cho vào nồi hấp và dọn ra ăn nóng hổi đúng giờ. Chất dinh dưỡng được bảo toàn, và chúng không gây nóng. Hãy luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức ngay từ những ngày đầu thu này nhé!