Công thức món ăn tươi ngon, hấp dẫn: Nấu dễ, mỗi miếng đều mềm, mọng nước và rất đưa cơm

Một số món ăn ngon không cần nguyên liệu phức tạp hay các bước chế biến cầu kỳ, ít gia vị, hoặc thậm chí màu sắc bắt mắt. Giống như món ăn hôm nay, sự kết hợp đơn giản của một vài nguyên liệu, được nấu nhanh chóng, tạo nên một bữa ăn tươi ngon, hấp dẫn và no bụng.

Món ăn này được làm từ các nguyên liệu vô cùng dễ mua, rẻ: gà chay, củ niễng, dưa cải muối chua và đậu nành tươi. Gà chay là một sản phẩm từ đậu, sau khi chiên sẽ trở thành những miếng nhỏ có thể thấm hút đầy nước dùng. Khi cắn vào, nó sẽ vỡ ra và nước sốt bên trong tràn đầy. Dưa cải muối chua có vị mặn đặc trưng sau quá trình lên men, còn độ mềm của củ niễng và đậu nành làm cho món ăn trở nên hấp dẫn ngay lập tức. Khi món này được dọn ra, ai còn cần đến những món cá và thịt to nữa chứ?

Nguyên liệu làm món gà chay xào dưa cải muối chua và củ niễng

200g gà lát chay, 1 bó củ niễng, 1 gói dưa cải muối chua, một ít đậu nành non, một ít hành lá và tỏi, một ít nước tương, một ít muối, một ít bột nêm gà và một ít dầu ăn.

Cách làm món gà chay xào dưa cải muối chua và củ niễng

Bước 1: Gà lát chay bạn có thể mua loại tươi hoặc khô. Nếu là loại tươi thì bạn chiên trong dầu nóng cho đến khi lớp da cứng lại và nổi lên trên bề mặt dầu. Sau đó vớt ra, ngâm vào chậu nước lạnh để làm mềm lớp vỏ bên ngoài và vắt bớt dầu thừa. Nếu bạn mua gà chay lát khô thì chỉ cần ngâm trong nước cho mêm ra, rồi vớt ra, vắt bớt nước thừa và để sang một bên.

Bước 2: Tiếp theo chúng ta chuẩn bị các nguyên liệu nấu kèm như dưa cải muối chua, rửa sạch với nước để loại bỏ bớt muối, vắt ráo nước và thái nhỏ. Bóc bỏ lớp vỏ ngoài của củ niễng, rửa sạch rồi cắt khúc. Rửa sạch đậu nành tươi, để ráo nước.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng chảo, đổ một ít dầu ăn vào và đun nóng. Cho gốc hành lá thái và tỏi băm vào xào thơm. Sau đó, cho dưa cải muối chua vào chảo và xào trước. Tiếp theo, cho củ niễng và đậu nành tươi vào, xào nhanh trên lửa lớn để các nguyên liệu dậy mùi thơm tươi ngon.

Bước 4: Đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào nồi. Khi nước sôi, cho gà lát chay vào. Lúc này, bạn có thể thêm một chút nước tương và tiêu để nêm nếm. Khuấy đều và đun nhỏ lửa trong 5-6 phút, để nước dùng ngấm đều vào gà chay. Cuối cùng, nếm thử và thêm muối cho vừa ăn nếu cần. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

Thành phẩm món gà chay xào dưa cải muối chua và củ niễng

Đây là một món ăn rất tươi ngon, với hương thơm của dưa cải muối chua, gà chay mềm và mọng nước, cùng với độ tươi ngon của đậu nành và củ niễng. Món ăn này rất thanh mát và hoàn hảo khi ăn kèm với cơm trong tiết trời mùa thu se lạnh. Rất dễ làm và đáng để thử.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món gà chay xào dưa cải muối chua và củ niễng!