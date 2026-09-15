Cả tuần khỏi phải nghĩ ăn gì nhờ 6 bữa cơm chỉ nấu trong một nồi - ngon đến nỗi bạn sẽ vét sạch đĩa

Cơm một nồi quả thực chính là cứu tinh của tôi - không cần phải canh lửa, không cần phải rửa nhiều nồi niêu xoong chảo, chỉ cần cho các nguyên liệu vào, nồi cơm điện kêu "ding" là bạn đã có cơm, rau và thịt sẵn sàng rồi.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ 6 công thức cơm một nồi mà tôi thường xuyên nấu. Chúng có thịt, rau và tinh bột, giúp cân bằng dinh dưỡng và dễ chế biến. Chúng đặc biệt phù hợp với những người bận rộn không muốn ăn đại khái bất cứ thứ gì.

1. Cơm xúc xích và khoai tây

Nguyên liệu: Xúc xích, khoai tây, nấm hương, cà rốt, gạo, nước tương, dầu hào, dầu mè.

Cách làm món cơm xúc xích và khoai tây

Bước 1: Làm nóng dầu trong chảo, cho xúc xích thái lát vào chiên đến khi thơm và các cạnh hơi vàng. Bước này rất quan trọng; nó giúp mỡ xúc xích tan chảy, làm cho cả nồi cơm thêm ngon. Trong một chảo khác, đun nóng dầu và xào khoai tây thái hạt lựu, nấm hương thái lát và cà rốt thái hạt lựu cho đến khi thơm và phần rìa của khoai tây hơi trong suốt.

Bước 2: Vo sạch gạo và cho vào nồi cơm điện. Cho tất cả các nguyên liệu đã xào vào và trộn đều. Thêm 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng dầu hào và 2 muỗng canh dầu mè. Thêm nước sao cho ngập các nguyên liệu, nhấn nút nấu và chờ.

Mùi thơm lan tỏa khắp nhà khi món ăn được lấy ra khỏi nồi. Cơm bóng loáng với dầu, xúc xích mặn mà và khoai tây mềm ngọt hòa quyện hoàn hảo. Lần nào các con tôi cũng ăn thêm một bát nữa.

2. Cơm sườn heo rau củ

Món cơm này có hương vị vô cùng đậm đà, nước cốt sườn ngấm hoàn toàn vào cơm, ăn rất ngon miệng!

Nguyên liệu: Sườn heo, cà rốt, ngô, đậu Hà Lan, gạo, nước tương, rượu nấu ăn, nước tương đen, bột ngũ vị hương, muối.

Cách nấu món cơm sườn heo rau củ

Bước 1: Rửa sạch sườn heo, cho vào nồi nước, thêm hành lá, gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần. Sau khi nước sôi, hớt bọt, vớt sườn ra và để riêng. Đổ dầu vào chảo và chiên sườn đã chần cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Sườn càng được chiên kỹ thì khi nấu cơm sau này sẽ càng thơm ngon hơn. Vo gạo và cho vào nồi cơm điện.

Bước 2: Thêm cà rốt thái hạt lựu, hạt ngô và đậu Hà Lan lên, sau đó xếp sườn heo áp chảo lên trên cùng. Tiếp theo pha nước sốt gồm 3 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương đen, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê muối, thêm lượng nước sôi vừa đủ và khuấy đều. Đổ nước sốt vào nồi cơm điện, mực nước nên ngang bằng với các nguyên liệu, sau đó nhấn nút nấu.

Sườn được hầm cho đến khi mềm rục, vị ngọt của ngô và đậu Hà Lan cân bằng hoàn hảo với vị đậm đà của nước sốt thịt. Ngay cả những đứa trẻ thường không thích cà rốt cũng có thể ăn sạch bát.

3. Cơm ngồng tỏi thịt băm

Sự kết hợp giữa ngồng tỏi và thịt băm khi xào đã rất tuyệt vời rồi, nhưng khi được chế biến thành món cơm kho, nó trở thành món ăn ngon tuyệt hảo dành cho những người lười biếng.

Nguyên liệu: Thịt nạc vai băm, ngồng tỏi, cà rốt, hạt ngô, gạo, 1 thìa canh mỡ heo, nước tương, dầu ăn

Cách làm món cơm ngồng tỏi thịt băm

Bước 1: Cho một thìa nhỏ mỡ heo, một thìa bột bắp và một thìa dầu ăn vào thịt băm, trộn đều và ướp trong 10 phút. Điều này sẽ giúp thịt băm mềm và mịn hơn. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt băm vào xào đến khi thịt đổi màu và tơi ra. Cho thêm tỏi băm nhỏ, cà rốt băm nhỏ và hạt ngô vào, đảo nhanh. Không nên nấu quá chín.

Bước 2: Vo gạo và cho vào nồi cơm điện. Thêm thịt băm và rau đã xào vào, nêm thêm một thìa nước tương. Thêm nước sao cho ngập các nguyên liệu và chọn chế độ nấu cơm. Sau khi hoàn thành bạn lấy ra là có thể thưởng thức một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Ngay khi mở nắp, mùi thơm đặc trưng của mầm tỏi lan tỏa, và dầu từ thịt băm bao phủ từng hạt cơm, làm cho món ăn trở nên đậm đà và ngon miệng. Không cần phải xào thêm bất kỳ loại rau nào khác.

4. Cơm bò xào rau củ

Điểm đặc trưng của cơm bò kho là nước chấm đậm đà, thơm ngon, khiến mỗi miếng ăn đều vô cùng hấp dẫn.

Nguyên liệu: Thịt bò, hành tây, cà rốt, hạt ngô, đậu Hà Lan, gạo, nước tương, dầu hào.

Cách nấu món cơm thịt bò xào rau củ

Bước 1: Rửa sạch và thái thịt bò thành các khối vuông nhỏ và thái hạt lựu hành tây. Làm nóng dầu trong chảo, cho hành tây vào xào đến khi hành tây trong suốt và mềm. Cho thịt bò thái hạt lựu vào xào đến khi thịt đổi màu. Không cần xào quá lâu, chỉ cần xào đến khi thịt đổi màu là được. Cho cà rốt thái hạt lựu, hạt ngô và đậu Hà Lan vào xào đều.

Bước 2: Thêm 2 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh dầu hào để nêm nếm. Vo gạo và cho vào nồi. Thêm thịt bò và rau đã xào vào, trộn đều. Thêm nước sao cho ngập các nguyên liệu và bắt đầu chế độ nấu cơm.

Những miếng thịt bò trở nên mềm tan sau khi được hầm, và hành tây đã tan chảy hoàn toàn vào cơm. Hương vị mặn và ngọt hòa quyện, khiến mỗi miếng ăn đều vô cùng ngon miệng.

5. Cơm đùi gà và rau củ

Thịt đùi gà mềm hơn nhiều so với thịt ức gà, vì vậy khi dùng để nấu cơm sẽ không bị khô mà rất mọng nước.

Nguyên liệu: Thịt má đùi gà, nấm hương, cà rốt, bí đỏ, gạo, nước tương, bột bắp.

Cách nấu món cơm đùi gà và rau củ

Bước 1: Rửa sạch và thái thịt gà thành miếng vừa ăn, thêm gừng băm nhỏ, 1 thìa dầu ăn, 1 thìa nước tương và 1 thìa bột bắp, trộn đều và ướp trong 15 phút. Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt gà đã ướp vào và xào đến khi thịt đổi màu và bề mặt hơi vàng. Thêm nấm hương thái lát, cà rốt thái hạt lựu và bí đỏ thái hạt lựu vào, sau đó thêm 1 muỗng canh nước tương và đảo đều.

Bước 2: Vo sạch gạo và cho vào nồi cơm điện. Tiếp đó cho tất cả các nguyên liệu đã xào vào và chọn chế độ nấu cơm trong khoảng 1 giờ (hoặc sử dụng nút nấu cơm trên nồi cơm điện thông thường).

Bí ngô tan chảy trong hơi nước và hòa quyện hoàn hảo với cơm, tạo nên vị ngọt tự nhiên. Thịt gà mềm đến mức tan chảy trong miệng. Nồi gà này vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng.

6. Cơm tôm và rau củ

Nếu bạn yêu thích hải sản, nhất định phải thử món này! Độ tươi ngon của tôm và hương thơm dịu nhẹ của măng tỏi tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.

Nguyên liệu: Tôm tươi, ngồng tỏi, đậu Hà Lan, hạt ngô, cà rốt và gạo, gừng thái sợi, nước tương, muối.

Cách nấu món cơm tôm và rau củ

Bước 1: Bóc vỏ và bỏ chỉ lưng tôm tươi rồi thái hạt lựu, thêm rượu nấu ăn và gừng thái sợi, trộn đều và ướp để khử mùi tanh. Làm nóng dầu trong chảo, cho tôm tươi vào xào đến khi đổi màu và cong lại, sau đó lấy ra khỏi chảo. Xào quá lâu sẽ làm thịt tôm bị dai.

Bước 2: Thêm một chút dầu vào chảo, đun nóng, cho tỏi băm nhỏ, đậu Hà Lan, hạt ngô và cà rốt băm nhỏ vào xào, thêm nước tương và muối vừa ăn, rồi xào đến khi chín tới. Cho gạo và nước vào nồi cơm điện theo tỷ lệ 1:1, chọn chế độ nấu nhanh và nấu trong khoảng 20 phút. Sau khi cơm chín, cho rau và tôm xào vào, đảo đều và ấn lại nút nấu thêm hai phút để các hương vị hòa quyện.

Thịt tôm dai ngon, ngọt thanh, măng tỏi giòn mềm, cơm thơm lừng vị umami của dầu tôm. Món ăn thanh mát, không ngấy, đặc biệt thích hợp để thưởng thức vào mùa hè.

Bạn thường thích những hương vị cơm một nồi nào khác? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé, và chúng ta sẽ cùng nấu thêm vài món nữa trong lần tiếp theo!