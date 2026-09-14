Cảm thấy yếu ở tỳ vị, hoặc tay chân lạnh khi thời tiết chuyển mùa? 3 món ăn "giá rẻ" này chính là cứu cánh

Khi thời tiết thay đổi, đột nhiên nhiều người xung quanh tôi than phiền về việc chán ăn. Hàng xóm tôi nói cô ấy cảm thấy đầy bụng sau khi ăn, còn đồng nghiệp tôi thì nói tay chân anh ấy lạnh như băng quanh năm, và sắc mặt thì xanh xao, thiếu sức sống khi soi gương. Những vấn đề này chủ yếu bắt nguồn từ các vấn đề về tỳ vị. Như câu nói xưa, tỳ vị là nguồn gốc của khí huyết; nếu chúng yếu, dương khí không thể được bổ sung, và sức khỏe tổng thể của một người sẽ suy giảm rõ rệt. Tin tốt là bạn không cần phải tốn nhiều tiền vào các loại thực phẩm chức năng để cải thiện chúng; chỉ cần một vài nguyên liệu thông thường trong bếp là đủ.

Hãy bắt đầu với món trứng hấp. Tôi đã ăn món này từ khi còn nhỏ. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó mềm và ngon, nhưng sau này tôi mới nhận ra nó rất tốt cho dạ dày và lá lách. Đánh tan 2 quả trứng, thêm một chút muối, và thêm nước ấm theo tỷ lệ 1:1.5. Đánh đều rồi lọc hỗn hợp trứng vào bát tô, bọc bằng màng bọc thực phẩm và chọc vài lỗ. Hấp trên lửa vừa nhỏ trong 8 phút sau khi nước sôi, sau đó tắt bếp và để yên thêm 3 phút. Rắc hành lá thái nhỏ và rưới nước tương cùng chút dầu mè trước khi ăn. Cách làm rất đơn giản nên bạn không thể làm sai được, và điều quan trọng là nó hầu như không cần hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều. Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, và hấp giúp nó dễ tiêu hóa hơn nhiều so với chiên hoặc xào. Khi bạn không có cảm giác thèm ăn, một bát trứng hấp này sẽ giúp dạ dày bạn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Hãy cùng nói về món canh sườn heo củ cải trắng. Lần đầu tiên nấu món này, tôi khá ngạc nhiên vì luôn nghĩ củ cải có tính mát, không hợp với người tỳ vị yếu. Nhưng sau khi hầm, hương vị hoàn toàn khác. Củ cải được hầm chín kỹ nhưng vẫn giữ nguyên khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Những người bị khó tiêu và đầy hơi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi ăn. Chần sườn heo để vớt bọt, cho gừng thái lát vào hầm trong 40 phút, sau đó cho củ cải vào hầm thêm 20 phút nữa. Trước khi ăn, thêm muối và rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Một bát canh này không chỉ bổ dưỡng mà còn thông tắc đường ruột. Cảm giác "bổ dưỡng mà không ngấy" này dễ chịu hơn nhiều so với việc ăn nhiều thịt.

Cuối cùng, có món cháo kê và bí ngô, một món ăn kỳ cựu trong thế giới các loại cháo bổ dạ dày. Ngâm kê trong 20 phút trước, cắt bí ngô thành miếng, đun sôi nước, cho kê vào nấu trong 15 phút, sau đó cho bí ngô vào và nấu thêm 15 phút nữa. Tắt bếp và để lửa nhỏ liu riu một lúc. Lớp dầu kê trên bề mặt chính là tinh túy của món cháo; theo truyền thống, nó được gọi là "chất thay thế nhân sâm", và khả năng bổ tỳ vị của nó thực sự đáng chú ý. Bí ngô có vị ngọt và tính ấm, đồng thời bảo vệ niêm mạc dạ dày. Uống một bát cháo ấm vào buổi sáng và buổi tối sẽ làm ấm cơ thể từ cổ họng đến tận dạ dày; cảm giác dễ chịu đó chân thực hơn bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào.

Bạn hãy kiên trì áp dụng những món ăn này trong thực đơn, đều đặn khoảng hai hoặc ba tháng, và những thay đổi đáng sẽ diễn ra. Bạn không còn cảm thấy uể oải khi thức dậy vào buổi sáng, khẩu vị đã trở lại bình thường, và tay chân không còn nhạy cảm với lạnh như trước nữa.

Lá lách và dạ dày cũng vậy; điều trị chỉ chiếm 30% giải pháp, trong khi chăm sóc đúng cách chiếm 70%. Bạn không thể vội vàng. Nỗ lực trong việc ăn uống ba bữa một ngày tốt hơn bất cứ điều gì khác.