Bĩu môi chê công ty bắt tập thể dục buổi trưa là "vô nghĩa", nàng công sở khiến dân mạng tranh cãi

Với việc ngồi trong văn phòng hàng giờ đồng hồ, dân công sở luôn đối mặt với nhiều nguy cơ xấu về sức khỏe như các bệnh về xương khớp, tiêu hóa và thậm chí là cả thần kinh. Do đó, không ít các công ty đã chủ động tìm cách khắc phục tình trạng này, giúp cho nhân sự của mình khỏe mạnh hơn.



Trong đó, tập thể dục định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần là phương án phổ biến nhất được nhiều môi trường công sở áp dụng. May mắn có được một nơi làm việc tâm lý như thế, đáng tiếc thay nàng công sở này thay vì cảm kích thì lại cho rằng việc bắt nhân viên tập thể dục là… vô nghĩa và mất thời gian.

Cô đăng đàn bĩu môi chê bôi trong một hội nhóm chuyên “tám” chuyện công sở rất lớn trên MXH như sau:

“Mọi người cho em hỏi. Có ai được trải nghiệm cả công ty tập thể dục đầu giờ chiều trong văn phòng chưa ạ? Em có thù với thể dục hay sao đó ạ, 16 năm vớt lên ngã xuống gượng mãi mới qua môn, giờ đến công ty cũng thể dục thì ...

Bản thân em có "tư thù" nên thấy việc tập thể dục này nên thấy nó khá là vô nghĩa và tốn thời gian. Mọi người có cách nào khuyên giải cho em suy nghĩ tích cực hơn được không ạ?”.

Đôi lời than thở của cô nàng nhân vật chính sau khi đăng đàn ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Bên dưới phần bình luận, cô nàng chẳng những không được dân mạng đồng cảm, an ủi động viên như hàng hà sa số các bài viết than thở chuyện công sở tương tự khác mà trái lại, cô đã trở thành mục tiêu bị ném đá.

“Sao lại thấy vô nghĩa và tốn thời gian nhỉ? Mình thấy nó là cách để re-up tinh thần khá tốt. Ai còn ngáp ngắn ngáp dài, lang thang bên ngoài hay lờ đờ mệt mỏi có thể nạp năng lượng cho buổi làm việc mới. Lười cho lắm sau này ôm bệnh, ôm hận”.

“Ngồi nhiều chả tốt đâu, đứng lên tí vận động cùng mọi người là xong ngay chứ có gì đâu mà vô nghĩa. Cái mình thích chưa chắc nó có nghĩa, cái mình không thích chưa chắc nó vô nghĩa. Sau bạn sẽ hiểu thôi, lúc đó hối hận đã khối bệnh trong người”.

“Tập thể dục tốt mà, có kẻ ấu trĩ mới thấy nó vô nghĩa. Đây là một phần văn hóa công ty đó, than thở chê bai chả giải quyết được gì đâu. Lười chảy thây thì có ngày lĩnh hậu quả, sức khỏe là vàng đó bạn gì ơi”.

Cứ ngỡ dân mạng đều nhất nhất chia sẻ những ý kiến tương tự như trên nhưng bất ngờ thay, có một vài ý kiến trái chiều đã xuất hiện và vô tình châm ngòi cho cuộc tranh cãi không có điểm dừng. Dưới đây là ý kiến trái chiều nổi bật nhất:

“Mình thì có quan điểm khác mọi người. Mình nghĩ là mỗi người sẽ có cách riêng để tự làm mình tỉnh táo. Cách đấy tự làm người ta thoải mái để lấy lại sức làm việc chứ không phải bắt ép nhau và gọi đó là "văn hóa công ty”.

Công ty tốt là nơi tôn trọng và tạo sự thoải mái nhất bên ngoài công việc để phát triển cá nhân, như thế nhân viên sẽ tự hứng thú mà hòa vào tập thể chứ không phải vẽ ra cả đống hoạt động bắt buộc.

Suy cho cùng, đi làm là để cho mình, kiếm tiền cho mình. Công việc vất vả thì là đương nhiên. Nhưng nếu nơi đấy làm mình khó chịu vì những thứ bên ngoài công việc, tốt nhất nên nghỉ. Mình từng ở 1 công ty có thói quen 9h sáng với 3h chiều bật nhạc bắt tất cả nhảy và tập thể dục. Mình out ngay sau 1 tuần vì khó chịu”.

Hiện tại, hai luồng ý kiến tranh cãi xoay quanh câu chuyện tập thể dục trong môi trường công sở vẫn cứ xuất hiện đều đều chống đối qua lại lẫn nhau. Thôi thì mỗi người một suy nghĩ, một sự lựa chọn, ai thấy thể dục vận động tốt thì cứ theo, ai cho rằng “vô nghĩa, mất thời gian” thì tìm cách từ chối hoặc là nghỉ, thế thôi cả nhà nhỉ?

Riêng chị em công sở khác, mọi người thấy vấn đề này như nào?