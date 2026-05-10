Gia đình Hoàng gia Anh vốn nổi tiếng với tình yêu mãnh liệt dành cho động vật, và truyền thống tốt đẹp này một lần nữa được thể hiện qua lăng kính vô cùng sáng tạo tại sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của nhà tự nhiên học, phát thanh viên huyền thoại Sir David Attenborough. Tối thứ Sáu (8/5) vừa qua tại không gian sang trọng của Royal Albert Hall ở thủ đô London, Thân vương William đã đại diện gia đình Hoàng gia góp mặt để tôn vinh người đàn ông vĩ đại này. Điểm nhấn khiến cả hội trường vỡ òa thích thú không phải là những nghi thức rườm rà, mà là một đoạn video ghi lại màn "hợp tác" có một không hai giữa Moley - chú chó cứu hộ mới nhất của Vương hậu Camilla cùng một nhóm các loài động vật hoang dã để chuyển phát nhanh bức thư tay do đích thân Vua Charles chấp bút.

Câu chuyện nhỏ này không chỉ khắc họa tình bạn tri kỷ vượt thời gian giữa một vị Vua và một nhà bảo tồn thiên nhiên lỗi lạc, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về nỗ lực bảo vệ hành tinh xanh của nhiều thế hệ.

Cún cưng Moley và nhiệm vụ đặc biệt khởi hành từ Lâu đài Balmoral

Đoạn video mở đầu bằng khung cảnh yên bình bên trong phòng làm việc của Vua Charles tại Lâu đài Balmoral danh tiếng ở Scotland, nơi ngài đang chăm chú viết những dòng thư tay gửi đến Attenborough, người bạn tâm giao đã đồng hành cùng ông từ những năm tháng tuổi thơ. Ngay lập tức, công chúng bị thu hút bởi sự xuất hiện vô cùng tự nhiên và đáng yêu của Moley, chú chó lai được Vương hậu Camilla nhận nuôi sau sự ra đi của chú chó sục Jack Russell tên Beth hồi đầu năm 2024. Moley ngoe nguẩy đuôi, sủa những tiếng lanh lảnh và lăng xăng chạy quanh vị quốc vương trước khi ngoan ngoãn nằm ườn trên chiếc đệm êm ái để Vua Charles hoàn thành bức thư với lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Giọng trầm ấm của Vua Charles vang lên qua lời dẫn truyện, gợi nhắc lại kỷ niệm xưa cũ: "Thật kinh ngạc khi nghĩ rằng ông và tôi đã quen biết nhau hơn 60 năm. Tôi tin rằng chúng ta gặp nhau lần đầu vào năm 1958, gần một thập kỷ trước khi truyền hình màu xuất hiện". Sau khi gửi lời tri ân sâu sắc đến những cống hiến không mệt mỏi của Attenborough trong việc bảo vệ hành tinh và gìn giữ đa dạng sinh học, Vua Charles phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, mỉm cười dõi theo bóng dáng Moley lẽo đẽo chạy theo gót chân một người hầu phòng đang trang trọng bưng tấm thiệp trên chiếc khay bạc, chính thức bắt đầu một chuyến hành trình giao nhận có một không hai.

Chuyến thư xuyên quốc gia ngoạn mục đậm chất phép thuật

Quãng đường đưa bức thư từ Scotland đến London không diễn ra theo cách thông thường mà được phác họa như một thước phim phiêu lưu đầy mãn nhãn với sự góp sức của cả thế giới tự nhiên. Tấm thiệp ban đầu được hộ tống trên một chiếc Land Rover bụi bặm, sau đó nhanh chóng được chú chó chăn cừu tên Flynn khéo léo ngậm lấy và chuyền sang cho một con đại bàng dũng mãnh sải cánh trên không trung.

Bức thư cứ thế tiếp tục chặng đường tiếp sức xuyên quốc gia qua móng vuốt và đôi cánh của hàng loạt loài vật hoang dã. Một chú nhím, nai, cáo, thiên nga và nhiều sinh vật khác đã cẩn thận bảo vệ lá thư trên quãng đường dài dằng dặc trước khi giao lại cho một chú cú hoàn thành chặng cuối bằng cách thả thư lọt thỏm qua khe cửa nhà ngài David, tạo nên một khung cảnh huyền ảo khiến người xem liên tưởng ngay đến những thước phim kinh điển của vũ trụ Harry Potter.

Chuyến hành trình khép lại hoàn hảo tại Royal Albert Hall, hình ảnh ngài David tự hào đứng dậy, tay cầm chiếc phong bì vẫn còn lấm lem bùn đất sau chuyến đi dài, đứng rạng rỡ bên cạnh là Thân vương William đang cười tươi hết cỡ, đã chạm đến trái tim của tất cả những ai có mặt. Dù "nhân viên đưa thư" Moley không thể trực tiếp dự tiệc, nhưng sự hiện diện qua màn ảnh nhỏ của chú chó đã làm trọn vẹn thêm ý nghĩa của ngày kỷ niệm.

Lời tri ân sâu sắc và cái bắt tay vì tương lai của Thân vương William

Tiếp nối bầu không khí ấm áp, Thân vương William đã bước lên bục và có một bài phát biểu tri ân chân thành, khẳng định tầm ảnh hưởng to lớn của ngài David không chỉ đối với Hoàng gia mà còn với nhiều thế hệ trên toàn cầu. Vị vua tương lai của nước Anh bộc bạch rằng giống như hàng triệu người khác, những đứa con của anh đang lớn lên mỗi ngày cùng kỹ năng kể chuyện thiên phú của ngài David; đó chính là lăng kính kỳ diệu mở ra cánh cửa tri thức về thiên nhiên, giúp những đứa trẻ hiểu rõ hơn về Trái đất và nuôi dưỡng niềm tin mãnh liệt rằng đây là một hành tinh đáng để dốc sức bảo vệ.

Thân vương xứ Wales nhấn mạnh tình bạn sâu sắc với vị kỷ lục gia 100 tuổi đã củng cố quyết tâm hành động của cá nhân anh, thôi thúc anh sát cánh cùng những người đang miệt mài nâng cao nhận thức cộng đồng và kiến tạo các giải pháp thay đổi thực tế. Thông qua sự hậu thuẫn từ ngài David trong việc thành lập Giải thưởng Earthshot, Thân vương William cam kết sẽ chuyển hóa nguồn cảm hứng bất tận này thành những hành động cụ thể, nỗ lực tôn vinh các giải pháp sáng tạo để kiến tạo một tương lai phát triển bền vững và xanh sạch hơn cho nhân loại.

