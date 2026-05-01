Hàng nghìn người dân Reggio Emilia đã xếp hàng từ tờ mờ sáng chỉ để được nhìn thấy Vương phi xứ Wales. Và khi Catherine xuất hiện, cô đã không phụ lòng họ. Không chỉ vẫy tay chào từ xa, cô còn cúi xuống nói chuyện với trẻ em, cù chân một em bé sơ sinh và thử nói tiếng Ý. Đây là chuyến đi nước ngoài một mình đầu tiên của cô trong gần bốn năm qua.

Vương phi Kate và em bé Italy

Sáng thứ Tư ngày 13/5, người dân Reggio Emilia bắt đầu xếp hàng bên ngoài Tòa thị chính từ 7 giờ 30 sáng. Gần sáu tiếng đồng hồ sau, Vương phi xứ Wales Catherine mới xuất hiện và được chào đón bằng một không khí không khác gì lễ hội. Trong đám đông đó có một cô mẹ trẻ bế con nhỏ, liên tục nhún nhảy đứa bé lên cao qua hàng rào với hy vọng thu hút sự chú ý của Vương phi. Lần đầu đi qua, Catherine phải vào bên trong dự lễ đón chính thức nên chưa kịp dừng lại.

Nhưng khi cô bước ra lần thứ hai để gặp gỡ người dân, cô đã tìm ngay đến đúng chỗ đó. Đoạn video được royal editor Russell Myers của tờ The Mirror chia sẻ trên Instagram ghi lại khoảnh khắc Vương phi cúi xuống cù chân em bé và cô bé phá lên cười giòn tan. Bình luận phía dưới tràn ngập những trái tim: "Nhìn em bé yêu cô ấy đến thế kia kìa" và "Vương phi Catherine thật sự có duyên với trẻ nhỏ".

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người gọi cô là "Vương phi của trẻ em" (The Children's Princess), tương tự cách Vương phi Diana từng được gọi là "Vương phi của nhân dân".

Nói tiếng Ý với học sinh nhỏ

Một khoảnh khắc khác cũng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội: Vương phi Catherine cúi xuống nói chuyện với một nhóm học sinh, dùng các ngón tay ra hiệu "một chút thôi" khi thú nhận mình biết tiếng Ý không nhiều, rồi bắt đầu hỏi: "Do you speak English? Come ti chiami? Mi chiamo Caterina!" Người dùng X đăng đoạn clip kèm chú thích đầy phấn khích: "Tôi tin Catherine đang nói tiếng Ý với bọn trẻ!".

Reggio Emilia không phải điểm đến ngẫu nhiên. Thành phố miền bắc Italy này nổi tiếng toàn cầu với phương pháp giáo dục mầm non lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng sức khỏe cảm xúc và môi trường. Đây chính xác là hai lĩnh vực mà Vương phi xứ Wales đã dành nhiều năm nghiên cứu và vận động thông qua Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation.

Trong buổi tiếp đón chính thức, cô tham gia thảo luận về lịch sử và nền tảng văn hóa đã tạo ra phương pháp Reggio Emilia, cũng như cam kết của cả thành phố trong việc đặt trẻ nhỏ làm ưu tiên hàng đầu. Trong hai ngày tới, cô sẽ còn gặp gỡ nhiều trẻ em hơn nữa và có lẽ sẽ có thêm cơ hội luyện tiếng Ý.

Đây là chuyến công du nước ngoài một mình đầu tiên của Vương phi sau gần bốn năm, tính từ khi cô công khai điều trị ung thư. Và cách cô bắt đầu chuyến đi này, với nụ cười của một em bé và tiếng cười của những đứa trẻ, nói lên rất nhiều điều về con người cô.

Theo Marie Claire