Sau đợt hóa trị phòng ngừa năm 2024, Vương phi xứ Wales Catherine chú trọng hơn bao giờ hết đến sức khỏe lâu dài. Nhưng thực ra, ngay cả trước khi bệnh, chế độ ăn của cô đã được xây dựng khá kỹ lưỡng. Không phải thực đơn kiêng khem khắt khe kiểu ngôi sao Hollywood, không phải đầu bếp riêng nấu từng bữa theo dinh dưỡng kế, mà là cách ăn uống của một người mẹ ba con thực sự yêu thích nấu ăn, biết cân bằng giữa healthy và hưởng thụ.

Bữa sáng của một người mẹ thích nấu ăn hơn ra ngoài

Buổi sáng trong gia đình Vương phi xứ Wales bắt đầu bằng một ly sinh tố xanh đậm chất. Theo MailOnline, cô thường xay kết hợp kale, spirulina, matcha, rau bina, romaine, lá ngò và việt quất. Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra đây là công thức khá phổ biến trong giới yêu healthy hiện nay, kết hợp chất chống oxy hóa từ trái cây với chlorophyll từ rau xanh và thêm một chút caffeine nhẹ từ matcha để tỉnh táo buổi sáng.

Không khó hiểu vì sao làn da của cô luôn trong tình trạng rạng rỡ dù lịch trình công vụ dày đặc. Ngoài sinh tố, cô cũng được biết đến là hay ăn yến mạch vào buổi sáng, một lựa chọn đơn giản nhưng giàu chất xơ và giúp no lâu.

Bữa trưa gần như không có thịt

Dù không phải người ăn chay, Vương phi xứ Wales lại có xu hướng chọn món không thịt cho bữa trưa. Trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, đầu bếp Raghu Deora tại khách sạn Taj Mahal Palace tiết lộ ông đã chuẩn bị bữa trưa chay hoàn toàn cho Vương phi và Thân vương William gồm kebab rau củ và cà ri đậu lăng, theo yêu cầu được chuyển đến từ phía hoàng gia.

Ngoài ra, cặp đôi cũng được biết là mê sushi. Trong một lần ghé thăm Japan House London, Thân vương William đã thật thà chia sẻ với đầu bếp Akira: "Vợ tôi và tôi rất thích sushi. Có khi chúng tôi phải ghé đây ăn trưa khi không có ai". Các nguồn thân cận khác cũng tiết lộ cô thường xuyên ăn salad dưa hấu, salad trộn, ceviche (gỏi hải sản sống) và gazpacho (món súp lạnh truyền thống nổi tiếng từ vùng Andalusia), những món nhẹ, nhiều rau và ít dầu mỡ.

Bữa tối: Cà ri, gà nướng và pasta như bao gia đình bình thường khác

Bữa tối trong gia đình Vương phi xứ Wales nghe có vẻ rất... bình dân, theo nghĩa tốt nhất của từ này. Cô thích nấu cà ri, mì ống và gà quay tại nhà. Đây cũng là thời gian ba đứa con George, Charlotte và Louis tham gia phụ bếp cùng mẹ. Trong một lần ghé thăm trường tiểu học Lavender, Vương phi kể lại: "Chúng nấu cho tôi ăn. Hôm rồi chúng làm mì ống phô mai. Đứa này khuấy bột, đứa kia cho sữa và bơ vào. Chúng còn làm salad nữa".

Vương phi cũng không giấu việc mình thích đồ cay. Trước chuyến thăm Ấn Độ, cô từng hóm hỉnh nói rằng Thân vương William "không chịu được cay", trong khi cô con gái Charlotte lại "khá ổn với đồ cay". Món gà quay cũng là một trong những bữa tối quen thuộc của gia đình, đến mức phóng viên hoàng gia Katie Nicholl từng chia sẻ với Vanity Fair rằng đây là món mà Vương phi hay nấu để chiều Thân vương William.

Ăn vặt lành mạnh nhưng không từ chối bỏng ngô

Khi đói giữa các bữa, Vương phi xứ Wales thường chọn trái cây và rau củ tươi. cô từng kể với một bé gái nhỏ tại bệnh viện Great Ormond Street rằng hồi nhỏ mình rất thích ăn ô liu, và cô cũng thừa nhận mê đu đủ trong một chuyến thăm nhà trẻ ở London năm 2020. Kỷ tử cũng nằm trong danh sách ăn vặt thường ngày của cô.

Nhưng như bất kỳ ai, cô cũng không từ chối những món thỏa mãn hơn. Trong chuyến công du Canada và Mỹ năm 2014, hai vợ chồng được bắt gặp vui vẻ ăn chung một xô bỏng ngô tại sân vận động ở New York, trông chẳng khác gì một cặp đôi bình thường đi xem bóng rổ.

Món tráng miệng "tội lỗi" và truyền thống tự làm bánh sinh nhật cho con

Nếu có một món ngọt mà Vương phi xứ Wales không thể chối từ, đó là sticky toffee pudding, chiếc bánh pudding caramel đặc trưng của Anh. Cô thường thưởng thức món này tại quán Old Boot Inn ở Berkshire. Đầu bếp Rody Warot từng chia sẻ với tạp chí People: "cô ấy luôn kín đáo và rất chu đáo khi khen ngợi các món ăn. Tráng miệng yêu thích của cô là sticky toffee pudding, ẩm và xốp".

Cô cũng nổi tiếng là hay thức đến tận nửa đêm để tự tay làm bánh sinh nhật cho ba đứa con, điều mà cô tiết lộ trong chương trình A Berry Royal Christmas năm 2019. Và niềm vui làm bánh đã được truyền lại: Nhân Ngày của Mẹ, Thân vương William đăng lên Instagram hình ảnh chiếc bánh bông lan Victoria do George, Charlotte và Louis cùng nhau làm tặng mẹ.

*Theo Hello