Top 10 hoàng gia giàu nhất thế giới: Châu Á thống trị bảng xếp hạng, Hoàng gia Anh chỉ xếp hạng 10, vị trí số 1 đáng kinh ngạc

Trong hình dung quen thuộc của công chúng, hoàng gia là biểu tượng của sự xa hoa, của những lâu đài cổ kính và những bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng đằng sau lớp vỏ truyền thống ấy là một bức tranh tài chính vô cùng hiện đại: Các hoàng tộc ngày nay vận hành như những tập đoàn đầu tư đa quốc gia, với danh mục trải dài từ bất động sản, ngân hàng, dầu mỏ, công nghệ cho đến nghệ thuật và thể thao.

Theo các bảng xếp hạng tài sản hoàng gia được tổng hợp từ nhiều nguồn quốc tế, trong số 10 hoàng gia còn tồn tại ở châu Âu, chỉ có 4 gia tộc lọt vào top 10 thế giới về độ giàu có. Phần còn lại của bảng xếp hạng và đặc biệt là vị trí dẫn đầu đều thuộc về châu Á và Trung Đông. Đây là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển trọng tâm tài chính toàn cầu trong vài thập kỷ qua.

Hãy cùng đi từ vị trí thứ 10 lên đỉnh bảng để hiểu vì sao những hoàng gia từng được xem là "biểu tượng giàu có" của thế giới phương Tây giờ chỉ còn đứng ở nửa cuối danh sách.

Hạng 10: Hoàng gia Anh - 1 tỷ USD (khoảng 26.300 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Bất động sản hoàng gia, bộ sưu tập nghệ thuật, quỹ tín thác tư nhân

Cơ cấu tài sản của Vua Charles III khá đặc biệt. Ngoài bộ sưu tập nghệ thuật, trang sức và các khoản đầu tư thừa kế từ dòng họ, nguồn thu nhập cá nhân cốt lõi của ông đến từ Công quốc Lancaster - một quỹ tín thác độc lập quản lý hệ thống bất động sản thương mại và công trình lịch sử nằm tại những khu vực đắc địa của Anh và xứ Wales. Quỹ này chu cấp ngân sách cá nhân hàng năm cho nhà vua.

Khác với "Crown Estate" (Bất động sản Vương quyền) vốn được nhà nước quản lý và lợi nhuận phải nộp về ngân sách chính phủ - Vua Charles còn sở hữu các bất động sản tư nhân như lâu đài Balmoral ở Scotland và điền trang Sandringham. Đây không chỉ là nơi cư trú của hoàng gia mà còn là tài sản du lịch quan trọng của địa phương. Tài sản hoàng gia Anh là sự kết hợp giữa quyền sở hữu đất đai mang tính kế thừa lịch sử và đầu tư tư nhân hiện đại - tuy thua kém các hoàng gia Trung Đông trên bảng xếp hạng quốc tế, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng kinh tế rất lớn ở châu Âu.

Hạng 10 (đồng hạng): Hoàng gia Monaco - 1 tỷ USD

Nguồn thu chính: Bất động sản hoàng gia, cổ phần sòng bạc, bộ sưu tập cá nhân

Cai trị "thiên đường thuế của giới siêu giàu" bên bờ Địa Trung Hải, Thân vương Albert II - con trai của huyền thoại điện ảnh Grace Kelly sở hữu khối tài sản đến từ quyền sở hữu khoảng một phần tư diện tích đất đai của Monaco, cùng cổ phần trong tập đoàn Société des Bains de Mer (SBM) - đơn vị nắm giữ huyết mạch du lịch của quốc gia này, bao gồm cả các sòng bạc Monte Carlo trứ danh.

Albert II cũng kế thừa di sản gia tộc đồ sộ: bộ sưu tập tem hiếm vô giá, dàn xe cổ và những món trang sức của người mẹ minh tinh quá cố. Vị thân vương từng nổi tiếng đào hoa thời trẻ này cuối cùng đã kết hôn năm 2011 với cựu vận động viên bơi lội Nam Phi Charlene Wittstock. Đám cưới được tổ chức trong ba ngày với chi phí khoảng 70 triệu USD, trở thành một trong những hôn lễ xa xỉ nhất lịch sử, có cả ban nhạc Eagles biểu diễn.

Sau khi Vương phi Charlene sinh đôi một trai một gái, hình ảnh hoàng gia Monaco trở nên gần gũi và ổn định hơn. Trên một quốc gia có diện tích nhỏ thứ hai thế giới, Albert II vẫn giữ vững vị thế kinh tế đáng nể của gia tộc nhờ chiến lược đầu tư du lịch chính xác và định hướng phát triển bền vững.

Hạng 9: Hoàng gia Dubai - 4 tỷ USD (khoảng 105.000 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Tập đoàn cổ phần, M&A quốc tế, phát triển bất động sản

Quốc vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum lên ngôi năm 2006, đồng thời giữ chức Phó Tổng thống và Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tài sản của hoàng gia Dubai đến từ Dubai World và Dubai Holding, đồng thời trực tiếp khai sinh một loạt thương hiệu hàng đầu: Hãng hàng không Emirates, tập đoàn cảng biển toàn cầu DP World, và chuỗi khách sạn Jumeirah. Vùng sa mạc cằn cỗi của Dubai đã được chuyển hóa thành trung tâm tài chính - du lịch của thế giới thông qua các dự án cơ sở hạ tầng và bất động sản quy mô lớn.

Sheikh Mohammed cũng dùng tài sản cho hoạt động từ thiện, tiêu biểu là việc chi 10 tỷ USD năm 2007 thành lập một quỹ tập trung vào giáo dục, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng y tế - một trong những cam kết từ thiện lớn nhất khu vực Ả Rập. Tuy nhiên, đời sống cá nhân của Sheikh không tránh khỏi tai tiếng: Vài năm trước, người vợ thứ hai - Công chúa Haya của Jordan đã bí mật trốn sang Anh cùng hai con để xin tị nạn. Sheikh Mohammed thậm chí từng đăng một bài thơ tình trên trang chính thức để giãi bày tâm tư.

Hạng 8: Hoàng gia Luxembourg - 4,6 tỷ USD (khoảng 121.000 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Vàng, bất động sản, cổ phần, nguyên liệu công nghiệp

Luxembourg là một trong những quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới, và sức mạnh tài chính của hoàng gia tương xứng với vị thế ấy. Khác với hoàng gia Anh vốn phụ thuộc vào ngân sách quốc gia, đại công gia tộc Luxembourg vận hành như một "văn phòng gia đình" được quản lý tinh vi, tích lũy tài sản qua chiến lược đầu tư kín đáo nhưng chắc chắn vào bất động sản, vàng và cổ phiếu quốc tế. Đây là một trong số rất ít các hoàng tộc châu Âu duy trì được khối tài sản hàng tỷ USD.

Các thành viên gia tộc nổi tiếng kín tiếng. Đại công Henri đã chính thức khởi động quá trình thoái vị từ tháng 10/2024, với người con trai cả Guillaume đảm nhận vai trò nhiếp chính, từng bước tiếp quản công việc và chức vụ hoàng gia trong năm 2026 dẫn dắt "thiên đường thuế" mang lịch sử lâu đời này tiếp tục giữ vị thế kinh tế độc đáo trong hệ thống tài chính hiện đại.

Hạng 7: Hoàng gia Qatar - 5 tỷ USD (khoảng 132.000 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Quỹ đầu tư quốc gia, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani là nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới Ả Rập. Gia tộc Al Thani đã tích lũy khối tài sản khổng lồ nhờ vị thế dẫn đầu thế giới về xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cùng các khoản đầu tư toàn cầu được tính toán chính xác. Thông qua Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA) - quỹ đầu tư quốc gia - hoàng gia vươn vòi đến những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như ngân hàng Barclays, hãng xe Volkswagen của Đức, đồng thời là chủ sở hữu thầm lặng của bách hóa Harrods và tòa tháp The Shard ở London.

Tài năng kinh doanh của Sheikh Tamim được thừa hưởng phần lớn từ mẹ - Sheikha Moza, vương phi nổi tiếng với phong cách haute couture, người từng dẫn dắt thương vụ mua lại đế chế thời trang Ý Valentino. Năm 2022, Qatar đã chứng minh sức bền kinh tế trước toàn cầu qua việc đăng cai World Cup. Đến năm 2026, Qatar đã chuyển mình từ một quốc gia phụ thuộc năng lượng đơn nhất sang cường quốc đa ngành, kết hợp du lịch, thể thao và tài chính cao cấp.

Hạng 6: Hoàng gia Liechtenstein - 8,4 tỷ USD (khoảng 221.000 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Ngân hàng tư nhân hoàng gia LGT, bất động sản, sưu tầm nghệ thuật

Liechtenstein là một quốc gia nội địa nhỏ bé nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, nhưng sở hữu vị quân chủ có quyền lực lớn nhất châu Âu hiện nay. Thân vương Hans-Adam II không chỉ là nguyên thủ quốc gia mà còn là một thiên tài thương mại với tầm nhìn sắc bén. Ông đã biến khối tài sản gia đình ban đầu khá khiêm tốn thành ngân hàng và công ty quản lý tài sản tư nhân hoàng gia lớn nhất thế giới - tập đoàn LGT. Theo Bloomberg, đến năm 2026, quy mô tài sản LGT quản lý đã vượt 330 tỷ USD.

Bên cạnh sức mạnh tài chính, Hans-Adam II còn nổi tiếng với việc khôi phục truyền thống sưu tầm nghệ thuật của gia tộc. Trung bình mỗi năm, ông chi hơn 17 triệu USD để mua các tác phẩm của bậc thầy, và đã thành lập Bảo tàng Liechtenstein tại Vienna để trưng bày hơn 1.600 báu vật hoàng gia. Danh sách bộ sưu tập đọc lên như một cuốn sách giáo khoa lịch sử nghệ thuật: Raphael, Van Dyck, Rubens đều có mặt với những bức nguyên tác.

Trong vô số cổ vật quý giá ấy, nổi tiếng nhất với giới đấu giá quốc tế là chiếc "tủ Badminton" - một món đồ nội thất khảm Florence thế kỷ 18, được trang trí bằng tử thạch anh, mã não và lapis lazuli, với kỹ nghệ thủ công đỉnh cao. Tại phiên đấu giá Christie's năm 2004, Hans-Adam II đã chi 36 triệu USD để mua lại nó - một kỷ lục thời điểm đó. Thương vụ này không chỉ giữ gìn danh dự gia tộc mà còn củng cố vị thế của ông như "nhà sưu tầm nghệ thuật đứng thứ hai thế giới".

Hạng 5: Hoàng gia Morocco - 10,1 tỷ USD (khoảng 266.000 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Tập đoàn cổ phần tư nhân, ngân hàng đa quốc gia, năng lượng tái tạo

Vương triều Alaouite của Morocco trị vì từ năm 1631 đến nay, với vị quân chủ đương nhiệm là Vua Mohammed VI - người thứ 22 của dòng họ. Ông không chỉ là lãnh tụ tôn giáo và chính trị mà còn được mệnh danh là "ông trùm kinh doanh thành công nhất châu Phi". Thông qua công ty cổ phần tư nhân Al Mada - một trong những tập đoàn đầu tư tư nhân lớn nhất châu Phi, vua Mohammed mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu. Tầm nhìn đầu tư của ông mang tính chiến lược cao, tập trung vào tài chính, viễn thông và năng lượng, đưa Morocco từng bước hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc đầu tư số một châu Phi.

Trong đời sống cá nhân, giai thoại đáng nhớ nhất của Mohammed VI là tình yêu sâu nặng dành cho Vương phi Lalla Salma - một người xuất thân thường dân. Vì bà, nhà vua đã bãi bỏ truyền thống đa thê tồn tại hàng trăm năm và thúc đẩy luật pháp nâng cao đáng kể vị thế của phụ nữ Morocco. Dù cuộc hôn nhân cổ tích này được cho là đã khép lại vào năm 2018, công lao của nhà vua trong tiến trình hiện đại hóa Morocco và bản đồ kinh doanh đồ sộ vẫn giúp ông giữ vững vị trí trong hàng ngũ các quân vương giàu có nhất thế giới.

Hạng 4: Hoàng gia Abu Dhabi - 15 tỷ USD (khoảng 395.000 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Dầu mỏ, quỹ đầu tư quốc gia, đầu tư công nghệ

Gia tộc Al Nahyan thống trị Abu Dhabi - tiểu vương quốc có lãnh thổ lớn nhất và trữ lượng dầu mỏ phong phú nhất trong UAE. Khác với các hoàng gia Trung Đông phụ thuộc vào doanh thu dầu mỏ trực tiếp, gia tộc này hoàn thành quá trình "chủ quyền hóa nguồn vốn" sớm hơn, biến "vàng đen" dưới lòng đất thành các quỹ đầu tư quốc gia. Người sáng lập quá cố, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, được mệnh danh là "cha đẻ của UAE". Con trai ông, Mohammed, hiện là Tổng thống đương nhiệm của UAE, không chỉ quản lý nguồn dự trữ dầu mỏ khổng lồ của quốc gia mà còn kiêm nhiệm chủ tịch một trong những quỹ đầu tư quốc gia mạnh nhất thế giới - Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (ADIA).

Trên bản đồ tài chính toàn cầu, gia tộc Al Nahyan từ lâu đã đóng vai trò "nhà đầu tư tối thượng", với danh mục vượt xa lĩnh vực năng lượng. Từ SpaceX của Elon Musk, các phòng nghiên cứu chip AI, đến những khu nghỉ dưỡng y tế trường thọ siêu cao cấp - vòi bạch tuộc của hoàng gia Abu Dhabi gần như có mặt ở mọi nơi. Họ thậm chí còn thâu tóm các đại gia thể thao - tiêu biểu là câu lạc bộ Manchester City ở giải Ngoại hạng Anh dùng nguồn vốn để định nghĩa lại tương lai của các ngành công nghiệp tiên tiến nhất nhân loại.

Hạng 3: Hoàng gia Saudi Arabia - 18 tỷ USD (khoảng 474.000 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Dầu mỏ, quỹ đầu tư quốc gia, truyền thông

Gia tộc Al Saud - đặt tên cho cả quốc gia là một trong những hoàng gia có quy mô lớn nhất thế giới. Trong thể chế quân chủ chuyên chế, các thành viên hoàng tộc nắm giữ những vị trí then chốt như quốc phòng, nội vụ, khiến cấu trúc quyền lực gần như trùng khớp với cấu trúc nhà nước. Khối tài sản cốt lõi của Vua Salman đến từ doanh thu khổng lồ của Saudi Aramco - công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới cùng các khoản đầu tư toàn cầu thông qua Quỹ Đầu tư Công (PIF), trải dài từ công nghệ, hàng không, sản xuất đến du lịch. Hoàng gia còn kiểm soát những tập đoàn truyền thông có sức ảnh hưởng nhất Trung Đông, bao gồm cả tờ Asharq Al-Awsat nổi tiếng.

Kể từ khi lên ngôi, Vua Salman đã thể hiện thủ đoạn chính trị xuất sắc: Phá vỡ truyền thống "huynh đệ truyền vị" và mạnh dạn bổ nhiệm con trai mình làm Thái tử kiêm Thủ tướng, thúc đẩy "Tầm nhìn 2030" - kế hoạch chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thông qua IPO. Cùng với ảnh hưởng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và quyền quyết định của PIF trong các vấn đề lạm phát toàn cầu, ổn định tài chính và an ninh năng lượng, sức ảnh hưởng của hoàng gia này gần như không có giới hạn.

Hạng 2: Hoàng gia Brunei - 30 tỷ USD (khoảng 789.000 tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Dầu mỏ, khí đốt tự nhiên

Brunei nằm tại Đông Nam Á là quốc gia quân chủ chuyên chế. Quốc vương Hassanal Bolkiah - năm nay 79 tuổi đồng thời là Thủ tướng và là vị quân vương đương nhiệm tại vị lâu nhất thế giới, chỉ đứng sau cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Tài sản của hoàng gia bắt nguồn từ nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên dồi dào, và do toàn bộ ngành năng lượng quốc gia nằm trong tay hoàng tộc nên khối tài sản của gia tộc Bolkiah có thể vươn lên vị trí thứ hai thế giới. Truyền thông quốc tế từng đưa tin "cung điện hoàng gia lớn nhất thế giới" nằm ở Brunei, có giá 300 triệu USD; có tin đồn nhà vua sở hữu hơn 600 chiếc xe sang, trong đó khoảng 100 chiếc Rolls-Royce.

Một chi tiết đáng chú ý: Con trai thứ tư của Quốc vương, Hoàng tử Abdul Mateen (sinh năm 1991, đứng thứ năm trong hàng kế vị) đã trở thành thành viên được yêu thích nhất của hoàng gia Brunei nhờ ngoại hình nổi bật. Anh có hàng triệu người theo dõi trên Instagram, được mệnh danh là "Hoàng tử đẹp trai nhất châu Á". Vương phi của anh là một tiểu thư xuất thân danh giá.

Hạng 1: Hoàng gia Thái Lan - 40 tỷ USD (khoảng 1.052 triệu tỷ đồng)

Nguồn thu chính: Bất động sản, đầu tư cổ phiếu

Vua Maha Vajiralongkorn chính thức kế vị ngôi báu năm 2016. Với khối tài sản đáng kinh ngạc 40 tỷ USD, ông trở thành vị quân vương giàu nhất thế giới hiện nay. Tài sản của hoàng gia Thái Lan được quản lý bởi Cục Tài sản Hoàng gia (CPB), bao gồm bất động sản tại các vị trí đắc địa nhất Thái Lan, cùng lượng cổ phần lớn trong các tập đoàn hàng đầu như Siam Cement Group (SCG) và Siam Commercial Bank (SCB). Theo tạp chí TIME, nhà vua Thái Lan còn sở hữu viên kim cương cắt mài lớn nhất thế giới mang tên "Golden Jubilee" với trọng lượng lên tới 545 carat.

Nhìn lại toàn bộ bảng xếp hạng, có một điểm khiến người đọc không thể không suy ngẫm: 6/10 vị trí trong top 10 thuộc về các hoàng gia châu Á và Trung Đông, trong đó có 5 hoàng gia liên quan trực tiếp đến dầu mỏ, khí đốt hoặc các quỹ đầu tư quốc gia. Đó là một bức tranh sống động về sự dịch chuyển quyền lực kinh tế toàn cầu trong nửa thế kỷ qua: Phương Tây vẫn giữ ánh hào quang lịch sử, nhưng phương Đông và Trung Đông mới là nơi tài sản thực sự được tích lũy với tốc độ chóng mặt.

Cũng cần nhìn nhận rằng các con số tài sản này phần lớn dựa trên ước tính của các tổ chức quốc tế, và ranh giới giữa "tài sản cá nhân hoàng gia" và "tài sản quốc gia" tại nhiều nước (đặc biệt ở Trung Đông) vốn rất mong manh. Một số ước tính khác thậm chí còn xếp hoàng gia Saudi Arabia ở vị trí cao hơn nhiều, do toàn bộ doanh thu của Saudi Aramco trên thực tế chảy vào tay gia tộc Al Saud.

Nhưng dù xếp hạng có thay đổi theo từng nguồn, có một sự thật không thể chối cãi: Những hoàng gia tồn tại được đến hôm nay không chỉ nhờ truyền thống, mà còn nhờ khả năng thích nghi với thời cuộc. Họ đã chuyển mình từ những lãnh chúa kiểu cũ - thu thuế và sở hữu đất đai thành những nhà đầu tư hiện đại với danh mục trải dài từ AI, công nghệ vũ trụ, thể thao đến nghệ thuật. Câu chuyện của 10 hoàng gia giàu nhất thế giới, suy cho cùng, không phải là câu chuyện về vương miện mà là câu chuyện về cách quyền lực được tái định nghĩa qua mỗi thời đại.

(Bài viết tổng hợp từ các bảng xếp hạng tài sản hoàng gia quốc tế và mang tính tham khảo. Số liệu tài sản có thể thay đổi theo từng nguồn và từng thời điểm, theo Bazaar)