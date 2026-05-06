Anh cả George - em út Louis: Tình anh em hoàng gia lặp lại vòng xoay của Thân vương William và Vương tử Harry?

Vương tôn George (12 tuổi) và em trai út Louis (8 tuổi) đang lớn lên trong cùng một cung điện, nhưng con đường trước mắt hai anh em lại hoàn toàn khác nhau, một người sinh ra để làm vua, một người sẽ mãi là "người thứ hai". Đó là lý do tại sao chỉ một cử chỉ tưởng chừng bình thường của George với Louis lại khiến giới quan sát hoàng gia phải dừng lại và suy nghĩ: Chúng ta đang chứng kiến lịch sử lặp lại, hay đang chứng kiến một khởi đầu khác?

Cử chỉ nhỏ, cảm xúc lớn

Trong buổi lễ nhà thờ ngày Giáng sinh năm 2022, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James đã quan sát thấy George nghiêng đầu về phía Louis để nói điều gì đó, rồi đặt một bàn tay lên lưng em - một cử chỉ mà bà mô tả là "sự trấn an và dẫn dắt". Không phải vẫy tay, không phải ánh nhìn xã giao mà hoàng gia vẫn quen làm trước ống kính. Đây là khoảnh khắc riêng tư, chân thật, giữa hai đứa trẻ mà tình cờ lại diễn ra trước mắt cả thế giới.

Judi James chia sẻ với tờ The Sun rằng bà thấy trong đó "một khoảnh khắc cảm xúc, vừa xót xa vừa đầy hy vọng". Bà nhắc lại rằng trong tài liệu Netflix của Harry, có những đoạn phim và ảnh chụp William khi còn nhỏ và dễ thấy William từng che chở, bảo vệ em trai. "Với mối quan hệ đó nay đã tan vỡ, khoảnh khắc Giáng sinh này giữa George và Louis chính là hình ảnh phản chiếu lại, gợi nhớ đến câu chuyện từng diễn ra của thế hệ trước".

William và Harry từng có một thời như thế

Nhìn lại, William và Harry từng là cặp anh em được yêu thích nhất của hoàng gia Anh. Cùng lớn lên sau cái chết đột ngột của mẹ - Công nương Diana, họ tựa vào nhau qua những năm tháng khó khăn nhất. Trong mắt công chúng, họ là biểu tượng của sự đoàn kết. Nhưng hàng chục năm sau, tất cả đã rạn nứt, xa cách, và những cuốn hồi ký dày đặc tố cáo lẫn nhau.

Chính Vương tử Harry từng thừa nhận: "Trong số ba đứa trẻ đó, ít nhất một đứa sẽ kết thúc như tôi - người dự bị. Điều đó làm tôi đau, làm tôi lo lắng". Câu nói ấy ám chỉ không chỉ tới bản thân anh, mà còn tới các con của William đặc biệt là Louis, người cũng đang ở vị trí tương tự trong thứ tự kế vị.

Louis của hôm nay, không còn là cậu bé nhăn nhó

Louis vừa tròn 8 tuổi trong thời gian qua. Cậu bé từng nổi tiếng với những biểu cảm hài hước không kiểm soát lè lưỡi, nhăn mặt, giơ tay lên trời trong lễ Bạch kim Kỷ niệm năm 2022, hay những lần xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham bên cạnh cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Nhưng ở lễ Phục sinh năm 2026, Louis xuất hiện trong bộ vest chỉn chu, điềm tĩnh, gần như không nhìn về phía đám đông. Cựu phóng viên hoàng gia của BBC, bà Jennie Bond, nhận xét với tờ Mirror: "Cậu bé tinh nghịch ngày nào giờ đã là một Vương tôn trẻ tuổi rất mực nghiêm trang. Không còn những trò tinh quái, không lè lưỡi với máy quay. Tôi không nghĩ cha mẹ cậu cố tình kìm hãm sự tinh nghịch đó. Nhưng Louis giờ đã hiểu rằng mình đang ở trên sân khấu công cộng".

Đây là điểm khiến nhiều chuyên gia hoàng gia đặt câu hỏi thú vị nhất. Judi James cho rằng cử chỉ của George với Louis có thể được đọc như một tín hiệu hy vọng rằng Thân vương William, vốn đã học được bài học đắt giá từ mối quan hệ với Harry, đang chủ động nuôi dưỡng một sợi dây bền vững hơn giữa hai con trai.

Nếu đúng như vậy, thì đây không đơn giản là chuyện hai đứa trẻ. Đây là một người cha - người từng mất đi một mối quan hệ từ người em thân thiết nhất đang cố gắng viết một kết thúc khác cho thế hệ tiếp theo.

George và Louis cùng lớn lên ở Windsor, cùng học, cùng đá bóng, cùng đi nhà thờ mỗi dịp lễ. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, cả hai đã biết hoặc sớm sẽ biết rằng cuộc đời họ sẽ đi theo hai hướng rất khác nhau. Một người sẽ là vua. Người kia sẽ phải tự tìm cho mình một chỗ đứng riêng, không có vương miện.

Khoảnh khắc George đặt tay lên vai Louis, nhỏ thôi, lặng lẽ thôi nhưng trong mắt người quan sát, nó nói lên nhiều hơn bất kỳ lời phát biểu chính thức nào. Rằng dù sau này có ra sao, thì lúc này, họ vẫn đang ở bên nhau.