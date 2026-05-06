Ngày 6.5, Archie - con trai đầu lòng của Hoàng tử Harry và Meghan Markle - tròn 7 tuổi. Theo các chuyên gia hoàng gia, đây cũng là thời điểm Vua Charles III đối mặt với nhiều cảm xúc nặng nề, từ tiếc nuối, buồn bã đến bất lực trước khoảng cách ngày càng xa với các cháu đang lớn lên tại California.

Lần cuối gặp nhau là năm 2022

Archie và Lilibet được cho là đã gặp Vua Charles III lần cuối vào tháng 6.2022, khi gia đình Hoàng tử Harry trở về Anh dự Lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ vương Elizabeth II. Tính đến nay, đã gần ba năm trôi qua, khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ thay đổi hoàn toàn, và đủ để một người ông mang theo những khoảng trống không dễ lấp đầy.

Theo chuyên gia hoàng gia Duncan Larcombe, khi sinh nhật lần thứ 7 của Archie cận kề, Vua Charles III đang trải qua giai đoạn khó khăn, mang nhiều tiếc nuối về sự xa cách với Hoàng tử Harry. “Tôi cho rằng Quốc vương Charles rất tiếc nuối về toàn bộ tình huống này. Ông chắc chắn không mong mọi việc đi đến mức như vậy”, ông Larcombe chia sẻ với The Mirror.

Ngày Archie chào đời, cả hoàng gia hân hoan

Để hiểu sự tiếc nuối ấy nặng nề thế nào, cần nhìn lại ngày 6.5.2019 - ngày Archie ra đời. Khi đó, Cung điện Buckingham ra thông báo thay mặt Charles và Vương hậu Camilla, lúc đó đang công du Berlin: "Chúng tôi không thể vui hơn được nữa trước tin này, và mong được gặp em bé khi trở về".

Thân vương William và Vương phi xứ Wales cũng thể hiện sự phấn khích: "Chúng tôi hoàn toàn vui mừng. Chào mừng đến với Hội những người thiếu ngủ!". Một gia đình rõ ràng đã từng rất gắn kết và chính vì vậy, sự xa cách hiện tại mới khiến tất cả trở nên đau lòng hơn bội phần.

Tuần qua, Vua Charles III và Vương hậu Camilla thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ, trùng với bang California - nơi Hoàng tử Harry và Meghan Markle đang sinh sống. Diễn biến này khiến dư luận hoàng gia dấy lên câu hỏi liệu đây có phải cơ hội để hàn gắn quan hệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy gia đình Sussex dường như không xuất hiện trong bất kỳ lịch trình chính thức nào của Quốc vương.

Tác giả hoàng gia Richard Palmer chia sẻ: "Tôi chắc chắn sẽ có nỗi buồn ở đó. Và nếu chuyện này đang được bàn tán tại trường hay nhà trẻ của Archie và Lilibet, thì sẽ rất khó xử. Điều này gây tổn thương cho cả nhà Sussex lẫn Quốc vương".

Charles Rae cũng nhắc lại một khoảnh khắc từng được xem là tia hy vọng: khi gia đình Hoàng tử Harry trở về Anh dự Lễ Bạch kim kỷ niệm và tham gia Trooping the Colour ( nghi lễ diễu binh truyền thống của Hoàng gia Anh), một thành viên cấp cao hoàng gia tiết lộ Vua Charles III đã rất vui khi được ở bên các cháu.

Thời điểm đó, nhiều người kỳ vọng quan hệ hai bên có thể được cải thiện. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, và sau đó vẫn liên tiếp xuất hiện những rạn nứt trong mối quan hệ.

Người ông muốn được gắn bó

Điều khiến câu chuyện này trở nên day dứt hơn là Quốc vương Charles vốn không hề giấu diếm tình cảm với các cháu. Ông từng chia sẻ cởi mở về niềm vui của việc làm ông nội: "Đó là một giai đoạn khác trong cuộc đời bạn. Điều tuyệt vời là được khích lệ chúng, chỉ cho chúng những điều thú vị. Bà tôi đã làm điều đó, bà ấy thật tuyệt vời. Việc tạo dựng sợi dây gắn kết khi chúng còn nhỏ là điều rất quan trọng".

Larcombe cũng nhắc đến điều này: "Ông ấy từng nói về việc mình thích được làm ông nội như thế nào". Với George, Charlotte và Louis - ba người con của Thân vương William và Vương phi xứ Wales, Quốc vương được biết là người ông tích cực, gần gũi. Nhưng với Archie và Lilibet, sợi dây ấy đang bị kéo giãn bởi cả địa lý lẫn những vết thương chưa lành của người lớn.

Archie bước vào tuổi lên 7 - cái tuổi của những câu hỏi, của trí nhớ bắt đầu rõ ràng hơn, của những điều trẻ con sẽ mang theo suốt phần đời còn lại. Và người ông ở tận London kia, dù đang giữ ngai vàng của cả một vương quốc, vẫn không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ nuối tiếc.

* Theo Royal Insider