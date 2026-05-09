Giọng nói đáng yêu của Hoàng tử Louis trong video gửi Sir David Attenborough gây sốt mạng xã hội

Trong thế giới truyền thông hoàng gia, hiếm có khoảnh khắc nào chinh phục được trái tim công chúng nhanh hơn những hình ảnh đời thường của các hoàng tử, công chúa khi còn nhỏ. Và lần này, Hoàng tử Louis đã làm được điều đó chỉ với một câu hỏi ngắn và một giọng nói trẻ thơ trong trẻo.

Khoảnh khắc bốn năm trước được "đào lại" đúng dịp đặc biệt

Đoạn video gốc được ghi lại từ năm 2020, khi Hoàng tử Louis mới khoảng bốn tuổi. Ở thời điểm hiện tại, cậu bé đã lên tám, nhưng giọng nói trong đoạn ghi hình vẫn giữ nguyên nét bụ bẫm, ngọng nghịu rất đặc trưng của một đứa trẻ mới biết nói trọn câu - thứ âm thanh mà bất kỳ phụ huynh nào cũng nhận ra ngay.

Trong khung hình, vị hoàng tử nhỏ đứng trước nền lá xanh um, mặc chiếc áo len trắng dệt kim có sọc ngang đỏ và xanh navy, cổ áo navy gọn gàng. Trong lúc nói, cậu bé tay cầm một chiếc lá nghịch ngợm, ánh mắt vừa tự tin vừa tò mò đúng phong thái của một đứa trẻ được dạy cách trò chuyện với người lớn nhưng vẫn chưa giấu nổi sự hiếu động.

Câu hỏi của Louis dành cho Sir David Attenborough rất đơn giản: "Ông thích con vật gì ạ?". Nhà làm phim tài liệu - người vừa tròn 100 tuổi vào ngày 8 tháng 5 năm 2026 đã trả lời rằng ông thích loài khỉ nhất, "vì chúng buồn cười lắm".

Một câu hỏi của trẻ con. Một câu trả lời rất "Attenborough". Nhưng chính sự giản dị đó lại tạo nên một khoảnh khắc truyền thông hoàng gia hiếm có.

Khi cả ba đứa trẻ nhà Wales cùng phỏng vấn một huyền thoại

Điều thú vị là Louis không phải đứa duy nhất được giao nhiệm vụ "phỏng vấn" Sir David. Cả Hoàng tử George (hiện 12 tuổi) và Công chúa Charlotte (hiện 10 tuổi) cũng có phần riêng của mình trong đoạn video qua màn hình trực tuyến.

George khi đó còn rất nhỏ đã đặt một câu hỏi mang tính "người lớn" hơn hẳn so với tuổi: "Ông nghĩ loài vật nào sẽ tuyệt chủng tiếp theo?". Câu hỏi này phản ánh đúng phong cách của một đứa trẻ được nuôi dạy trong gia đình quan tâm sâu sắc đến môi trường - điều mà cả Thân vương William và Vương phi Kate vẫn liên tục nhấn mạnh trong các hoạt động công khai.

Charlotte thì lại chọn cách tiếp cận hồn nhiên hơn rất nhiều: "Cháu thích nhện, ông có thích nhện không ạ?". Một câu hỏi mà chắc chắn không nhiều cô bé bằng tuổi dám hỏi và càng không nhiều cô bé sẵn sàng thừa nhận sở thích "khó hiểu" đó với một nhà tự nhiên học huyền thoại.

Bên cạnh các đoạn video phỏng vấn, bộ ảnh chia sẻ trên trang Instagram chính thức của Thân vương và Vương phi xứ Wales còn có một bức ảnh gia đình rất đẹp: Cảnh Sir David ngồi trò chuyện cùng vợ chồng William - Kate và ba đứa trẻ trong một khu vườn, trước khi diễn ra phiên hỏi đáp đáng yêu kia.

Dòng chú thích đi kèm bài đăng được viết ngắn gọn nhưng đầy trang trọng: "Kỷ niệm 100 năm cuộc đời Sir David Attenborough - một báu vật quốc gia và là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta".

Đêm sinh nhật trăm tuổi tại Royal Albert Hall

Tối ngày 8/5/2026, một sự kiện quy mô lớn mang tên "David Attenborough's 100 Years on Planet Earth" (David Attenborough - 100 năm trên hành tinh Trái Đất) đã được tổ chức tại Royal Albert Hall - một trong những thánh đường âm nhạc và nghệ thuật danh tiếng nhất nước Anh với sự tham dự của các thành viên cấp cao hoàng gia.

Vua Charles tuy không có mặt trực tiếp tại hội trường nhưng đã gửi một thông điệp đặc biệt - được "trao tay" theo cách rất Attenborough: Thông qua những con vật thông minh được dàn dựng trong sự kiện. Trong bức thư viết tay, nhà vua đã nhắc lại tình bạn kéo dài hơn bảy thập kỷ giữa hai người, bắt đầu từ khi ông - lúc đó còn là một cậu bé chín tuổi cùng em gái là Vương nữ Anne đến thăm phim trường chương trình thiếu nhi của BBC tên Zoo Quest vào năm 1958.

"David thân mến", nhà vua mở đầu bức thư. "Vợ tôi và tôi rất vui khi biết ông sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 100 vào ngày 8 tháng 5, và chúng tôi muốn gửi đến ông những lời chúc nồng nhiệt nhất nhân dịp đặc biệt này".

Vua Charles tiếp tục: "Thật kỳ diệu khi nghĩ rằng chúng ta đã quen biết nhau hơn 60 năm. Tôi tin lần đầu chúng ta gặp nhau là vào năm 1958, gần một thập kỷ trước khi truyền hình màu ra đời. Và tất nhiên, đường đời của chúng ta đã giao nhau rất nhiều lần kể từ đó".

Trong phần cảm xúc nhất của bức thư, nhà vua viết: "Suốt nhiều thập kỷ qua, ông đã tiết lộ vẻ đẹp và những điều kỳ diệu của thiên nhiên cho khán giả khắp thế giới theo những cách mới mẻ và tuyệt vời. Khi làm điều đó, ông đã chia sẻ với tôi quyết tâm nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ và gìn giữ hành tinh quý giá này cùng mọi sự sống trên Trái Đất cho các thế hệ tương lai".

Thông điệp khép lại bằng lời cảm ơn ngắn gọn nhưng ấm áp: "Vậy nên, xin cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm. Và nhân danh toàn thể quốc gia, tôi chúc ông một sinh nhật 100 tuổi thật hạnh phúc".

Khoảnh khắc xúc động của Thân vương xứ Wales

Trong khán phòng đêm đó, Thân vương William ngồi ngay cạnh Sir David tại một khoang riêng dành cho khách mời danh dự. Khi bước lên sân khấu phát biểu, ông đã dành cho người bạn vong niên những lời ca ngợi sâu sắc, gọi Sir David là người mang "sự tò mò vô tận, trí tuệ dịu dàng và sự cống hiến không lay chuyển".

Ba từ khóa đó - boundless curiosity, gentle wisdom, unwavering dedication trong nguyên gốc tiếng Anh không phải lời khen sáo rỗng. Chúng phản ánh chính xác di sản mà Sir David Attenborough đã xây dựng suốt gần tám thập kỷ làm nghề từ những thước phim đen trắng đầu tiên đến các series gây chấn động như Planet Earth , Blue Planet , hay Our Planet - tất cả đều mang một chất giọng kể chuyện rất riêng, vừa khoa học vừa thi vị.

Vì sao một đoạn video bốn năm tuổi lại lan tỏa mạnh đến vậy?

Trên mạng xã hội, đoạn video Hoàng tử Louis hỏi về con vật yêu thích đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lần chỉ trong vài giờ đầu sau khi đăng tải. Bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới phần lớn đều xoay quanh hai chữ: "Đáng yêu". Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sức lan tỏa của đoạn clip này không chỉ đến từ giọng nói ngọt ngào của một đứa trẻ.

Đó là sự kết hợp hoàn hảo của ba yếu tố hiếm gặp: Một nhân vật công chúng huyền thoại đang bước qua cột mốc trăm tuổi, ba đứa trẻ hoàng gia được nuôi dạy bài bản nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, và một thông điệp ngầm về tình yêu thiên nhiên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong thời đại mà nội dung mạng xã hội đầy rẫy những điều giả tạo và dàn dựng, sự chân thật trẻ con của Louis cùng với câu trả lời hóm hỉnh của một cụ già trăm tuổi trở thành một liều thuốc tinh thần hiếm hoi.

Có lẽ đó cũng chính là lý do gia đình Wales đã chọn thời điểm này để chia sẻ lại đoạn video. Một món quà sinh nhật đặc biệt dành cho Sir David và cũng là một món quà nhỏ dành cho công chúng vẫn luôn dõi theo họ.

Khi hoàng gia Anh chọn cách "kể chuyện gia đình"

Trong vài năm trở lại đây, vợ chồng Thân vương William và Vương phi Kate đã có sự thay đổi rõ rệt trong cách quản lý hình ảnh của các con. Họ không còn quá kín kẽ như những thập niên trước, nhưng cũng không cho phép truyền thông xâm phạm sự riêng tư của ba đứa trẻ. Thay vào đó, họ chọn lối đi giữa: chủ động chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, có chọn lọc, vào những dịp ý nghĩa.

Việc chia sẻ đoạn video phỏng vấn Sir David vừa là dịp tôn vinh một biểu tượng quốc gia, vừa là cách giới thiệu các hoàng tử, công chúa một cách dễ thương và an toàn chính là một ví dụ điển hình của chiến lược truyền thông tinh tế đó. Nó cho công chúng thấy một gia đình hoàng gia gần gũi, có giá trị, có gu thẩm mỹ, mà không khiến các đứa trẻ bị "bóc trần" trước ống kính.

Và trong đoạn video ấy, Hoàng tử Louis với câu hỏi ngắn ngủn về con vật yêu thích và giọng nói ngọng nghịu đáng yêu đã vô tình trở thành "ngôi sao bất ngờ" của một sự kiện trăm năm có một.

Sir David Attenborough - người đã dành gần một thế kỷ để kể cho thế giới nghe về vẻ đẹp của thiên nhiên giờ đây cũng đã trở thành một phần của câu chuyện đẹp ấy. Và biết đâu, chính câu hỏi ngây thơ của Hoàng tử Louis bốn năm trước đã gieo vào lòng một huyền thoại trăm tuổi nụ cười cuối cùng đầy ý nghĩa: Rằng những gì ông đã làm - kể chuyện về tự nhiên sẽ còn được tiếp nối bởi những thế hệ trẻ thơ như cậu bé mặc áo len sọc đỏ trong khu vườn xanh mướt ấy.