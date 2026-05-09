Tuần qua, Hoàng gia Tây Ban Nha đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi công bố những hình ảnh chưa từng thấy của Công chúa Leonor tại hai căn cứ không quân trọng yếu. Đây là một phần nằm trong chương trình huấn luyện khắc nghiệt tại Học viện Hàng không và Không gian Tổng hợp nhằm chuẩn bị cho vai trò Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang trong tương lai của cô. Thay vì những bộ đầm dạ hội lộng lẫy quen thuộc, nữ vương tương lai xuất hiện đầy bản lĩnh và chững chạc trong bộ quân phục, sẵn sàng chinh phục bầu trời.

Các điểm dừng chân tại Albacete và Badajoz không chỉ mang tính chất tham quan mà còn minh chứng cho việc người kế vị ngai vàng đã thực sự hòa nhập vào các hoạt động thực tiễn của những đơn vị tinh nhuệ hàng đầu, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc trong chặng đường rèn luyện đầy thử thách của mình.

Tham quan căn cứ Los Llanos và làm quen với công nghệ quân sự tiên tiến

Vào ngày 21/4 vừa qua, Leonor cùng các bạn đồng khóa đã có chuyến thực địa đến Căn cứ Không quân Los Llanos ở Albacete. Đây không phải là một địa điểm bình thường mà chính là trụ sở của Không đoàn 14 và là "nhà" của những chiếc Eurofighter C.16, dòng tiêm kích chủ lực làm nhiệm vụ bảo vệ không phận Tây Ban Nha cũng như khối NATO.

Tại đây, nàng công chúa trẻ tuổi đã đi thăm các nhà chứa máy bay và chăm chú theo dõi các buổi trình diễn của Chương trình Lãnh đạo Chiến thuật, một trung tâm huấn luyện bay nâng cao dành cho phi công thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Chuyến thăm này mang đậm tính chuyên môn và kỹ thuật, không hề có sự ưu ái hay hình thức nào, phản ánh đúng tính chất khắt khe của quá trình đào tạo một nhà lãnh đạo quân sự tối cao tương lai.

Khoảnh khắc bùng nổ khi tự tay cầm lái tiêm kích F-5

Chỉ một ngày sau đó, tại Căn cứ Không quân Talavera la Real ở Badajoz, khoảnh khắc đáng mong chờ nhất đã diễn ra. Công chúa Leonor đã trực tiếp bước vào buồng lái và cất cánh cùng chiếc máy bay phản lực F-5 dưới sự đồng hành của một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm. Đây chính xác là những gì mà các học viên sĩ quan năm thứ năm phải trải qua để rèn giũa kỹ năng trước khi chính thức trở thành phi công tiêm kích thực thụ.

Được biết, dòng máy bay F-5M do Không đoàn 23 vận hành được Tây Ban Nha sử dụng độc quyền cho mục đích huấn luyện nâng cao. Giới phi công quân sự đánh giá rất cao độ khó của loại máy bay này vì nó sở hữu rất ít hệ thống hỗ trợ điện tử, buộc người lái phải phát triển sự khéo léo tối đa, xử lý tình huống thủ công chuẩn xác và có phản xạ cực nhanh trước khi đủ điều kiện chuyển sang điều khiển các siêu tiêm kích phức tạp hơn như Eurofighter hay F-18.

Chặng đường rộng mở phía trước của Nữ vương tương lai

Lịch trình sắp tới của Công chúa xứ Asturias cũng đã được định hình vô cùng rõ ràng và bài bản. Trong mùa hè năm nay, cô sẽ hoàn thành trọn vẹn cả ba khóa huấn luyện quân sự và chính thức được phong quân hàm Thiếu úy Học viên trong Lục quân, Không quân cùng với quân hàm Thiếu úy Học viên Hải quân. Mục tiêu xa hơn đã được ấn định vào tháng 7 năm 2027, thời điểm cô sẽ nhận quyết định bổ nhiệm làm Trung úy và Thiếu úy Hải quân trong các buổi lễ trang trọng được tổ chức tại Zaragoza, Marín và San Javier.

Trong quãng thời gian chờ đợi đó, cụ thể là năm học 2026-2027, Leonor sẽ chuyển hướng sang con đường học thuật bằng việc theo đuổi ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III danh tiếng, đồng thời vẫn duy trì mối liên hệ mật thiết với các đồng đội tại học viện quân sự. Lộ trình này được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, dường như đi theo đúng bước chân mà cha cô là Quốc vương Felipe VI từng trải qua, đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo giữa việc phục vụ trong quân ngũ và trang bị nền tảng học vấn vững chắc trước khi chính thức bước vào cuộc sống sinh viên bận rộn.

Theo Royal Family