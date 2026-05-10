Mới đây, bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My khiến người hâm mộ vừa buồn cười vừa đồng cảm khi chia sẻ khoảnh khắc "vật lộn" với bài tập cuối kỳ. Dù nổi tiếng là một nàng WAGs học thức khủng, "con ngoan trò giỏi" từ nhỏ đến lớn nhưng khi đối mặt với deadline của khoá học Thạc sĩ Luật tại ĐH Luật Hà Nội, Doãn Hải My cũng không tránh khỏi những lúc "nổi loạn" đúng chất sinh viên.

Cụ thể, thay vì hoàn thành bài tập sớm, "mẹ bỉm" hot nhất nhì làng bóng Việt lại chọn cách để đến sát ngày nộp mới bắt đầu bắt tay vào làm. Cô hài hước tự nhận mình là "nổi loạn" khi chia sẻ: "Mai phải nộp tiểu luận rồi nhưng nay tôi mới làm vì tôi là "cô nàng nổi loạn".

Sự "nổi loạn" này thực chất là một tình cảnh rất quen thuộc của giới sinh viên - hội những người chỉ có thể phát huy tối đa công suất khi deadline đã sát nút. Hình ảnh ly cà phê cạn đáy và tập tiểu luận dày cộp mang tên học phần "Kinh tế học pháp luật" tại Đại học Luật Hà Nội cho thấy con đường học vấn không hề dễ dàng của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Để có đủ tỉnh táo "cày" bài, Doãn Hải My đã phải cầu cứu đến "thần hộ mệnh" là cà phê. Tuy nhiên, có vẻ như khối lượng kiến thức khổng lồ và áp lực thời gian đã khiến cô kiệt sức. “Tầm này mấy cốc cafe cũng không nâng được đôi mắt díu của tôi”, Hải My than thở.

Dù đang trong thời gian chăm sóc con nhỏ và quán xuyến việc gia đình, Doãn Hải My vẫn kiên trì theo đuổi chương trình Thạc sĩ tại ngôi trường luật danh giá hàng đầu Việt Nam khiến netizen chú ý. Kể từ sau khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My luôn nhận được nhiều lời khen cách ứng xử khéo léo và sự cầu tiến. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu Top 10 Hoa hậu Việt Nam hay "vợ cầu thủ nổi tiếng", cô đang dần khẳng định chí hướng của mình ở lĩnh vực chuyên môn luật học.

Lời chia sẻ gần gũi, đời thường đậm chất sinh viên của Doãn Hải My cũng nhận được nhiều thảo luận. Hóa ra, đằng sau những hình ảnh lung linh trên mạng xã hội, "nàng thơ" của Đoàn Văn Hậu cũng phải thức đêm, cũng "nghiện" cà phê và cũng biết "trì hoãn" tiểu luận như bao bạn sinh viên khác.