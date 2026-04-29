Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ tuần này, Vương hậu Camilla đã không để lại bất kỳ lựa chọn trang sức nào là ngẫu nhiên. Sánh bước cùng Vua Charles III tại quốc yến Nhà Trắng tối thứ Ba, bà xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội màu hồng fuchsia của nhà thiết kế Fiona Clare và nổi bật với vòng cổ thạch anh tím - kim cương lấp lánh, mang theo cả một triều đại trong từng viên đá.

Báu vật từ năm 1818

Theo Town & Country , món trang sức Vương hậu Camilla đeo là một phần của bộ Kent Amethyst Demi-Parure bao gồm vòng cổ, hoa tai và trâm cài có từ năm 1818. Chủ nhân đầu tiên là Công nương Victoria của Saxe-Coburg-Saalfeld, Nữ công tước xứ Kent, tức mẹ ruột của Nữ hoàng Victoria. Sau đó, bộ trang sức được Nữ hoàng Victoria tiếp nhận và đưa vào bộ sưu tập hoàng gia. Nữ hoàng Elizabeth II cũng từng nhiều lần diện bộ parure đầy đủ trong suốt triều đại của mình, trong đó có bữa tiệc quốc yến tại Bồ Đào Nha năm 1985.

Đêm thứ Ba, Vương hậu Camilla đeo phiên bản đã được điều chỉnh một số đá thạch anh buông thõng phía dưới đã được gỡ bỏ nhưng vẻ đẹp cổ điển và chiều sâu lịch sử của món đồ vẫn hiện diện trọn vẹn.

Chuyến thăm lịch sử sau gần 20 năm

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một vị quân chủ Anh đến Nhà Trắng kể từ khi Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip tới Washington năm 2007. Chuyến đi lần đó kỷ niệm 400 năm khu định cư Jamestown; còn lần này diễn ra đúng dịp nước Mỹ tròn 250 tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên Vua Charles III đặt chân đến Hoa Kỳ với tư cách quân chủ đang tại vị, dù ông đã nhiều lần thăm nước này trước đây trong đó có hai lần cùng Vương hậu Camilla vào năm 2005 và 2015.

Sau khi hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Joint Base Andrews, Vua và Vương hậu được đón tiếp tại Nhà Trắng để dùng trà chiều, tham quan hoạt động nuôi ong của tòa nhà, rồi dự tiệc vườn tại dinh thự Đại sứ Anh. Trước quốc yến, Vua Charles III đã có bài phát biểu trước phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ, chỉ là vị quân chủ Anh thứ hai làm điều này, sau Nữ hoàng Elizabeth năm 1991. Ông cũng gặp gỡ các CEO công nghệ hàng đầu như Tim Cook (Apple), Lisa Su (AMD) và Jensen Huang (Nvidia), trong bối cảnh thị trường công nghệ Anh được định giá 1,2 nghìn tỷ đô la.

Chuyến thăm sẽ tiếp tục tại New York vào hôm nay, nơi Vua Charles và Vương hậu Camilla sẽ gặp gỡ gia đình các nạn nhân và người cứu hộ trong vụ tấn công 11/9. Vương hậu Camilla, người luôn tích cực thúc đẩy các hoạt động khuyến đọc, sẽ ghé thăm Thư viện Công cộng New York nhân kỷ niệm 100 năm ra đời nhân vật Winnie the Pooh của nhà văn A.A. Milne. Buổi tối, hai người sẽ dự dạ tiệc gây quỹ cho tổ chức từ thiện The King's Trust. Chặng cuối tại Virginia vào thứ Năm sẽ đánh dấu kết thúc phần Mỹ trong hành trình xuyên Đại Tây Dương, trước khi Vua Charles tiếp tục sang Bermuda.