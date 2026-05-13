Khi Vương phi xứ Wales đặt chân đến thị trấn Reggio Emilia trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Italy, cả đoàn người đổ ra đường đón cô. Câu hỏi nóng nhất trước chuyến đi: Cô sẽ mặc gì? Một thiết kế Valentino đỏ rực, Armani trắng tinh hay Gucci xanh lá như màu cờ Italy? Không ai đoán đúng. Và chính sự bất ngờ đó mới là cả một câu chuyện.

Màu xanh không ai ngờ tới

Khi xuất hiện trên những con phố Reggio Emilia, Vương phi Catherine nổi bật giữa đám đông với bộ suit xanh sáng của thương hiệu Edeline Lee gồm áo khoác Lola và quần Averill. Màu sắc được nhà mốt gọi là "Cornflower", nhưng những ai am hiểu lịch sử Italy sẽ nhận ra ngay: Đây là azzurro, màu xanh Savoy gắn liền với bản sắc quốc gia Italy hàng thế kỷ qua.

Màu xanh Savoy lần đầu xuất hiện năm 1366 khi Amedeo VI của nhà Savoy kéo lá cờ xanh lớn trên con thuyền ra trận trong một cuộc thập tự chinh. Từ đó, gam màu này hiện diện xuyên suốt chiều dài lịch sử Italy: Trên quân phục, huân chương, huy hiệu chính thức và đặc biệt là áo thi đấu của các đội tuyển quốc gia. Đến tận ngày nay, người hâm mộ thể thao Italy vẫn gọi đội nhà là Gli Azzurri, những chàng trai xanh.

Lựa chọn không bao giờ là ngẫu nhiên

Đây là thủ thuật ngoại giao thời trang mà Vương phi xứ Wales đã nhuần nhuyễn từ lâu: Chọn màu sắc hoặc thương hiệu gửi đi thông điệp ngầm đến quốc gia đang đến thăm. Cách tiếp cận này cũng nhắc đến truyền thống của Nữ hoàng Elizabeth II quá cố, người từng chia sẻ triết lý mặc đồ màu nổi bật để đám đông dễ nhận ra từ xa. Một bộ suit xanh rực giữa phố thị Italy vừa dễ nhìn, vừa kể được một câu chuyện.

Điểm thú vị là lựa chọn này còn rất đúng thời điểm. Pantone đã xướng tên "Marina", một gam xanh nhẹ gần với azzurro, trong báo cáo xu hướng màu sắc Xuân Hè 2026 từ Tuần lễ thời trang New York. Theo Pantone Color Institute, các nhà thiết kế mùa này "dũng cảm bước vào vùng tự do biểu đạt cá nhân, như một lực cản mạnh mẽ trước làn sóng AI và sự đồng nhất hóa đang lan rộng". Vương phi Kate, dù trung thành với công thức suit cổ điển quen thuộc, đã chọn cách nổi bật theo đúng nghĩa: Không phô trương, nhưng không thể bị nhầm lẫn.

Chuyến thăm Italy lần này cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của cô sau thời gian dài điều trị ung thư, đồng thời là chuyến đi solo đầu tiên trong gần ba năm rưỡi. Giữa bao nhiêu sự chú ý, bộ suit azzurro (màu xanh da trời) như một lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: cô đã trở lại, và cô biết mình đang làm gì.

Theo Marie Claire