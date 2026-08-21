Vợ chồng William - Kate đưa 3 con tới Balmoral đúng lúc Harry thông báo trở lại Anh

Mùa hè ở Balmoral luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với Hoàng gia Anh. Đây không chỉ là kỳ nghỉ thường niên mà còn là dịp các thành viên trong gia đình quây quần trước khi bước vào lịch trình làm việc dày đặc của mùa thu. Năm nay, chuyến đi của Thân vương William và Vương phi Kate càng thu hút sự chú ý khi diễn ra chỉ một ngày sau thông tin Vương tử Harry và Meghan Markle sẽ đưa hai con trở lại Anh sinh sống sau sáu năm. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu mùa hè năm nay có mở ra cơ hội để hai anh em nhà Windsor gặp lại nhau hay không.

Theo Hello!, Thân vương William và Vương phi Kate đã cùng ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis tới lâu đài Balmoral ở Scotland để bắt đầu kỳ nghỉ hè truyền thống của Hoàng gia Anh. Lần xuất hiện công khai gần nhất của gia đình xứ Wales là tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) diễn ra vào đầu tháng 8. Khi đó, William và Kate đưa cả ba con tham dự một số nội dung thi đấu, cho thấy các con ngày càng quen với những hoạt động chính thức của Hoàng gia. Việc gia đình xứ Wales có mặt tại Balmoral diễn ra đúng thời điểm dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin Vương tử Harry và Meghan Markle sẽ chuyển về Anh sinh sống trong một khoảng thời gian dài.

Theo thông tin được công bố trước đó, vợ chồng Harry vẫn giữ căn nhà tại Montecito (California, Mỹ) và bất động sản nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cả hai sẽ thiết lập một nơi ở riêng tại Anh, không thuộc hệ thống bất động sản của Hoàng gia. Hai con của họ là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet cũng dự kiến bắt đầu năm học mới tại Anh từ tháng 9 tới. Hiện vị trí ngôi nhà mới cũng như trường học của hai bé vẫn được giữ kín nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Harry sẽ có thêm cơ hội gặp lại các thành viên trong gia đình, đặc biệt là anh trai William sau nhiều năm mối quan hệ được cho là vẫn còn nhiều khoảng cách. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy gia đình Sussex sẽ tới Balmoral trong mùa hè năm nay.

Trong khi đó, không khí tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Scotland đã trở nên nhộn nhịp từ đầu tuần.

Vua Charles III được chào đón chính thức tại Balmoral bằng một nghi thức quân sự truyền thống vào ngày thứ Ba. Nhiều thành viên khác của Hoàng gia cũng đã có mặt từ sớm, trong đó có Peter Phillips cùng người vợ mới Harriet Sperling, Zara và Mike Tindall. Vương hậu Camilla cũng được bắt gặp đi mua sắm tại một ngôi làng gần đó cùng em gái, con gái và ba người cháu, cho thấy kỳ nghỉ hè năm nay vẫn diễn ra trong bầu không khí khá ấm cúng như truyền thống nhiều năm qua.

Balmoral từ lâu được xem là "ngôi nhà mùa hè" của Hoàng gia Anh. Khu điền trang rộng khoảng 20.000 ha ở hạt Aberdeenshire được Hoàng tế Albert mua vào năm 1852 để tặng Nữ hoàng Victoria. Kể từ đó, nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng yêu thích của nhiều thế hệ quân vương Anh. Đối với cố Nữ hoàng Elizabeth II, Balmoral được xem là nơi bà yêu thích nhất. Bà dành nhiều tuần ở đây mỗi dịp cuối hè và cũng chính tại lâu đài này, Nữ hoàng đã qua đời vào tháng 9/2022. Sau khi lên ngôi, Vua Charles III tiếp tục duy trì truyền thống của mẹ khi đều đặn dành phần lớn tháng 8 và đầu tháng 9 nghỉ tại Balmoral.

Vương tử Harry cũng từng có rất nhiều ký ức tuổi thơ gắn với nơi này. Trong nhiều năm, anh cùng anh trai William thường theo cha mẹ tới Balmoral vào mỗi dịp hè, tham gia các hoạt động ngoài trời như cưỡi ngựa, câu cá, đi bộ trong rừng hay những bữa tiệc nướng gia đình. Trong cuốn hồi ký Spare, Harry cũng dành nhiều trang để kể về cuộc sống giản dị của cả gia đình tại Balmoral, các thành viên có thể tạm rời xa những nghi lễ trang trọng để tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Tuy nhiên, kể từ khi Harry và Meghan rời Anh vào năm 2020 và thôi đảm nhận vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia, những lần cả gia đình đoàn tụ tại Balmoral gần như không còn diễn ra.

Vì vậy, việc Harry chuẩn bị chuyển về Anh cùng Meghan, Archie và Lilibet đang được nhiều người xem là một cột mốc mới. Dù chưa rõ mối quan hệ giữa các thành viên Hoàng gia sẽ thay đổi ra sao, sự hiện diện của gia đình Sussex tại Anh trong thời gian tới chắc chắn sẽ khiến mọi động thái của Hoàng gia, đặc biệt là các cuộc gặp gỡ giữa William và Harry, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.