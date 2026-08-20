Sau kỳ nghỉ hè thường niên, Vương hậu Mary của Đan Mạch đã chính thức trở lại với các hoạt động hoàng gia. Chuyến công tác đầu tiên của bà không chỉ thu hút sự quan tâm bởi lịch trình làm việc mà còn bởi phong cách thời trang thanh lịch quen thuộc. Lần này, thay vì những bộ váy cầu kỳ hay trang sức nổi bật, chính đôi giày ballet họa tiết da báo mới là chi tiết khiến giới yêu thời trang bàn tán. Một món đồ nhỏ nhưng đủ để nhiều người dự đoán rằng đây sẽ là xu hướng đáng chú ý của mùa thu năm nay.

Trong lần trở lại này, Vương hậu Mary đến thăm Momentet, một cơ sở hỗ trợ sức khỏe tâm thần thuộc Quỹ Deaconess tại Đan Mạch. Trò chuyện với truyền thông, bà bày tỏ niềm vui khi bắt đầu lại công việc sau kỳ nghỉ và cho biết đã rất mong chờ chuyến thăm tới khuôn viên của cơ sở này.

Nếu như những lần xuất hiện trước đây, Vương hậu Mary thường lựa chọn các thiết kế váy midi hoặc suit đơn sắc thì lần này bà mang đến một công thức mặc vừa đơn giản vừa dễ ứng dụng. Người đẹp phối áo blazer màu nâu chocolate với quần jeans ống suông, tạo nên tổng thể hiện đại nhưng vẫn đủ chỉn chu cho một sự kiện chính thức.

Điểm nhấn của cả bộ trang phục nằm ở đôi giày ballet họa tiết da báo. Chính món phụ kiện này đã phá vỡ sự an toàn của những gam màu trung tính, giúp tổng thể trở nên sinh động hơn mà không tạo cảm giác quá nổi bật.

Giới thời trang nhận định rằng nếu mùa thu năm ngoái chứng kiến sự lên ngôi của họa tiết da bò trên giày dép thì năm nay, da báo nhiều khả năng sẽ trở lại mạnh mẽ. Thực tế, họa tiết này chưa bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi làng mốt, nhưng cách Vương hậu Mary sử dụng cho thấy xu hướng hiện nay là tiết chế hơn: chỉ cần một điểm nhấn nhỏ thay vì xuất hiện trên cả bộ trang phục.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Vương hậu Mary lựa chọn họa tiết da báo. Trong nhiều năm qua, bà từng nhiều lần mang giày cao gót họa tiết này, đồng thời sở hữu một chiếc clutch da báo khá nổi tiếng trong bộ sưu tập phụ kiện của mình. Điều đó cho thấy đây là một trong những họa tiết yêu thích của bà và luôn được sử dụng theo cách tinh tế, vừa đủ để tạo điểm nhấn.

Điều thú vị là công thức phối đồ của Vương hậu Mary hoàn toàn có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày. Một chiếc blazer màu nâu, quần jeans xanh nhạt và đôi giày bệt vốn đều là những món đồ cơ bản trong tủ đồ của nhiều phụ nữ. Khi thêm một đôi giày có họa tiết nổi bật, cả set đồ lập tức trở nên thời trang hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Đây cũng là lý do phong cách của Vương hậu Mary luôn được đánh giá cao. Thay vì chạy theo những xu hướng quá phức tạp, bà thường lựa chọn các món đồ có tính ứng dụng cao rồi khéo léo tạo điểm nhấn bằng túi xách, giày hoặc trang sức. Cách mặc này giúp trang phục vừa sang trọng vừa dễ học hỏi.

Trước khi trở lại Đan Mạch, Vương hậu Mary cũng có mặt tại Aachen (Đức) để tham dự lễ khai mạc Giải vô địch Thế giới FEI 2026. Tại đây, bà xuất hiện cùng Công chúa Benedikte của Đan Mạch, Công chúa Catharina-Amalia của Hà Lan, Công chúa Elena của Tây Ban Nha và Zara Tindall - cháu gái của Vương nữ Anne. Sau lễ khai mạc, Vương hậu Mary còn được bắt gặp theo dõi các nội dung thi đấu cùng những người bạn thân.

Qua mỗi lần xuất hiện, Vương hậu Mary tiếp tục khẳng định hình ảnh một trong những biểu tượng thời trang nổi bật của các hoàng gia châu Âu. Bà không cần những món đồ quá đắt đỏ hay cách phối cầu kỳ để tạo sức hút. Đôi khi, chỉ một đôi giày họa tiết da báo kết hợp cùng những món đồ cơ bản cũng đủ biến bộ trang phục trở nên đáng nhớ.

Có lẽ chính sự tinh tế ấy là lý do phong cách của Vương hậu Mary luôn được giới mộ điệu theo dõi. Và nếu đang tìm một món đồ để làm mới tủ đồ mùa thu mà không cần thay đổi quá nhiều, một đôi giày ballet họa tiết da báo như cách bà lựa chọn có thể là gợi ý đáng cân nhắc.