Mùa hè nào cũng vậy, hoàng gia Anh lại kéo nhau về Scotland nghỉ dưỡng, và năm nay có thêm một gương mặt mới đáng chú ý. Sau đám cưới ở Cotswolds hồi tháng 6, Harriet Sperling giờ đã chính thức là vợ của Peter Phillips, và lần này cô có chuyến ghé Balmoral Castle đầu tiên trong vai trò thành viên nhà hoàng gia, cùng lúc với em gái của Peter là Zara Tindall và chồng cô, Mike Tindall.

Theo một số nguồn tin địa phương, gia đình nhà Tindall gồm ba con nhỏ là Mia, Lena và Lucas cũng có mặt trong khuôn viên lâu đài để chứng kiến lễ đón chính thức dành cho Vua Charles III diễn ra vào thứ Ba vừa qua. Buổi lễ có sự tham gia của đội danh dự thuộc Đại đội Balaklava, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Hoàng gia Scotland, đơn vị mà nhà vua đang giữ vai trò Đại tá Danh dự. Hai cô con gái của Peter Phillips với người vợ cũ Autumn Kelly, là Savannah và Isla, cũng góp mặt trong dịp này, tuy vậy chưa rõ con gái của Harriet là Georgina có đi cùng hay không.

Trước khi chuyển đến Balmoral, nhà vua đã dành phần lớn thời gian đầu tháng ở Scotland, cụ thể là tại lâu đài Mey thuộc vùng Caithness, rồi mới tiếp tục hành trình về Balmoral như thường lệ. Cùng thời điểm này, Vương hậu Camilla cũng được bắt gặp đi mua sắm tại một ngôi làng gần lâu đài, đi cùng em gái Annabel Elliot, con gái Laura Lopes và cháu gái Eliza, tạo nên một khung cảnh khá đời thường giữa mùa hè hoàng gia.

Nói về Balmoral Castle, đây là dinh thự nằm trên khu đất rộng khoảng 50.000 mẫu Anh tại vùng cao nguyên Scotland, được hoàng gia Anh chọn làm nơi nghỉ dưỡng mùa hè từ năm 1852, sau khi Hoàng thân Albert mua lại cho Nữ hoàng Victoria. Đây cũng được xem là nơi ở yêu thích nhất của Nữ hoàng Elizabeth II, và cũng chính tại đây bà đã qua đời vào tháng 9 năm 2022. Vua Charles III vẫn tiếp tục duy trì truyền thống này, dành một phần thời gian tháng 8 và tháng 9 mỗi năm để về Balmoral.

Trong tuần tới, danh sách khách mời tại Balmoral dự kiến còn đông vui hơn nữa. Công tước và Vương phi xứ Edinburgh nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt, sau khi cả hai đã dành phần lớn tháng 8 ở Scotland, tham dự nhiều sự kiện trong đó có Liên hoan Quốc tế Edinburgh. Thân vương và Vương phi xứ Wales cũng thường đưa các con đến Balmoral vào cuối tháng 8 theo thông lệ hằng năm. Đáng chú ý, có thông tin cho biết Thủ tướng Anh Andy Burnham, người vừa tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 7, cũng nằm trong danh sách được mời đến dịp này.

Nhìn chung, mùa hè năm nay tại Balmoral không chỉ đơn thuần là kỳ nghỉ thường niên của hoàng gia mà còn đánh dấu một cột mốc nhỏ nhưng ý nghĩa, khi Harriet Sperling chính thức bước vào vòng tròn gia đình sau đám cưới với Peter Phillips. Với sự góp mặt lần lượt của nhiều thế hệ, từ nhà vua, vương hậu cho đến các cháu nội, cháu ngoại, Balmoral một lần nữa cho thấy vai trò của mình như một điểm hẹn gắn kết cả gia đình hoàng gia Anh mỗi khi hè về.

*Theo townandcountry