Có những hot girl từng rất nổi tiếng rồi dần rút khỏi showbiz, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn khiến mạng xã hội xôn xao. Nam Thương là một trong số đó. Từ cô gái được yêu mến với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt cười và vẻ đẹp trong trẻo của hơn 10 năm trước, đến nay cô đã là mẹ của hai em bé. Thế nhưng, nhìn những hình ảnh mới nhất trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình ở Hội An, nhiều người vẫn phải thừa nhận một điều: Thời gian dường như "quên" mất Nam Thương. Thậm chí, lần này, người "chiếm spotlight" còn là cô con gái Bún với vẻ ngoài xinh xắn như một búp bê.

Nguồn: Nguyễn Nam Thương

Mới đây, trên trang cá nhân, Nam Thương chia sẻ loạt ảnh ghi lại kỳ nghỉ của gia đình tại Hội An. Giữa khung cảnh ngập nắng và hồ bơi xanh mát, hot mom xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung. Tuy nhiên, bức ảnh khiến nhiều người dừng lại lâu nhất lại là khoảnh khắc bé Bún diện bộ bikini hoa màu xanh đứng bên bờ biển trải dài cát trắng.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận khen cô bé ngày càng lớn càng xinh, sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười giống bố mẹ như "đúc từ một khuôn". Không ít người còn nhận xét Bún có thần thái rất tự nhiên trước ống kính, hứa hẹn sẽ là một "tiểu mỹ nhân" trong tương lai.

Thế nhưng, bên cạnh cô con gái đáng yêu, điều khiến nhiều người bất ngờ không kém chính là nhan sắc của Nam Thương.

Dù đã trải qua hai lần sinh nở, gương mặt của cô gần như không thay đổi so với thời còn là hot girl. Làn da trắng, gương mặt nhỏ, đôi mắt cười đặc trưng và vóc dáng thon gọn khiến nhiều người nhận xét rằng cô "không già đi chút nào", thậm chí còn mặn mà và cuốn hút hơn trước.

Thực tế, Nam Thương từng là một trong những hot girl đời đầu được giới trẻ yêu mến. Cô theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ vẻ đẹp ngọt ngào. Thay vì tiếp tục hoạt động nghệ thuật, Nam Thương lựa chọn tập trung vào kinh doanh và cuộc sống gia đình sau khi kết hôn.

Nguồn: Nguyễn Nam Thương

Suốt nhiều năm qua, dù không còn xuất hiện dày đặc trước truyền thông, cái tên Nam Thương vẫn giữ được sức hút riêng. Mỗi lần đăng ảnh mới, điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là nhan sắc gần như không thay đổi theo thời gian. Nhiều bài viết từng nhận xét cô là một trong những hot mom hiếm hoi vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo của những ngày đầu nổi tiếng, chỉ khác ở chỗ thần thái hiện nay đằm thắm và trưởng thành hơn.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, cuộc sống gia đình của Nam Thương cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng chồng và hai con. Từ những chuyến du lịch, những bữa cơm gia đình cho đến các dịp kỷ niệm, cả nhà luôn xuất hiện với không khí vui vẻ, gần gũi.

Nguồn: Nguyễn Nam Thương

Đặc biệt, hai con của Nam Thương ngày càng được yêu mến sau khi tham gia chương trình Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân. Trong đó, bé Bún nhiều lần trở thành nhân vật được khán giả nhắc đến nhiều nhất nhờ tính cách lanh lợi, lém lỉnh nhưng cũng rất tình cảm. Cô bé không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu mà còn gây thiện cảm bởi những màn đối đáp thông minh, những khoảnh khắc quấn quýt với anh trai và bố mẹ.

Điều khiến nhiều người yêu mến gia đình Nam Thương là cách họ lưu giữ những khoảnh khắc rất đời thường. Không có những bộ ảnh quá cầu kỳ hay những màn thể hiện xa hoa, trang cá nhân của cô chủ yếu là hình ảnh cả nhà cùng đi chơi, đưa con khám phá những vùng đất mới hay đơn giản là tận hưởng thời gian bên nhau.

Hơn mười năm kể từ ngày nổi tiếng với danh xưng hot girl, Nam Thương giờ đã có một cuộc sống rất khác. Không còn chạy theo ánh đèn sân khấu hay xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện, cô dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và chăm sóc hai con. Thế nhưng, điều thú vị là dù vai trò đã thay đổi, hình ảnh của cô trong mắt công chúng dường như vẫn vậy: Một cô gái có nụ cười tươi, gương mặt trẻ hơn tuổi và nguồn năng lượng tích cực.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần Nam Thương đăng ảnh mới, cư dân mạng lại có chung một thắc mắc vui: "Rốt cuộc cô ấy có bí quyết gì mà năm tháng dường như không để lại dấu vết?".