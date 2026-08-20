Cuối tháng này, gia đình nhà Sussex sẽ chính thức chuyển về Anh sinh sống. Theo một số nguồn tin, họ vẫn giữ lại căn nhà ở Montecito, California, cùng một bất động sản nghỉ dưỡng tại Bồ Đào Nha, nhưng sẽ lập một nơi ở riêng tại Anh, mang tính cá nhân và không gắn với thân phận hoàng gia.

Hiện vẫn chưa rõ ngôi nhà mới sẽ nằm ở đâu, nhưng chữ không mang tính hoàng gia mới là điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện lần này. Trước khi rời Anh vào năm 2020, cặp đôi từng sống tại Frogmore Cottage, một dinh thự ở Windsor được Nữ hoàng Elizabeth II tặng riêng cho họ. Hai người từng bỏ tiền cải tạo lại căn nhà thông qua ngân sách hoàng gia, và sau đó đã hoàn trả đầy đủ toàn bộ chi phí này.

Đến năm 2022, khi trở về Anh dự lễ Bạch Kim mừng bảy mươi năm trị vì của Nữ hoàng, gia đình họ một lần nữa ở lại Frogmore Cottage. Trong thời gian đó, họ tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho con gái Lilibet, còn Meghan cũng tranh thủ thu dọn phần lớn đồ đạc cá nhân. Đến tháng 3 năm 2023, khi Harry có chuyến thăm Anh, anh được cho là cũng đã ở lại căn nhà này.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, Vua Charles III đã yêu cầu vợ chồng nhà Sussex chuyển ra khỏi Frogmore Cottage. Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Harry đã xác nhận với Town & Country rằng công tước và công nương xứ Sussex được yêu cầu rời khỏi nơi ở của mình tại Frogmore Cottage. Khi ấy, nhiều đồn đoán cho rằng nhà vua muốn dành căn nhà này cho em trai mình là Andrew Mountbatten Windsor, nhưng chuyện đó rốt cuộc không xảy ra. Andrew hiện đang sống tại Marsh Farm, thuộc khu điền trang Sandringham.

Trước đó, khi Harry và Meghan tuyên bố rút khỏi vai trò hoàng gia làm việc chính thức, phía cung điện từng thông báo rằng họ sẽ vẫn giữ Frogmore Cottage như một nơi ở tại Anh, để gia đình luôn có một chốn để gọi là nhà mỗi khi trở về nước. Điện Buckingham khi đó cũng khẳng định Frogmore Cottage sẽ tiếp tục là mái nhà gia đình của họ tại Anh. Nhưng đến hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy cặp đôi sẽ quay lại sống ở đây một lần nữa.

Việc mất đi Frogmore Cottage, nơi từng gắn với nhiều kỷ niệm quan trọng của gia đình nhỏ này khiến câu hỏi về nơi ở mới càng trở nên được quan tâm. Với việc vẫn giữ nhà ở Mỹ và Bồ Đào Nha, có thể thấy Harry và Meghan không có ý định rời hẳn cuộc sống hiện tại, mà chỉ đơn giản là muốn có thêm một điểm tựa tại quê hương Anh quốc, nơi các con của họ vẫn còn nhiều mối liên hệ về mặt gia đình và văn hóa. Việc chọn một nơi ở hoàn toàn riêng tư, không dính dáng đến tài sản hoàng gia, cũng phần nào cho thấy mong muốn giữ khoảng cách rõ ràng giữa đời sống cá nhân và những ràng buộc từng có trước đây.

Hiện thông tin cụ thể về vị trí ngôi nhà mới vẫn chưa được công bố, và nhiều khả năng sẽ chỉ được hé lộ khi cặp đôi chính thức có mặt tại Anh trong thời gian tới. Câu chuyện này chắc chắn sẽ còn được cập nhật thêm khi có diễn biến mới, đặc biệt là khi ngày chuyển về đang đến rất gần.