Không phải Vương phi Kate, đây mới là thành viên Hoàng gia Anh sở hữu "công thức mặc đẹp" được nhiều phụ nữ học theo mỗi mùa hè

Nhắc đến thời trang Hoàng gia Anh, cái tên được truyền thông nhắc nhiều nhất gần như luôn là Vương phi Kate. Mỗi lần xuất hiện của cô đều nhanh chóng tạo nên xu hướng, từ chiếc váy đang mặc cho đến đôi giày hay chiếc túi xách đi cùng. Thế nhưng nếu theo dõi Hoàng gia Anh đủ lâu, bạn sẽ nhận ra vẫn còn một thành viên khác có gu thời trang rất đáng học hỏi, nhất là trong mùa hè. Đó là Công tước phu nhân Sophie của xứ Edinburgh. Không quá cầu kỳ, không chạy theo xu hướng, phong cách của bà lại ghi điểm nhờ sự tinh tế, thoải mái và gần như ai cũng có thể áp dụng vào tủ đồ hằng ngày.

Từ thành viên từng bị chê mặc chưa đẹp đến biểu tượng của phong cách thanh lịch

Khi kết hôn với Vương tử Edward vào năm 1999, Sophie không phải là cái tên nổi bật trên bản đồ thời trang Hoàng gia. Trong những năm đầu, bà từng nhiều lần bị nhận xét có gu ăn mặc khá an toàn, thiếu điểm nhấn và chưa tạo được dấu ấn riêng.

Thế nhưng hơn một thập kỷ trở lại đây, hình ảnh ấy đã thay đổi đáng kể. Công tước phu nhân Sophie dần trở thành một trong những thành viên mặc đẹp nhất của Hoàng gia Anh. Điều khiến bà được yêu thích không nằm ở việc liên tục diện những thiết kế xa xỉ hay hàng hiệu đắt đỏ, mà ở khả năng kết hợp trang phục vừa thanh lịch, vừa thực tế. Những bộ đồ bà lựa chọn đều có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều hoàn cảnh và đặc biệt rất dễ để phụ nữ ở nhiều độ tuổi học theo.

Không ít thương hiệu thời trang Anh cũng được biết đến rộng rãi hơn sau khi Sophie diện chúng trong các hoạt động chính thức. Từ Aspiga, Sophie Habsburg cho đến Lexy London, tất cả đều mang tinh thần nữ tính, tối giản và hướng đến tính bền vững thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

"Công thức" mặc đẹp mùa hè của Sophie hóa ra lại vô cùng đơn giản

Nếu theo dõi những lần xuất hiện gần đây của Công tước phu nhân Sophie, không khó để nhận ra bà gần như trung thành với một công thức quen thuộc trong suốt mùa hè. Đó là váy midi hoặc váy maxi họa tiết kết hợp cùng giày đế cói espadrille.

Công thức này xuất hiện ở hầu hết các sự kiện, từ những chuyến công du nước ngoài cho đến buổi ghi hình chương trình phát thanh nổi tiếng The Archers của BBC trong mùa hè năm nay. Dù là hoạt động mang tính trang trọng hay đời thường, cách phối đồ của Sophie vẫn tạo cảm giác chỉn chu nhưng không cứng nhắc.

Những chiếc váy midi hoặc maxi giúp tổng thể trông mềm mại, nữ tính và vẫn đủ kín đáo theo tinh thần Hoàng gia, trong khi họa tiết hoa lá hoặc những gam màu tươi sáng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, đúng chất mùa hè. Đây cũng là kiểu váy phù hợp với nhiều dáng người, không quá kén chiều cao và có thể mặc trong nhiều dịp khác nhau, từ đi làm, dạo phố đến du lịch.

Đôi giày khiến Sophie "gắn bó" suốt mùa hè

Nếu váy hoa là món đồ đầu tiên tạo nên dấu ấn thì giày espadrille (đế xuồng) chính là "vũ khí bí mật" giúp hoàn thiện phong cách của Công tước phu nhân Sophie.

Bà đặc biệt yêu thích những đôi espadrille đế xuồng của thương hiệu Anh Penelope Chilvers. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Sophie cũng nhiều lần xuất hiện với các thiết kế đến từ Jimmy Choo hay TOMS. Dù đến từ thương hiệu nào, điểm chung của những đôi giày này là phần đế cói đặc trưng kết hợp với đế xuồng vừa phải, giúp tôn dáng nhưng vẫn tạo cảm giác chắc chắn và dễ di chuyển.

Không giống những đôi sandal gót nhọn hay dép xỏ ngón gót thấp đang trở thành xu hướng, espadrille mang lại cảm giác ổn định hơn khi đi lại trong thời gian dài. Chính vì vậy, đây cũng là lựa chọn được nhiều phụ nữ trung niên yêu thích vì vừa giữ được vẻ thanh lịch, vừa đảm bảo sự thoải mái.

Ưu tiên chất liệu thoáng mát và thời trang bền vững

Một điểm đáng học hỏi khác trong phong cách của Sophie là sự ưu tiên dành cho những thương hiệu theo đuổi thời trang bền vững. Bà thường xuyên lựa chọn váy làm từ cotton hữu cơ của Aspiga, thương hiệu nổi tiếng với các thiết kế thân thiện với môi trường.

Những chiếc váy của Aspiga không quá cầu kỳ nhưng ghi điểm nhờ chất liệu mềm mại, thoáng mát và dễ mặc trong thời tiết nắng nóng. Thiết kế cũng hướng đến tính ứng dụng cao với phom dáng rộng rãi, họa tiết nhã nhặn và nhiều mẫu còn được bổ sung túi hai bên, chi tiết nhỏ nhưng rất được phái đẹp yêu thích vì tăng tính tiện dụng.

Việc lựa chọn trang phục từ các thương hiệu chú trọng phát triển bền vững cũng phản ánh định hướng thời trang mà nhiều thành viên Hoàng gia Anh theo đuổi trong những năm gần đây. Thay vì liên tục diện đồ mới, họ ưu tiên mặc lại những thiết kế cũ, đầu tư vào các món đồ chất lượng và có thể sử dụng trong nhiều năm.

Có lẽ điều khiến phong cách của Công tước phu nhân Sophie ngày càng được yêu thích nằm ở sự gần gũi. Bà không cố tạo nên những khoảnh khắc gây bão trên mạng xã hội hay chạy theo các xu hướng thời trang thay đổi từng mùa. Thay vào đó, Sophie xây dựng hình ảnh bằng những món đồ cơ bản, dễ mặc và đủ tinh tế để không bao giờ lỗi mốt.

Một chiếc váy midi họa tiết, đôi espadrille đế xuồng màu trung tính và vài món phụ kiện tối giản có thể không phải là công thức quá mới mẻ, nhưng chính sự đơn giản ấy lại giúp phong cách của bà giữ được sức hút lâu dài. Đây cũng là kiểu phối đồ mà hầu như bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể áp dụng, bất kể tuổi tác hay phong cách cá nhân.

Trong khi nhiều xu hướng mùa hè đến rồi nhanh chóng biến mất, "công thức" mặc đẹp của Công tước phu nhân Sophie vẫn chứng minh sức sống bền bỉ qua nhiều năm. Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người xem bà là một trong những biểu tượng mặc đẹp đáng tham khảo của Hoàng gia Anh, dù cái tên thường xuyên chiếm sóng truyền thông vẫn là Vương phi Kate.