Mỗi cột mốc trong hành trình trưởng thành của Hoàng tử George đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông quốc tế. Vì vậy, việc cậu bé chuẩn bị trở thành học sinh của Eton College - một trong những trường nội trú danh giá nhất nước Anh không chỉ là câu chuyện giáo dục, mà còn kéo theo những thay đổi đáng chú ý về công tác bảo vệ quyền riêng tư. Trước thềm năm học mới, Eton đã triển khai một quy định mới được cho là nhằm hạn chế tối đa việc học sinh bị chụp ảnh, trong bối cảnh George sẽ trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất tại trường.

Theo kế hoạch, ngày 8/9 tới, Hoàng tử George sẽ chính thức bắt đầu năm học đầu tiên tại Eton College ở Berkshire. Đây cũng là ngôi trường mà cha của cậu, Thân vương William, và chú là Vương tử Harry từng theo học. Trong suốt nhiều thế kỷ, Eton đã đào tạo nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong chính trị, kinh tế và xã hội Anh, đồng thời nổi tiếng với môi trường học tập kỷ luật và hệ thống nội trú nghiêm ngặt.

Ngay trước khi George nhập học, nhiều tấm biển ghi dòng chữ "No Photography" (Cấm chụp ảnh) đã được lắp đặt tại các cổng trường. Theo truyền thông Anh, quy định này yêu cầu phụ huynh, khách tham quan, truyền thông và cả học sinh không được sử dụng điện thoại hoặc máy ảnh để chụp cận mặt học sinh trong khuôn viên và khu vực xung quanh trường.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, đặc biệt khi Eton có không ít học sinh xuất thân từ các gia đình nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng.

Khác với thời Thân vương William và Vương tử Harry còn ngồi trên ghế nhà trường, việc bảo vệ học sinh ngày nay trở nên phức tạp hơn nhiều. Trước đây, Hoàng gia Anh và báo chí từng có một thỏa thuận ngầm nhằm hạn chế việc săn ảnh hai hoàng tử khi còn nhỏ. Tuy nhiên, trong thời đại mạng xã hội và điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể chụp ảnh rồi chia sẻ chỉ trong vài giây, khiến việc kiểm soát hình ảnh trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Đây cũng là điều mà Thân vương William nhiều lần bày tỏ lo ngại. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi vào năm ngoái, người thừa kế ngai vàng Anh chia sẻ rằng ông luôn muốn ba con có một tuổi thơ bình yên nhất có thể. William từng nói nếu truyền thông can thiệp quá sâu vào cuộc sống của một gia đình, những tổn thương để lại sẽ rất lớn. Ông cho biết bản thân đã chứng kiến điều đó khi còn nhỏ, lúc báo chí liên tục bám theo Vua Charles và Công nương Diana.

Theo William, truyền thông thời điểm đó gần như muốn biết mọi chi tiết trong cuộc sống của gia đình, từ những điều lớn lao đến những khoảnh khắc riêng tư nhất. Chính vì vậy, ông luôn tự nhắc mình sẽ cố gắng không để các con phải trải qua những trải nghiệm tương tự.

Dù rất coi trọng quyền riêng tư, Thân vương William và Vương phi Kate không hề giấu các con khỏi công chúng. Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis vẫn xuất hiện trong những sự kiện lớn của Hoàng gia như Trooping the Colour, lễ Giáng sinh tại Sandringham hay các dịp kỷ niệm quan trọng. Theo nhiều chuyên gia Hoàng gia, đây là cách vợ chồng xứ Wales giúp các con từng bước làm quen với vai trò của mình trong tương lai thay vì hoàn toàn tách khỏi sự chú ý của công chúng.

Một nguyên tắc khác mà William và Kate kiên trì áp dụng là hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại thông minh. Truyền thông Anh từng tiết lộ theo gợi ý của Vương phi Kate, ba con hiện chưa được sử dụng smartphone như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trước đó, William từng chia sẻ rằng George có thể sẽ được dùng điện thoại khi bước vào bậc trung học, nhưng thiết bị này sẽ không có kết nối Internet và chủ yếu chỉ phục vụ việc liên lạc với gia đình.

Quy định của Eton College cũng khá tương đồng với quan điểm của gia đình xứ Wales. Theo chính sách của trường, học sinh năm nhất, trong đó có Hoàng tử George, không được phép sử dụng điện thoại thông minh. Các em vẫn có thể liên lạc với gia đình thông qua điện thoại cố định hoặc các hình thức liên lạc được nhà trường quản lý.

Bên cạnh đó, George sẽ có không gian sinh hoạt riêng ngay từ khi nhập học. Theo thông tin trên trang web chính thức của Eton, tất cả học sinh mới đều được bố trí phòng riêng trong các khu nội trú quy mô khoảng 55 học sinh. Mỗi khu nhà đều có đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên phụ trách nhằm đảm bảo học sinh được hỗ trợ cả về học tập lẫn đời sống hằng ngày.

Việc chuyển đến Eton cũng sẽ không khiến Hoàng tử George phải xa gia đình quá nhiều. Trường chỉ cách nơi ở hiện tại của gia đình xứ Wales tại Windsor khoảng 15 phút lái xe. Điều đó đồng nghĩa cậu bé vẫn có thể trở về nhà vào một số cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, tiếp tục dành thời gian bên cha mẹ, hai em Charlotte, Louis và những chú chó cưng của gia đình.

Việc Eton College bổ sung quy định cấm chụp ảnh trước thềm Hoàng tử George nhập học cho thấy những thách thức mới trong việc cân bằng giữa sự nổi tiếng và quyền riêng tư của một vị vua tương lai. Trong thời đại mà chỉ một bức ảnh cũng có thể lan truyền khắp thế giới sau vài phút, những biện pháp như vậy được xem là cần thiết để George có thể tận hưởng quãng đời học sinh theo cách gần với một cậu bé 13 tuổi bình thường nhất có thể, dù em mang trên vai trọng trách sẽ trở thành Quốc vương Anh trong tương lai.

*Theo Vanity Fair