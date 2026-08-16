Mỗi lần Vương tử Harry trở về Anh, truyền thông quốc tế gần như đều đặt ra cùng một câu hỏi: Liệu anh có gặp Thân vương William hay không? Sau nhiều năm rạn nứt và những lần xuất hiện hiếm hoi cùng nhau, mối quan hệ giữa hai anh em vẫn là một trong những chủ đề được theo dõi sát sao nhất của Hoàng gia Anh.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Anh, Harry dự kiến sẽ có mặt tại London vào tháng 9 để tham dự lễ trao giải WellChild Awards - sự kiện từ thiện mà anh đã đồng hành suốt nhiều năm với vai trò người bảo trợ. Đây được xem là một trong số ít hoạt động công khai tại Anh mà Công tước xứ Sussex vẫn duy trì kể từ sau khi rời vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia.

Bản thân sự kiện WellChild vốn đã mang nhiều ý nghĩa với Harry. Trong những lần tham dự trước, anh thường dành thời gian gặp gỡ các gia đình có trẻ em mắc bệnh nặng, lắng nghe câu chuyện của họ và trực tiếp trao giải cho những cá nhân có đóng góp nổi bật. Vì vậy, giới quan sát cho rằng chuyến đi lần này nhiều khả năng vẫn sẽ tập trung vào hoạt động thiện nguyện thay vì các vấn đề liên quan đến Hoàng gia.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả lại nằm ở lịch trình của những người còn lại trong gia đình.

Cuộc gặp với William vẫn là dấu hỏi lớn nhất

Từ sau khi Harry và Meghan rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia vào năm 2020, quan hệ giữa Harry với anh trai nhiều lần được cho là trở nên căng thẳng. Những chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, bộ phim tài liệu trên Netflix hay cuốn hồi ký Spare càng khiến khoảng cách giữa hai anh em trở thành chủ đề được truyền thông nhắc đến liên tục.

Trong vài năm qua, Harry và William chỉ xuất hiện cùng nhau trong một số sự kiện mang tính gia đình như lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II hay lễ đăng quang của Vua Charles III. Ngay cả khi cùng có mặt, hai người cũng gần như không có nhiều tương tác trước công chúng.

Chính vì vậy, mỗi lần Harry trở lại Anh đều kéo theo những dự đoán về khả năng hai anh em có cơ hội gặp riêng. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào, đây vẫn là kịch bản được nhiều người theo dõi nhất.

Cơ hội không nhiều nhưng vẫn còn hy vọng

Các chuyên gia về Hoàng gia nhận định khả năng Harry và William gặp nhau trong chuyến đi này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ lịch trình cá nhân cho đến mức độ sẵn sàng của cả hai.

Hiện Thân vương William và Vương phi Kate thường dành phần lớn thời gian mùa hè bên ba con tại Balmoral hoặc Adelaide Cottage trước khi các con trở lại trường học. Nếu lịch trình không trùng khớp, khả năng hai anh em có cuộc gặp riêng sẽ càng thấp.

Dẫu vậy, nhiều người vẫn hy vọng rằng nếu có cơ hội, một cuộc trò chuyện kín đáo, không có truyền thông hay máy quay, sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ màn xuất hiện công khai nào.

Việc Harry gần đây chủ động "hạ nhiệt" cũng được chú ý

Thời gian gần đây, một số động thái của Harry được truyền thông Anh đánh giá là có phần mềm mỏng hơn so với giai đoạn trước. Những phát biểu công khai về Hoàng gia giảm đáng kể, trong khi các hoạt động của anh và Meghan Markle chủ yếu xoay quanh các dự án từ thiện và công việc cá nhân.

Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy Công tước xứ Sussex muốn tập trung xây dựng hình ảnh mới thay vì tiếp tục những tranh cãi kéo dài với gia đình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định việc hòa giải, nếu xảy ra, sẽ là một quá trình lâu dài và khó có thể diễn ra chỉ sau một cuộc gặp.

Điều công chúng mong chờ không đơn thuần là hình ảnh Harry và William đứng cạnh nhau. Sau tất cả những gì đã diễn ra trong nhiều năm qua, một cuộc trò chuyện chân thành giữa hai anh em được cho là mang nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ nghi thức ngoại giao nào.

Từ nhỏ, Harry và William từng được xem là cặp anh em gắn bó nhất trong Hoàng gia Anh. Hai người cùng trải qua cú sốc mất mẹ khi còn rất trẻ, cùng lớn lên trước sự dõi theo của truyền thông và từng nhiều lần sát cánh trong các hoạt động từ thiện. Chính vì vậy, việc mối quan hệ rạn nứt luôn khiến nhiều người tiếc nuối.

Cho đến nay, chưa có thông tin xác nhận Harry sẽ gặp Vua Charles III hay Thân vương William trong chuyến trở lại Anh vào tháng 9. Tuy nhiên, chỉ riêng khả năng ấy cũng đủ khiến chuyến đi lần này trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Dù cuộc tái ngộ có diễn ra hay không, mỗi lần Harry đặt chân về quê nhà vẫn luôn được xem như một phép thử mới cho tương lai mối quan hệ trong gia đình Hoàng gia Anh.