Tử vi tháng 9 của tuổi Mão

Tháng 9 Dương lịch năm nay của tuổi Mão chia làm hai nửa khá rõ rệt. Nửa đầu tháng vẫn còn nằm trong tháng 7 Âm lịch, mang hành Kim, còn từ khoảng giữa tháng trở đi sẽ bước sang tháng 8 Âm lịch, cũng thuộc hành Kim nhưng lại chính là tháng Dậu, xung trực tiếp với bản mệnh Mão. Nói cách khác, cả tháng 9 tuổi Mão đều đang đi trong dòng năng lượng không mấy thuận, và nửa cuối tháng mới thực sự là giai đoạn cần để tâm nhiều hơn.

Tổng quan tháng 9

Nếu ví một năm như một hành trình dài, thì tháng 9 chính là đoạn đường có vài khúc cua khó đi với tuổi Mão. Hành Kim của tháng khắc chế hành Mộc của bản mệnh, nên nhìn chung mọi việc trong tháng này sẽ không trôi chảy tự nhiên như những tháng trước, mà đòi hỏi tuổi Mão phải bỏ ra nhiều công sức hơn mới đạt được kết quả mong muốn.

Đặc biệt từ khoảng giữa tháng trở đi, khi bước sang tháng Dậu xung với Mão, cảm giác bị cản trở, trì hoãn hoặc phát sinh những rắc rối ngoài dự tính sẽ rõ ràng hơn hẳn. Tuy vậy, tháng xung không đồng nghĩa với tháng xấu hoàn toàn, mà chỉ là tháng cần sự thận trọng và tỉnh táo nhiều hơn bình thường, giống như đi qua một đoạn đường trơn thì phải giảm tốc độ chứ không phải dừng hẳn lại.

Công việc, sự nghiệp

Trong công việc, tuổi Mão tháng này dễ gặp phải tình trạng kế hoạch đã lên sẵn nhưng đến lúc triển khai lại phát sinh trục trặc, có thể là đối tác đổi ý vào phút chót, hoặc một khâu tưởng chừng đơn giản lại kéo dài hơn dự kiến. Đây không phải lúc thích hợp để bắt đầu một dự án hoàn toàn mới hay đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt, bởi năng lượng của tháng thiên về sự cản trở hơn là mở đường. Thay vào đó, tuổi Mão nên tập trung vào việc duy trì và củng cố những gì đang có, xử lý dứt điểm các việc còn tồn đọng thay vì ôm thêm việc mới.

Với những ai làm việc nhóm, nửa cuối tháng dễ nảy sinh bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hoặc cấp trên, nên trước khi tranh luận điều gì, hãy dành thêm một nhịp để lắng nghe và cân nhắc thay vì phản ứng ngay theo cảm xúc. Một điểm tích cực là chính vì tháng này khó khăn hơn thường lệ, nên nếu tuổi Mão vẫn giữ được sự kiên trì và hoàn thành tốt công việc, đây sẽ là minh chứng rõ ràng cho năng lực thực sự, tạo ấn tượng tốt về lâu dài.

Tài lộc

Về tiền bạc, tháng 9 khuyên tuổi Mão nên giữ thái độ thận trọng, tránh đầu tư lớn hay tham gia vào những kế hoạch tài chính chưa được tìm hiểu kỹ càng. Dòng tiền trong tháng có thể không đến một cách thuận lợi như mong đợi, thậm chí có khả năng phát sinh một vài khoản chi ngoài kế hoạch, chẳng hạn như sửa chữa đồ đạc hỏng hóc hoặc chi phí liên quan đến sức khỏe. Nếu có khoản tiết kiệm, đây là lúc nên giữ chặt hơn là mang ra mạo hiểm.

Với những tuổi Mão đang có ý định cho vay mượn tiền bạc, tháng này cũng nên cân nhắc kỹ, bởi khả năng đòi lại đúng hẹn không cao, dễ dẫn đến mất lòng người thân quen. Ngược lại, nếu chỉ tập trung vào việc chi tiêu hợp lý, không mạo hiểm, tuổi Mão vẫn có thể giữ được sự ổn định cần thiết để vượt qua giai đoạn này mà không gặp tổn thất lớn.

Tình cảm, gia đình

Trong các mối quan hệ, tháng xung thường khiến người ta dễ nóng giận hoặc hiểu lầm nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Tuổi Mão đã có gia đình nên chú ý giữ bình tĩnh khi trò chuyện với bạn đời, tránh để những bức xúc trong công việc mang về nhà rồi vô tình trút lên người thân. Với người đang trong giai đoạn tìm hiểu hoặc yêu đương, tháng này có thể xuất hiện một vài trục trặc nhỏ liên quan đến sự thấu hiểu, nhưng nếu cả hai cùng bình tĩnh trao đổi thẳng thắn thay vì im lặng chịu đựng thì hoàn toàn có thể vượt qua.

Với gia đình lớn, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ hoặc anh chị em, tuổi Mão cũng nên chủ động dành thời gian quan tâm, hỏi han nhiều hơn trong tháng này, bởi sự gắn kết gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất khi bên ngoài có nhiều biến động.

Sức khỏe

Đây là khía cạnh tuổi Mão cần lưu tâm nhiều nhất trong tháng 9, bởi Kim khắc Mộc trong ngũ hành thường ứng với các vấn đề liên quan đến gan, xương khớp và hệ hô hấp. Thời điểm giao mùa cũng khiến cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải hơn bình thường, đặc biệt nếu công việc căng thẳng kéo dài.

Tuổi Mão nên chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, tránh thức khuya quá nhiều, đồng thời duy trì vận động nhẹ nhàng để cơ thể dẻo dai hơn. Nếu đi lại nhiều bằng xe cộ trong tháng này, cũng nên cẩn trọng hơn một chút, tuân thủ đúng luật giao thông và tránh phóng nhanh vượt ẩu, vì tháng xung thường tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn nhỏ nhiều hơn các tháng khác.

Lời khuyên chung cho tháng 9

Nhìn chung, tháng 9 không phải là tháng để tuổi Mão bung sức tấn công hay mở rộng, mà là tháng để giữ nhịp, cẩn trọng và tập trung xử lý những việc còn dang dở. Ba điều nên làm trong tháng này là giữ bình tĩnh trước mọi tình huống bất ngờ, tránh đưa ra quyết định lớn khi đang nóng giận hoặc vội vàng, và dành thời gian chăm sóc sức khỏe nhiều hơn bình thường.

Ngược lại, những việc nên tránh là đầu tư mạo hiểm, cho vay mượn tiền bạc dễ dãi, hay khơi mào tranh cãi không cần thiết với người xung quanh. Một tháng khó khăn không có nghĩa là một tháng thất bại, chỉ cần tuổi Mão biết cách đi chậm lại, giữ vững tâm thế, mọi sóng gió của tháng 9 rồi cũng sẽ qua đi, nhường chỗ cho một giai đoạn thuận lợi hơn ở phía trước.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.