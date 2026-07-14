Ngày 11/7, Vương tử Harry tham dự Scotty's Summer Festival, sự kiện thường niên do tổ chức từ thiện Scotty's Little Soldiers tổ chức nhằm hỗ trợ những trẻ em có cha hoặc mẹ qua đời khi đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Anh.

Là Đại sứ toàn cầu của tổ chức từ năm 2023, Harry không chỉ dành thời gian trò chuyện với các em nhỏ mà còn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động ngoài trời cùng các gia đình, trong đó có màn tập goat yoga - bộ môn yoga kết hợp với những chú dê vốn rất phổ biến tại Anh và nhiều quốc gia khác.

Thế nhưng, chính hoạt động này lại mang đến một tình huống không ai ngờ tới.

Trong đoạn video được hãng tin AP ghi lại, khi Vương tử Harry đang nằm ngửa trên thảm để thực hiện một động tác yoga, một chú dê bất ngờ nhảy thẳng lên vùng hông và trúng ngay vùng nhạy cảm của anh.

Bị bất ngờ, Harry lập tức đưa hai tay che người, nhăn mặt rồi phá lên cười. Một người có mặt tại hiện trường còn hài hước trêu rằng đội ngũ an ninh đã không bảo vệ được "báu vật Hoàng gia" của anh.

Thay vì tỏ ra khó chịu, Harry chỉ nhìn chú dê rồi bật cười: "Ôi! Cậu đang làm gì thế?".

Khoảnh khắc tự nhiên này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét đây là một trong những hình ảnh đời thường và vui vẻ hiếm thấy của Vương tử Harry trong thời gian gần đây.

Không chỉ có yoga với dê, Công tước xứ Sussex còn không ngại lăn xả tham gia đường đua vượt chướng ngại vật bơm hơi cùng các em nhỏ, thậm chí còn bị ném bóng nước liên tục nhưng vẫn cười rất thoải mái. Bên cạnh những tiếng cười, chuyến đi cũng có nhiều khoảnh khắc xúc động.

Harry đã lắng nghe câu hỏi từ cô bé 9 tuổi Poppy, người mất cha vì bệnh bạch cầu vào năm 2020. Cô bé hỏi anh: "Điều gì khiến chú mỉm cười sau một ngày thật tồi tệ?"

Nghe câu hỏi, Harry đặt tay lên ngực rồi đáp: "Câu hỏi này thật sự chạm đến tôi".

Anh chia sẻ rằng không phải ngày nào cũng có thể cười.

"Có những ngày rất khó khăn và đôi khi bạn không thể ép mình vui lên. Nhưng chú chó của tôi khiến tôi cười, các con tôi cũng vậy. Còn nếu thực sự cần một trận cười, tôi sẽ bật một chương trình thật hài trên tivi".

Harry cũng gửi lời nhắn tới các em nhỏ tham gia lễ hội: "Điều này cũng đúng với tất cả các con. Sẽ có những ngày các con muốn cười nhưng lại không thể. Điều quan trọng là các con vẫn còn anh chị em, bạn bè và cả cộng đồng này ở bên. Và sau một ngày thật khó khăn, một tiếng cười luôn là liều thuốc tuyệt vời nhất".

Thông điệp của Harry càng có ý nghĩa khi chính anh cũng từng trải qua nỗi đau mất mẹ từ rất sớm. Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997, khi Harry mới 12 tuổi. Sau đó, anh cũng từng phục vụ trong Quân đội Anh nên luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các gia đình quân nhân và những đứa trẻ chịu mất mát.

Chuyến trở về Anh lần này của Harry cũng thu hút nhiều sự chú ý khi ban đầu xuất hiện nhiều đồn đoán về việc Meghan Markle cùng hai con có đi cùng hay không, trong bối cảnh gia đình vẫn bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh.

Cuối cùng, Meghan cùng Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet đã bay từ kỳ nghỉ ở châu Âu sang Anh để các con có dịp đoàn tụ với ông nội là Vua Charles sau bốn năm xa cách. Trong khi những cuộc gặp gỡ gia đình vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, khoảnh khắc Harry cười sảng khoái vì một chú dê tinh nghịch lại vô tình trở thành hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất, cho thấy một góc rất đời thường và gần gũi của vị Vương tử 41 tuổi.

*Theo People