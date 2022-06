Sau tuổi 40, ai có 4 kiểu ăn uống này sẽ chậm trao đổi chất, đừng mong giảm cân

Cơ thể chúng ta có xu hướng chậm lại mọi thứ khi già đi. Dù ai nói gì chăng nữa, hẳn bạn sẽ luôn thấy ở độ tuổi 40 mình vẫn còn trẻ với tâm hồn tươi mới. Tuy nhiên, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy một số thay đổi trên cơ thể. Sự trao đổi chất chậm - quá trình cơ thể trải qua khi chuyển hóa thức ăn và đồ uống thành năng lượng - là một trong những điều như vậy.



Ngay cả khi cơ thể bạn hiện đang xử lý thức ăn và đồ uống nhanh chóng, nếu không duy trì lối sống lành mạnh, sự trao đổi chất cũng sẽ dần suy giảm. Bạn có nguy cơ tăng cân tiềm ẩn. Dưới đây là những thói quen ăn uống sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn, sau tuổi 40 đặc biệt cần chú ý.

4 thói quen ăn uống làm chậm quá trình trao đổi chất, sau tuổi 40 càng cần chú ý

1. Bạn tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt

Theo đuổi một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt đồng nghĩa với việc bạn phải cắt giảm quá nhiều calo.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker (tác giả của The First Time Mom's Pregnancy Cookbook, The 7) cho biết, nếu bạn không ăn đủ lượng cơ thể cần có thể làm chậm quá trình trao đổi chất. "Ăn quá ít calo mỗi ngày làm trầm trọng thêm quá trình trao đổi chất chậm", chuyên gia nhấn mạnh.

TS Lisa Young (tác giả của Last Full, Last Slim, một chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ) cho biết, một trong những sai lầm phổ biến nhất có thể làm chậm quá trình trao đổi chất là suy nghĩ cần nhịn đói, ăn ít calo hơn để giảm cân.

Chuyên gia cũng khuyến cáo, mọi người nên ăn ít nhất 1200 calo mỗi ngày để tránh ăn quá ít, ảnh hưởng đến sự trao đổi chất.

2. Bạn không ăn đủ i-ốt

I-ốt là một khoáng chất thường được thêm vào các sản phẩm như muối. Nó cũng rất quan trọng để duy trì chức năng tuyến giáp khỏe mạnh vốn là tuyến điều chỉnh sự trao đổi chất.

Không bổ sung đủ i-ốt có thể khiến quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại. Một trong những cách đơn giản nhất để thêm i-ốt vào chế độ ăn uống của bạn là chọn muối i-ốt, ăn nhiều rong biển...

3. Bạn đang bỏ bữa

Nói chung, bỏ bữa đi kèm với rất nhiều hậu quả tiêu cực. "Nhiều người nghĩ rằng bỏ bữa sẽ giúp họ giảm cân. Thực tế thì ngược lại", TS Young nói.

Bỏ bữa có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, đặc biệt là sau độ tuổi 40 - khi bạn già đi, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Cuối cùng, bỏ bữa cũng có thể dẫn đến ăn quá nhiều sau đó, cảm thấy như thể bạn đang bù đắp cho việc không ăn sớm hơn. Cơ thể bạn cũng sẽ thèm ăn vặt hơn với những món kém lành mạnh như thực phẩm chế biến sẵn, dẫn đến tăng cân.

HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng) nhận định thêm, cách giảm cân này cũng rất cực đoan. Ngoài việc gây hạ đường huyết còn có thể khiến cho bạn luôn có cảm giác thèm ăn những loại thực phẩm chứa nhiều đường.

4. Bạn không uống đủ nước

Không chỉ là nước lọc mà ở đây các chuyên gia nói đến bất cứ loại chất lỏng lành mạnh nào như nước canh, nước ép rau củ quả... Thay vào đó, việc dùng quá nhiều đồ uống không lành mạnh như rượu hoặc đồ uống có đường có thể dẫn đến tăng cân quá mức, không tốt cho quá trình trao đổi chất.

TS Manaker nói: "Duy trì hydrat hóa có thể có tác động sâu sắc đến quá trình trao đổi chất. Hãy đảm bảo bạn đang uống đủ nước để kiểm soát sự trao đổi chất trong khi cũng giúp cơ thể bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng".

Để tăng cường trao đổi chất, tăng tốc giảm cân, chị em nên làm gì?

Theo Healthline, bạn nên sử dụng những cách sau để tăng cường trao đổi chất, giảm cân nhanh, nhất là sau độ tuổi 40:

1. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein

Thực phẩm giàu protein có thể làm tăng sự trao đổi chất. Đây được gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (TEF). Nguyên nhân xảy ra điều này là do lượng calo cần thiết để tiêu hóa, hấp thụ và xử lý các chất dinh dưỡng trong bữa ăn của bạn.

Protein là nguyên nhân làm tăng TEF lớn nhất. Nó làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn lên 15 - 30%, so với 5 - 10% đối với carbs và 0 - 3% đối với chất béo.

2. Tập luyện cường độ cao

Tập luyện cường độ cao (HIIT) giúp bạn đốt cháy chất béo nhiều hơn bằng cách tăng tỷ lệ trao đổi chất, ngay cả sau quá trình tập luyện. HIIT cũng đã được chứng minh là giúp bạn đốt cháy chất béo.

3. Đứng lên nhiều hơn

Ngồi quá nhiều có hại cho sức khỏe của bạn. Ngồi quá nhiều còn làm chậm sự trao đổi chất trong cơ thể. Với dân công sở có lối sống kém vận động thì điều này càng đúng.

Trên thực tế, so với việc ngồi một chỗ, một buổi chiều đứng lên làm việc có thể đốt cháy thêm 174 calo. Nếu bạn làm công việc bàn giấy, hãy thử đứng lên trong khoảng thời gian ngắn để chia nhỏ thời gian ngồi xuống. Bạn cũng có thể đầu tư vào một chiếc bàn đứng để cải thiện sức khỏe.

4. Uống trà xanh hoặc trà ô long

Trà xanh và trà ô long đã được chứng minh là làm tăng sự trao đổi chất 4 - 5%. Những loại trà này giúp chuyển đổi một số chất béo được lưu trữ trong cơ thể thành các axit béo tự do, có thể làm tăng quá trình đốt cháy chất béo lên 10 - 17%.

Với hàm lượng calo thấp, uống những loại trà này có thể tốt cho cả việc giảm cân và duy trì cân nặng.

