Sau 6 năm, chồng cũ bất ngờ quay lại, thậm thụt xin nối lại khiến con gái út khó hiểu hỏi: "Sao ba lại về hả mẹ?"

Ngày chồng bỏ đi, tôi như ngã quỵ. Hai đứa con còn nhỏ, đứa lớn mới vào lớp 2, đứa bé còn đang bập bẹ gọi mẹ. Tôi nhìn căn nhà thuê ọp ẹp, nhìn đồng lương công nhân ít ỏi mà thấy tương lai mịt mờ. Chồng bỏ tôi để chạy theo người đàn bà khác, chẳng một lần quay lại thăm con, càng không chu cấp một đồng nào.

Những tháng ngày ấy, tôi vừa đi làm, vừa nhận việc về nhà buổi tối để kiếm thêm. Đêm nào cũng thức đến khuya, có hôm mệt quá, ngồi gục xuống bàn, nhưng nghĩ đến con, tôi lại cắn răng chịu đựng. Tôi tự nhủ, mình không thể gục ngã, bởi hai đứa nhỏ chỉ còn mỗi mẹ.

Sau này, tôi may mắn xin được một chân nhân viên bán hàng ở siêu thị. Có lẽ nhờ sự chăm chỉ, thật thà, tôi được tin tưởng dần dần lên quản lý. Từ đồng lương ít ỏi, tôi tích cóp từng chút, sau này mạnh dạn vay vốn mở cửa hàng riêng. Không ngờ công việc thuận lợi, rồi từ một cửa hàng, tôi mở thêm cửa hàng thứ hai, thuê 10 nhân viên. Giờ tôi đã có cơ ngơi nho nhỏ, đủ để lo cho con học hành tử tế, không còn cảnh chạy ăn từng bữa như xưa.

Tôi cứ nghĩ quá khứ đã ngủ yên. Nhưng không, sau 6 năm, chồng cũ bất ngờ xuất hiện. Anh ta nói cuộc sống bên người phụ nữ kia không hạnh phúc, rằng anh ta hối hận. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh ta ghé qua nhìn con, nhưng rồi cứ năm lần bảy lượt tìm đến, khi thì ở trước cửa nhà, khi thì chờ ở quán cà phê gần cửa hàng. Có lần, anh ta còn ngang nhiên bảo tôi cho "thử quay lại", nói là nghĩ cho con cái có đầy đủ cha mẹ.

Ảnh minh họa

Tôi thấy buồn cười nhiều hơn là giận. Năm xưa, khi tôi cần một bờ vai, anh ta đã ngoảnh mặt đi. Khi tôi tay trắng, anh ta chọn người khác. Còn bây giờ, khi tôi có chút thành công, anh ta lại quay về. Tôi không biết đó là sự hối hận thật lòng hay chỉ là vì thấy tôi không còn khốn khổ như trước nữa nên muốn bám víu.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là anh ta làm phiền cuộc sống của tôi và các con. Con gái lớn đã biết chuyện, mỗi lần nhìn thấy cha lại tỏ rõ sự xa cách, thậm chí lạnh nhạt. Con gái út thì ngây thơ hơn, đôi lúc còn hỏi: "Sao ba lại về hả mẹ?". Tôi không biết nên trả lời thế nào để con không tổn thương.

Tôi đã cố tránh mặt, từ chối mọi lời đề nghị nhưng anh ta cứ dai dẳng. Thậm chí có lần anh ta tìm gặp cả bố mẹ tôi, nói muốn chuộc lỗi. Tôi thấy lòng mình rối bời. Dù sao đó cũng là cha của các con tôi, nhưng nếu để anh ta quay lại, tôi liệu có thể tha thứ cho những tháng ngày tủi nhục, một mình gánh gồng không?