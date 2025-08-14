Fanpage aFamily
BÀI GỐC Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Tôi mở ra. Bên trong là đúng 2 triệu, được xếp phẳng phiu, kèm theo một tờ giấy nhỏ gấp đôi.

14 Chia sẻ

Ly hôn chồng cũ, tôi tưởng mình đã thoát được một "kiếp nạn", đến khi gặp lại, tôi mới biết mình nhầm to rồi

Thanh Uyên,
Chia sẻ
Thích0

Tại sao tôi lại đánh mất một người đàn ông tử tế để giờ tiếc nuối thế này?

Tôi lấy chồng lần thứ hai sau gần 3 năm ly hôn, tôi cứ tưởng rằng sau đổ vỡ, mình sẽ biết chọn đúng người, biết tìm một bờ vai để nương tựa, nhưng không ngờ... Người đàn ông thứ hai xuất hiện với vẻ ngoài hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, tỏ ra yêu thương và sẵn sàng bù đắp cho tôi. Tôi tin vào cái hình ảnh đó mà bỏ qua những dấu hiệu nhỏ như anh hay chậm trễ công việc, hay kể lể về những khó khăn như một cái cớ để trì hoãn mọi thứ.

Rồi khi về sống chung, tôi mới thấy anh lười biếng đến mức khó tin, công việc bấp bênh, tiền bạc chẳng góp được bao nhiêu, việc nhà thì tránh né. Anh có nhiều tật xấu, hay uống rượu với bạn, thích nằm dài xem tivi hơn là phụ giúp, và đặc biệt là không bao giờ chịu nhận lỗi. Tôi mệt mỏi, nhưng tự nhủ thôi thì ráng thêm lần nữa, không ai hoàn hảo.

Cho tới tháng trước, khi tôi tới tham dự một buổi họp lớp, không ngờ chồng cũ cũng có mặt. Anh vẫn vậy nhưng ánh mắt và nụ cười của anh lại khiến tôi chột dạ. Ngồi nghe anh kể về công việc, tôi nhận ra anh đã tiến xa hơn xưa rất nhiều, tự tin, chín chắn. Giữa đám đông, anh lặng lẽ rót nước cho tôi, kéo ghế để tôi ngồi thoải mái hơn, những cử chỉ nhỏ mà người chồng hiện tại chưa từng làm.

Ly hôn chồng cũ, tôi tưởng mình đã thoát được một &quot;kiếp nạn&quot;, đến khi gặp lại, tôi mới biết mình nhầm to rồi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ lại những ngày còn chung sống, chúng tôi cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh và tôi là người quyết liệt ly hôn. Lúc đó, tôi nghĩ anh khô khan, không biết lãng mạn, thực ra anh chăm chỉ, biết lo cho gia đình, không bao giờ để tôi phải gánh hết song tuổi trẻ, tôi không hài lòng với anh, cảm thấy anh thua kém chồng người khác. Đến giờ nghĩ lại mới thấy mình thật nông cạn.

Từ sau hôm đó, không hiểu sao trong lòng tôi lúc nào cũng có một cán cân so sánh giữa chồng cũ và chồng hiện tại. Tôi cứ tưởng mình đã thoát được một "kiếp nạn" khi ly hôn lần đầu, giờ sống với người chồng thứ 2, tôi mới biết mình lầm to rồi, đây mới thật sự là "kiếp nạn", nhưng đáng đời tôi, ai bảo tôi không biết hài lòng, không biết thỏa mãn với những gì mình đang có.

Đêm nay, nhìn chồng say khướt, nằm vắt người trên chiếc ghế sô pha, mùi rượu nồng nặc mà tôi thấy ngán ngẩm.

Tại sao tôi lại đánh mất một người đàn ông tử tế để giờ tiếc nuối thế này? Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại ly hôn lần 2?

Theo Thanh Niên Việt Copy link 08/13/2025 20:56 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/ly-hon-chong-cu-toi-tuong-minh-da-thoat-duoc-mot-kiep-nan-den-khi-gap-lai-toi-moi-biet-minh-nham-to-roi-209250813204923454.htm
Người chồng trong vụ clip gần 5 triệu view "tiểu tam vẫy tay chào chính thất" kể góc khuất hôn nhân: Dân tình muốn "quay xe"?
Ly hôn chồng cũ, tôi tưởng mình đã thoát được một "kiếp nạn", đến khi gặp lại, tôi mới biết mình nhầm to rồi (Thanh Uyên) 14/08 00:03
Cuộc gặp định mệnh 3 người: Chồng cũ mở lời bằng câu hỏi ngớ ngẩn nhưng câu đáp của chồng mới khiến tôi mãn nguyện (Vỹ Đình) 11/08 00:05
Tôi tìm người thuê cho căn hộ từng sống với vợ cũ, đến khi người đó chuyển vào, tôi chết lặng vì danh tính (Vỹ Đình) 07/08 15:09
Gặp lại chồng cũ mà tôi vừa ngỡ ngàng vừa tiếc nuối (Thanh Uyên) 27/07 06:08
Chồng cũ gửi quà sinh nhật cho con nhưng camera nhà lại quay được hình ảnh khiến tôi tức tốc gọi luật sư (Vỹ Đình) 26/07 09:00
Tôi bị vợ cũ của chồng gọi đến quán cà phê, 10 phút sau tôi ra về mà tay run bần bật (Lam Anh) 25/07 12:42
Đơn ly hôn vừa nộp, tôi phát hiện mẹ ruột và chồng từng có "giao dịch" kín sau lưng tôi suốt nhiều tháng (Vỹ Đình) 22/07 09:04
Chồng đòi ly hôn, tôi đau đớn ký đơn để giải thoát cho anh, vậy mà 3 tháng sau, chính anh lại quay về khóc lóc xin tái hợp (Thanh Uyên) 18/07 17:00
Vợ cũ đột nhiên xuất hiện xinh đẹp rồi để lại bao nước mắt cho tôi vì dòng tin nhắn về người đàn ông ấy (Vỹ Đình) 14/07 00:05
Ngày vợ cũ cưới, tôi âm thầm đến dự, nhìn thấy chú rể, tôi lén mừng một chiếc thẻ 300 triệu, hôm sau nhận lại điều bất ngờ (Thanh Uyên) 13/07 16:08
Đi Phú Quốc với bạn trai thì gặp ngay người yêu cũ cũng đang hưởng tuần trăng mật, đêm đó, anh ta nhắn cho tôi một tin lạnh sống lưng (Thanh Uyên) 12/07 16:00
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (Thanh Uyên) 12/07 14:01
Vừa đến dự đám cưới người cũ, chỉ sau 10 phút, cô dâu kéo tôi ra ngoài với một lời đề nghị khiến tôi nghẹn họng (Vỹ Đình) 04/07 15:20
Đi ăn cưới người cũ, đột nhiên chú rể giới thiệu tôi lên sân khấu tuyên bố 1 chuyện đến nằm mơ tôi cũng không tin nổi (Vỹ Đình) 02/07 17:00

Chia sẻ
Thích0