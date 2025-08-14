Nửa đêm nhận cuộc gọi từ kẻ lạ, người vợ 60 tuổi phát hiện chuyện động trời của chồng, cứ ngỡ chỉ có trong phim

Một câu chuyện gây sốc vừa được chia sẻ, khi một phụ nữ ngoài 60 tuổi phát hiện chồng mình có tới ba nhân tình và gia đình chồng biết rõ nhưng vẫn làm ngơ, thậm chí còn thân thiết với một trong số họ.

Ngày 11/8, theo chương trình "Sự kiện Bản tin" (JTBC), bà A – một giáo viên âm nhạc đã nghỉ hưu kể rằng chồng bà từng làm giáo viên nhưng bỏ việc vì "không hợp môi trường", sau đó mở quán cà phê, chơi nhạc và sống tự do.

Khoảng 10 năm trước, người chồng bất ngờ rời nhà với lý do "không muốn sống chung với ai" và chỉ về nhà một, hai lần mỗi tháng. Vì chồng vốn tính đặc biệt và tuổi đã lớn, bà A cố gắng chịu đựng.

Sự thật chỉ lộ ra khi bà A nhận được cuộc gọi nửa đêm từ số lạ, vừa bắt máy thì bị ngắt, gọi lại không ai nghe. Vài ngày sau, bà nhận máy và nghe thấy một giọng nữ say rượu mỉa mai: "Chị ngốc thật, chồng chẳng ở nhà mà chị vẫn ngủ ngon được à? Tôi phát điên vì chồng chị, anh ta khiến tôi khổ sở vì chuyện đàn bà".

Người này, được gọi là B, sau đó hẹn gặp trực tiếp và tiết lộ đã quan hệ bất chính với chồng bà A suốt 13 năm, đồng thời còn có một nhân tình khác 10 năm và một nhân tình 3 năm. B cho biết liên hệ với bà A vì bị hai người kia bắt nạt.

Ảnh minh họa

Theo lời B, nhân tình 10 năm – C từng giả làm vợ hợp pháp để đe dọa B. Sau đó, C cùng nhân tình 3 năm – D liên tục quấy rối B.

Cú sốc lớn hơn đến khi bà A tìm luật sư: Gia đình chồng bà thường xuyên đi du lịch với B, chụp ảnh chung, đối xử như con dâu thật sự. Mẹ chồng và chị chồng thậm chí gọi B là "cô dâu mới". Khi bà A chất vấn, mẹ chồng nói: "Tưởng hai đứa đã ly hôn, chỉ nghĩ con có tình nghĩa nên vẫn về nhà dịp lễ".

Bà A quyết định ly hôn và khởi kiện cả ba nhân tình. Tuy nhiên, chồng bà trơ tráo đáp: "Bán nhà chia tài sản rồi lấy tiền đó trả bồi thường cho ba người là xong, tốt quá còn gì".

Luật sư Park Ji-hoon (Hãng luật Didimdol) cho biết: Nếu các nhân tình biết rõ người đàn ông đã có vợ, vợ hoàn toàn có thể đòi bồi thường, trong đó nhân tình 10 năm có khả năng chịu trách nhiệm lớn nhất. Ông cũng nhận định hành vi làm ngơ của gia đình chồng có thể là cơ sở yêu cầu bồi thường.

Giáo sư Park Sang-hee (ĐH Mở Hàn Quốc, khoa Tâm lý tư vấn) phân tích: Việc duy trì quan hệ bất chính hơn chục năm cho thấy người chồng có dấu hiệu nghiện mối quan hệ nhiều người, thiếu ý thức về đạo đức và pháp luật, coi khoái cảm và lợi ích của bản thân lớn hơn nỗi đau gây ra cho người khác.