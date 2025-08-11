Fanpage aFamily
Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Tôi mở ra. Bên trong là đúng 2 triệu, được xếp phẳng phiu, kèm theo một tờ giấy nhỏ gấp đôi.

Cuộc gặp định mệnh 3 người: Chồng cũ mở lời bằng câu hỏi ngớ ngẩn nhưng câu đáp của chồng mới khiến tôi mãn nguyện

Vỹ Đình,

Vỹ Đình,
Tôi có chút bối rối, nghe câu hỏi thật ngớ ngẩn.

Tình cũ là một phần ký ức không dễ quên. Chẳng phải tôi giữ mối hận thù, chỉ là… định mệnh đã sắp đặt một cuộc gặp khiến mọi cảm xúc dồn dập ùa về bất ngờ.

Trong một buổi tiệc nhỏ, thay vì né tránh, tôi lặng lẽ ngồi lại cạnh anh - người từng là chồng cũ, giờ đứng đó với người phụ nữ mới. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình ấy lại là khoảnh khắc khiến tim tôi lặng đi và lời nói của người đàn ông bên cạnh mới khiến tôi nhận ra: Sự yêu thương và trân trọng thật sự là thứ không thể giả tạo.

Cuộc gặp định mệnh 3 người: Chồng cũ mở lời bằng câu hỏi ngớ ngẩn nhưng câu đáp của chồng mới khiến tôi mãn nguyện- Ảnh 1.

Tranh minh họa

Tôi - người từng nghĩ mình là thiên thần của anh

Chúng tôi đã từng yêu nhau say đắm. Em dịu dàng, sống vì tổ ấm; anh say mê sự nỗ lực của tôi. Tôi tin mình là tất cả, là vợ, là thiên thần của anh.

Nhưng khi hôn nhân hiện thực tràn về, tôi trở nên vụng về: quanh quẩn với bỉm sữa, cơm nước, trách nhiệm, quên mất việc chăm sóc bản thân và hâm nóng tình cảm. Anh tìm được phiên bản khác của tôi, nhẹ nhàng hơn, hoàn hảo hơn và tình yêu dành cho tôi cứ thế nguội dần.

Một ngày, mọi thứ vỡ ra, anh thừa nhận phản bội, tim tôi như vỡ vụn. Thay vì thấy mình có lỗi, anh thẳng thắn hỏi: "Em có tha thứ cho anh không?" như thể nếu tôi nói không thì đơn ly hôn sẽ được đặt luôn lên bàn.

Tôi đanh thép: "Mọi chuyện đều có thể tha thứ, trừ phản bội". Và rồi chúng tôi chia tay, trong im lặng, văn minh như người ngoài thấy.

Cuộc gặp định mệnh 3 người: Chồng cũ mở lời bằng câu hỏi ngớ ngẩn nhưng câu đáp của chồng mới khiến tôi mãn nguyện- Ảnh 2.

Tranh minh họa

Cuộc gặp định mệnh

Nhiều năm trôi qua, cả 2 chúng tôi đều đã có gia đình mới. Một lần vô tình chúng tôi hội ngộ tại đám cưới của 1 người bạn chung. Bất ngờ nhất là khi 3 chúng tôi được xếp ngồi cùng 1 bàn.

Khi mọi người trong bàn tản đi hết để chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, chồng cũ bất ngờ hỏi chồng mới: "Anh với cô ấy sống tốt chứ? Có hợp nhau không?".

Tôi có chút bối rối, nghe câu hỏi thật ngớ ngẩn. Anh nắm chặt tay tôi như khẳng định ngầm, miệng cười tươi đáp: "Vợ tôi là người phụ nữ dịu dàng, ân cần, tinh tế. Cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội có cô ấy".

Chồng cũ tôi cười gượng, cúi mặt rồi lầm lũi bỏ về trước. Còn anh, ghé tai tôi đùa vui: "Anh tin sẽ bảo tồn được sự dịu dàng đáng yêu của em".

Tôi im lặng, nhưng tim mình hiểu, người đàn ông ấy đã nói thay tôi, nói lời mà lẽ ra tôi nên nói đầu tiên, lâu rồi.

Tôi, hiện tại vẫn là thiên thần của người đàn ông biết nâng niu tôi

Sau cuộc gặp đó, tôi không oán hận, chỉ mỉm cười. Tôi biết nếu muốn vợ mình trở thành thiên thần, đàn ông hãy đối xử nghiêm túc, nâng niu và bảo vệ cô ấy như thiên thần thật sự.

Tôi giờ là một phiên bản mới không ngọt ngào vì nhu cầu khen ngợi mà vì tôi trân trọng bản thân. Tôi hiểu, một người phụ nữ có thể trở thành thiên thần, nếu được yêu thương, tôn trọng, và đối xử công bằng

Lời nhắn từ trái tim

Nếu bạn từng nghĩ: "Em đã là thiên thần của anh" nhưng trái tim em vẫn trống trải… thì có lẽ đã đến lúc nhìn lại cách "anh yêu em" như thế nào.

Thiên thần không xuất hiện bởi vẻ ngoài, mà bởi sự tôn trọng, đồng cảm và yêu thương. Và bạn, người phụ nữ đứng trước gương, hoàn toàn có thể là thiên thần trong mắt ai đó nhưng đầu tiên, hãy là thiên thần của chính mình.

