Trong y học cổ truyền, mỗi cơ quan và mô trong cơ thể con người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng. Chúng không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình, mà còn phải phối hợp với các mô khác để thúc đẩy tốt hơn hoạt động bình thường của cơ thể.

Vì vậy, bất kể cơ quan nào trong cơ thể có vấn đề về sức khỏe, nó cũng dễ dàng ảnh hưởng đến các cơ quan khác đang khỏe mạnh, đây chính là cái gọi là "một sợi tóc có thể lay động cả cơ thể".

Về phần gan, nó không chỉ có chức năng lưu trữ máu mà còn có chức năng điều hòa cảm xúc. Nói cách khác, nếu một người luôn không thể kiểm soát cảm xúc và thích nổi nóng trong cuộc sống hàng ngày, rất có thể người đó đã mắc phải các vấn đề như gan nóng quá mức.

Người ta thường nói "gan là thiên đường của phụ nữ", điều này thực sự phản ánh tầm quan trọng của huyết gan đối với sức khỏe phụ nữ. Huyết gan không chỉ giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt mà còn giúp điều hòa tốt hơn nồng độ hormone trong cơ thể. Nếu bản thân phụ nữ bị mất cân bằng nội tiết tố gan hoặc gan ứ trệ, cơ thể cũng sẽ gặp nhiều vấn đề, chẳng hạn như dễ nổi mụn và dễ mắc bệnh hơn. Ở phụ nữ trung niên, gan kém khỏe mạnh còn là nguyên nhân nám bùng phát vô cùng đáng lo ngại.

Vậy, nếu muốn tránh tình trạng này, chị em nên làm gì? Thực tế, nếu kiên trì thực hiện những điều sau đây trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể cải thiện tình trạng gan ứ trệ và không còn mụn trên mặt.

1. Đi ngủ sớm và dậy sớm

Việc hình thành thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng đối với mọi người ở mọi lứa tuổi. Nếu bạn thức khuya quá lâu, chức năng giải độc bình thường của gan sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Khoảng thời gian này là nút thắt quan trọng để gan giải độc. Nếu cơ thể con người không đi vào trạng thái ngủ vào thời điểm này, nó sẽ phá vỡ quá trình giải độc bình thường của gan. Theo thời gian, tình trạng da sẽ ngày càng tệ hơn, và tốc độ lão hóa của cơ thể sẽ càng nhanh hơn.

2. Tập thể dục đều đặn

Trong cuộc sống hàng ngày, việc kiên trì tập luyện thể dục thể thao không chỉ có lợi cho việc điều hòa nồng độ hormone trong cơ thể mà còn có thể cải thiện đáng kể sự mất cân bằng âm dương, từ đó giúp tăng cường trao đổi chất. Đặc biệt đối với chị em phụ nữ, việc kiên trì tập luyện sẽ giúp những lợi ích này trở nên rõ rệt hơn, đồng thời giúp bạn trông tràn đầy năng lượng và trẻ trung hơn.

Nếu bạn đang chịu nhiều áp lực trong cuộc sống hàng ngày và không thể giải tỏa cảm xúc hiệu quả thì tập thể dục có thể giúp bạn giải tỏa cảm xúc tốt hơn, đây là một lợi ích không thể không nhắc đến.

3. Chuyển hướng sự chú ý

Trong cuộc sống hàng ngày, nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ trở nên nóng tính chủ yếu là do có quá nhiều việc phải lo lắng, áp lực bản thân ngày càng tăng.

Căng thẳng, stress kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan và gây rối loạn hormone, khiến da dễ nám, tàn nhang. Hãy dành thời gian thư giãn, thiền hoặc nghe nhạc mỗi ngày.

Trong trường hợp này, nếu mỗi người có thể phân tán sự chú ý và làm nhiều việc mình thích hơn, thì có thể giải tỏa được cảm xúc. Đây cũng là một cách chăm sóc gan rất tốt, giúp chị em khỏe mạnh từ bên trong, gương mặt sáng bừng với làn da không nám, tàn nhang từ bên ngoài.

