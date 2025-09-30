Dưới ánh đèn sân khấu và trong những dòng bình luận ẩn mình trên mạng xã hội, hành trình "lột xác" diện mạo của ca sĩ Đức Phúc là một trong những câu chuyện khiến công chúng vừa tò mò vừa cảm thông, bởi đằng sau vẻ đẹp thẩm mỹ là cả sự dằn vặt, lựa chọn và quyết tâm để thay đổi cuộc đời. Từ điểm khởi đầu bị chê bai diện mạo đến hành trình "đập đi xây lại", những thành tựu mà ca sĩ Đức Phúc hiện có khiến nhiều người ngưỡng mộ và khâm phục.

Khởi đầu với "Giọng hát Việt" với ngoại hình khiêm tốn trước ánh hào quang

Đức Phúc lần đầu xuất hiện trước công chúng khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2015. Nét đặc biệt là giọng hát giàu cảm xúc, biết cách truyền đạt tâm trạng, đây chính là điểm cộng lớn giúp anh chinh phục khán giả và giành ngôi Quán quân.

Thế nhưng, bên cạnh tài năng, công chúng cũng không ngần ngại so sánh về ngoại hình. Lúc ấy, Đức Phúc có mũi thấp, sống mũi tẹt, cánh mũi hơi to, môi tương đối dày và cằm không rõ nét. Những khuyết điểm này khiến diện mạo của anh chưa hài hòa, thiếu điểm nhấn và đôi khi bị nhận xét là "kém nổi bật" khi xuất hiện trên sân khấu hay hình ảnh quảng bá.

Anh từng cố gắng cải thiện bằng việc giảm cân. Có ghi nhận anh đã giảm từ khoảng 75 kg xuống mức 60 kg, nhưng dù vóc dáng có cải thiện, thì đường nét gương mặt vẫn là giới hạn.

Áp lực từ những bình luận nhắc đến "giọng hát hay mà sao mặt xấu" đã dần trở thành động lực thôi thúc anh tìm kiếm con đường thay đổi ngoạn mục hơn.

Quyết định "đập đi xây lại" - những bộ phận gương mặt được can thiệp

Chọn thời điểm và chương trình "Hành trình lột xác"

Năm 2017, Đức Phúc quyết định tham gia chương trình Hành trình lột xác (do Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam tổ chức). Đây chính là cột mốc đánh dấu quyết định can thiệp thẩm mỹ để "vẽ lại khuôn mặt".

Trong chương trình này, bác sĩ và ê-kíp đã nhận định anh cần thay đổi 3 vùng trọng tâm: Mũi, cằm và môi, đồng thời có can thiệp phụ trợ như cắt cánh mũi, thu nhỏ môi.

Chi tiết các thủ thuật thực hiện

Độn cằm - tạo dáng V-line: Đây là bước được thực hiện đầu tiên (đợt 1), thời gian khoảng 1 giờ. Việc tạo cằm V-line giúp khuôn mặt thon gọn, hài hòa hơn với kiểu tiêu chuẩn thẩm mỹ nam giới phổ biến.

Nâng mũi cấu trúc (S-line 4D) + cắt cánh mũi: Đợt 2 thực hiện các thủ thuật liên quan đến mũi, giúp sống mũi cao thẳng, khuôn mũi thanh thoát hơn, cánh mũi gọn gàng và hài hòa với các đường nét còn lại.

Tạo hình môi - thu mỏng môi: Phẫu thuật thu gọn môi, tạo hình môi hài hòa, cân đối với khuôn miệng và các nét mặt.

Về thủ thuật cụ thể: Ca phẫu thuật được chia thành 2 đợt, đợt cằm khoảng 1 giờ, đợt mũi + môi khoảng 3 giờ. Trong cả 2 lần, theo lời bác sĩ, Đức Phúc được gây tê (chứ không phải gây mê), có thể giao tiếp nhẹ với bác sĩ trong quá trình làm.

Mục đích thẩm mỹ: Không chỉ để đẹp mà còn để tự tin và chuyên nghiệp

Theo chia sẻ của bản thân Đức Phúc, việc quyết định "thay đổi gương mặt" không đến từ việc chạy theo xu hướng mà do anh muốn tôn trọng khán giả. Khi lên sân khấu, ngoài giọng hát, ngoại hình cũng là "bộ mặt" để kết nối cảm xúc với khán giả.

Anh cũng từng nói rằng những lời chê bai về diện mạo khiến anh tự ti. Anh muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa "giọng tốt nhưng nhìn xấu" để mình được nhìn nhận toàn diện hơn.

Một cách rất tế nhị, anh gọi nó là "đầu tư cho bản thân", để có thể xuất hiện với diện mạo chỉn chu, tăng tương tác công chúng, nhận nhiều cơ hội hơn cả về show lẫn quảng cáo.

Diện mạo mới của Đức Phúc và những bước tiến rõ rệt

Ngay khi hình ảnh đầu tiên hậu thẩm mỹ được hé lộ, công chúng đã "dụi mắt". Nhiều người không nhận ra đây chính là Quán quân "Giọng hát Việt 2015".

So sánh ảnh cũ - mới, có thể thấy mũi cao hơn, cằm V-line rõ nét, môi gọn hơn, tổng thể gương mặt thon gọn, các đường nét hài hòa như phong cách aesthetic Hàn Quốc.

Một số ý kiến cho rằng nét mặt mới có phần hơi "đơ" nhưng cũng có nhiều người khẳng định đây là bước tiến về hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Bước tiến trong thành tựu nghệ thuật và thương hiệu cá nhân của Đức Phúc

Sau thay đổi diện mạo, Đức Phúc nhanh chóng bước chân vào giai đoạn "bùng nổ":

Dự án âm nhạc và thương hiệu: Hình ảnh chỉn chu giúp MV, sản phẩm ra mắt dễ tiếp cận hơn; việc ký hợp đồng nhãn hàng và quảng cáo trở nên thuận lợi hơn.

Được mời làm huấn luyện viên/giám khảo: Nam ca sĩ từng là giám khảo trẻ tuổi của "The Debut" bên cạnh những tên tuổi như Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm.

Nhìn lại, có thể nói thẩm mỹ đã giúp Đức Phúc "phủ sóng" hình ảnh mạnh mẽ hơn, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn, không còn chỉ là "giọng hay nhưng ngoại hình bình thường".

Thành tựu gần đây: Quán quân Intervision 2025 tại Nga

Một trong những dấu mốc gần đây khiến cả công chúng phấn khích là chiến thắng Quán quân Intervision 2025 tại Nga, sự kiện được mô tả là "Eurovision phiên bản Á - Âu".

Theo truyền thông, sáng 26/9, Đức Phúc chính thức trở về Việt Nam trong vòng tay reo hò của người hâm mộ sau chiến thắng vang dội. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất tại đấu trường này.

Ca khúc dự thi mang tên "Phù Đổng Thiên Vương" (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác) được đánh giá cao về kỹ thuật, cảm xúc và dàn dựng mang đậm bản sắc Việt, góp phần giúp Đức Phúc chinh phục ban giám khảo quốc tế và khán giả Nga.

Chiến thắng này không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào dân tộc, khẳng định Việt Nam có thể cạnh tranh bình đẳng trên "sàn nhạc quốc tế". Với lần đầu tiên có nghệ sĩ Việt đăng quang ở Intervision, tên tuổi Đức Phúc càng trở nên lan tỏa và được cả thế giới chú ý.

Hành trình thay đổi diện mạo của Đức Phúc là một minh chứng rằng, khi sự thay đổi được chọn lựa bằng tri thức, kỹ thuật chuyên môn và mục đích rõ ràng, nó có thể trở thành cánh cửa để đẩy bước sự nghiệp lên một tầm cao mới.