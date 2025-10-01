Hành trình 1 năm bỏ đường và nuôi dưỡng estrogen của nữ PT 33 tuổi: "Mặt mộc thôi cũng đủ tự tin"

HLV Trang Lê (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, cô thật sự "rất sướng" khi được các chị em khen là "đại diện nhan sắc" của team hơi đầy đặn, da trắng mịn căng bóng, body quyến rũ, tóc đen dày… Nhưng để có được kết quả như này hôm nay là cả một quá trình thay đổi từ bên trong, quyết tâm nuôi dưỡng estrogen để "chống giặc già", mặt mộc vẫn đầy tự tin.

"Trước đây mình xuống sắc lắm"...

33 tuổi, 56kg với chiều cao 164cm, HLV Trang Lê nổi tiếng trong làng gym bởi gương mặt trẻ đẹp, làn da căng mọng collagen cùng vóc dáng vạn người mê. Ấy vậy mà khi được hỏi về quá khứ thì cô thành thật: "Trước đây mình xuống sắc lắm"...

HLV Trang Lê tâm sự, nhìn lại ảnh cũ cách đây khoảng 3 năm, cô còn thấy sợ chính mình. Da vàng xỉn, chảy xệ, bụng dưới nhô, mỡ thừa, lúc nào cũng mệt mỏi. Trang điểm dày cỡ nào cũng không che được vẻ uể oải. Người luôn yếu mệt, tinh thần thì chán chường, đúng nghĩa là "tụt mood" toàn tập.

Thế nhưng cách đây 1 năm, cô đã tập trung làm 2 việc. Không ngờ 2 thói quen ấy lại giúp nữ PT xinh đẹp có được diện mạo mà mặt mộc cũng đủ xuyến xao người đối diện.

Kiên trì bỏ đường và tập trung nuôi dưỡng estrogen giúp nữ PT tự tin mặt mộc, "chống già" thành công

"Nhờ kiên trì bỏ đường và tập trung nuôi dưỡng estrogen, giờ da mình sáng hồng, dáng cân đối, tóc dày bồng bềnh. Mặt mộc ra đường vẫn được khen rạng rỡ. Thật sự thấy hạnh phúc và muốn chia sẻ ngay cho các bạn", Trang Lê nói.

Nguyên tắc được nữ PT áp dụng như sau:

- Bỏ đường để ngăn sự "ăn mòn" từ bên ngoài.

- Nuôi dưỡng estrogen vì đây là nguồn gốc nhan sắc nữ tính.

- Duy trì thói quen tốt để giữ kết quả bền lâu.

Kết quả nhận thấy rõ rệt sau 1 năm áp dụng. Trang Lê hiện tại sở hữu:

- Da trắng mịn, đường viền hàm gọn gàng, dáng chữ S không mỡ thừa.

- Tóc, chu kỳ kinh nguyệt, sức khỏe tinh thần đều ổn định.

- Cả người toát ra năng lượng tích cực, không còn mệt mỏi.

Cụ thể, HLV Trang Lê đã làm như thế nào để bỏ đường và nuôi dưỡng estrogen, duy trì những thói quen tốt?

1. Bỏ đường

Trang Lê nói không hoàn toàn với nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo… Thay vào đó, cô uống nước ép rau củ hoặc trà thảo mộc.

Hạn chế trái cây nhiều đường, mỗi ngày ăn không quá 200g.

Ưu tiên táo, việt quất, cà chua bi, bưởi…

Trong bữa ăn, duy trì ăn thịt trước, rau sau rồi đến tinh bột, no 95% thì dừng.

Quan trọng nhất là nhớ check bảng thành phần, tránh đồ có "đường trắng, syrup, nước ép cô đặc" đứng đầu.

2. Nuôi dưỡng estrogen

Estrogen là "chìa khóa" để giữ nhan sắc. Mất cân bằng estrogen là da xỉn, nhăn nheo, người già đi nhanh lắm. Bởi vậy, nữ PT chú ý bổ sung đều đặn:

- Các loại hạt như hạt bí, hạt lanh, mè trắng.

- Trong kỳ kinh thì uống trứng rượu nếp với đường nâu, táo đỏ, kỷ tử (ngày 1-3 là thời điểm vàng).

- Dùng thêm isoflavone từ đậu nành giúp cân bằng estrogen, chống lão hóa, giữ da căng bóng.

3. Duy trì những thói quen tốt

- Chống nắng quanh năm, đây là bước cơ bản chống lão hóa.

- Tập gym - pilates - yoga - đi bộ , đặc biệt tốt cho lưng và dáng, giúp đứng thẳng, khí chất cũng khác hẳn.

- Ngủ sớm, ngủ đủ. Thức khuya làm testosterone tăng, rất hại cho nhan sắc.

"Sau 1 năm, mình thật sự nhận thấy rõ sự khác biệt: Mặt mộc tự tin, dáng gọn gàng, tinh thần lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mình chia sẻ để các bạn nào cũng đang chật vật như mình trước đây có thêm động lực. Thay đổi được thói quen nhỏ thôi nhưng kết quả lại rất lớn", nữ PT chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)